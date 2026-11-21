Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România, susține că o reformă administrativ-teritorială este necesară. Într-un interviu pentru publicul HotNews, el îi critică însă pe liderii PSD, despre care spune că lansează multe scenarii ca să îngroape demersul. Mai mult, exclude total varianta unei comasări obligatorii.

Emil Drăghici este, din 1990, primar al comunei Vulcana Băi din Dâmbovița. Potrivit datelor de la recensământul din 2021, localitatea avea 2.934 de locuitori. Primarul spune că acum a trecut de 3.000. Se încadrează în simulările PSD care vede comasări ale localităților cu până la 5.000 de locuitori. Deocamdată, primul pas a fost o ordonanță pusă în dezbatere care dă prioritate la beneficii comunelor de până la 1.500 care aleg să se unească.

Toate aceste localități nu se pot susține financiar, spun inițiatorii. Primarul ajuns la al nouălea mandat vede lucrurile altfel: „Toți trăim din banii de la buget, sistemul bugetar pentru asta este gândit”.

Emil Drăghici crede că reforma trebuia să înceapă cu reducerea numărului de parlamentari și spune că economia ar fi mai mare atunci.

Ce răspunde primarul întrebat dacă va organiza referendum pentru comasare la Vulcana Băi

„Nu există noțiunea de comasare obligatorie”

–HotNews: Cum vedeți dvs propunerile pentru reforma administrativ-teritorială, atât comasarea voluntară, cât și cea obligatorie pe care am putea să o vedem abia în martie?

-Emil Drăghici: Reforma cuprinsă în programul de guvernare vorbește despre unitățile administrativ-teritoriale care au sub 1.500 de locuitori. Asociația Comunelor din România face parte din grupul de lucru pe această reglementare prin ordin al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, așadar cunosc foarte bine problema.

Dar problema nu este aici, că am început bine. Mi se pare că jucăria care a stricat tot e faptul că după aceea un destins, nu distins, europarlamentar (n.red – Dragoș Benea, desemnat de partid coordonator al reformei) își permite să vină, să spună „ne ducem de la 3.000, la 5.000”, tocmai ca, parcă, să înmormânteze un lucru bine început de ministrul Stoica (ministrul Dezvoltării și Administrației -n.r.).

Sincer să fiu, dacă același partid vine cu ceva în programul de guvernare, după aceea, la o săptămână distanță, vine altcineva cu altceva, nu știu câtă mare coerență poate să aibă. Ca punct de vedere definitoriu din partea Asociației Comunelor din România, noi susținem reforma făcută cu cap și pentru cetățeni.

Emil Drăghici, președintele Asociației Comunelor din România. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Dacă la ora asta, vor să se unească un oraș de 50.000 locuitori cu o comună sau cu un oraș de 20.000 locuitori, e treaba lor să o facă. Dar ne trebuie referendum. Pentru că nu putem încălca Constituția României, Carta Europeană a Autonomiei Locale și alte reglementări specifice.

-Practic, dumneavoastră sunteți de acord cu această comasare voluntară, dar nu cu ceea ce va urma după ea, acea comasare obligatorie?

-Nu există noțiunea de comasare obligatorie. Astea sunt fraze inventate de dumnealor să zăpăcească lumea. Se face comasarea care este dorită de cetățeni. Treaba că una este voluntară, alta este obligatorie, sunt lucruri care țin de șarlatanie. Nu poți să adopți reforma prin angajarea răspunderii și să încalci legea.

„Dacă s-ar diminua numărul parlamentarilor la 300 ar fi economia mult mai mare”

-Cunoașteți primari care vor accepta comasarea voluntară? Cei de la PSD ne spun că ar fi aproximativ 50, poate mai mulți.

-Luni, de dimineață, se reunește Liga Primarilor Comunelor sub 1.500 locuitori. Ne-am gândit că trebuie să participe la acest proces primarii direct interesați. Și vor fi. Așadar, după luni, vă pot spune foarte clar, întrebându-i pe colegii primari care sunt constituiți în Liga Primarilor Comunelor sub 1.500 locuitori.

–Vă întreb pentru că sunteți primar, cum ar putea ajuta această comasare comunitățile mici? Pentru că, de la București, liderii spun că vor rezolva problemele de finanțare de exemplu.

-Este o minciună sfruntată. Reforma trebuia să înceapă cu punerea în aplicare a referendumului din 2009. Știm bine că alegerile parlamentare din 2012, 2016, 2020, 2024, nu au respectat voința oamenilor. Dacă s-ar diminua numărul parlamentarilor la 300 ar fi economia mult mai mare.

Dar, ce zic ei, „hai să zăpăcim lumea, să-i luăm pe ăia mici și proști, pentru că cei de la comune și din orașele mici sunt niște animăluțe în niște țarcuri, și îi punem noi pe unde vrem și decidem cât să fie de mare să fie țarcul”. Nu se poate.

Mai mult de atât, în 2015-2016 începuse o altă mare reformă de regionalizare. Și aia a murit înainte să nască. Asociația Comunelor din România nu agreează astfel de reforme făcute doar de formă.

„E nevoie de reformă cu cap”

–Dumneavoastră credeți, totuși, că e nevoie de o reformă administrativ-teritorială?

-Da. Categoric este. Dar și până acum am avut aproape 300 de reforme de la Revoluție până acum. Ieri, orașul Căzănești din Ialomița a devenit comună, ca efect al voinței locuitorilor și a Parlamentului. Iată că există reforme la tot pasul. Oricare dintre noi, ca oameni, ne reformăm. Ceva ne trebuie azi, altceva ne trebuie mâine. Asta înseamnă reforma – adaptarea la condițiile specifice. Dar nu cu minciuni.

Nu putem spune că, dacă nu au resurse, îi băgăm în țarc. Nicăieri nu spune că trebuie să ai resurse. Sunt frazele dumnealor inventate să păcălească lumea.

-Atunci, care e soluția pe care o vedeți?

-Simplu. Oricând, orice fuziune între unitățile administrativ-teritoriale, 2, 3, 4, 5, 10 se poate face cu voința cetățenilor.

-Argumentul invocat este că dacă lăsăm totul la voia primarilor, comasarea voluntară, această reformă nu se va întâmpla niciodată. Așa cum nu s-a întâmplat niciodată.

-Eu n-am spus că lăsăm la voia primarilor. Primarul este un cetățean dintr-o localitate. Lăsăm la latitudinea voinței majorității cetățenilor. Dar spun încă o dată, e nevoie de reformă cu cap și pentru cetățeni.

„Treaba cu autosusținerea este o sintagmă inventată”

-Vineri, Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, a vorbit foarte mult despre localitățile care nu se pot susține, spune că 80% dintre ele sunt în această situație. Care e situația la Vulcana-Băi?

-Treaba cu autosusținerea este o sintagmă inventată ca să sensibilizeze opinia publică asupra nevoii de comasare. Nu există nicăieri în Constituție o asemenea prevedere. Dar există în legislație nevoia de a proteja, din punct de vedere financiar, cu sume de echilibrare de la bugetul de stat. În manifestul din 2024 am cerut, pentru că e imperativ necesară, o reformă a finanțelor publice.

Dacă nu-ți dau bani, normal că nu ai. Administrația prezidențială are bani să se auto-susțină? Toți trăim din banii de la buget, sistemul bugetar pentru asta este gândit. Vă rog să aveți în vedere că niciun județ din România nu se autosusține.

„Referendumul e imperativ necesar”

-Mă întorc la acest procent de 80% despre care a vorbit Alexandru Stoica.

-Treaba asta cu 80% nu e adevărată. Sunt mult mai multe. Sunt peste 90%. Dar nu privești că nu există noțiunea de auto-susținere.

-Care e soluția pentru aceste localități? Ca oamenii să beneficieze de servicii publice mai bune, doar alocări în plus de la Guvern?

-Și alocări mai mari, dar există și avem pus în practică, încă din 2010, sistemul de exercitare a atribuțiilor prin cooperare. La nivelul structurilor asociative cum sunt filiale județene ale Asociației Comunelor din România sau la nivelul unor asociații de dezvoltare intercomunitară. Avem astfel de proceduri în care două, trei, patru, zece comunități își fac treaba în comun.

Au aruncat ceva pe piață, dar au uitat de referendumul validat în 2009. De ce l-au uitat? De ce nu respectăm voința cetățenilor?

„Dacă locuitorii vor comasare, primarul se supune”

–Dumneavoastră luați în calcul să faceți un referendum pentru comasare? În OUG-ul publicat de Ministerul Dezvoltării nu apar praguri, limite pentru numărul de locuitori pentru comasarea voluntară.

-Referendumul nu este chestiune de voință a cuiva sau a altcuiva, ci e imperativ necesar pentru a modifica limita dintre unitățile administrativ-teritoriale.

–Dar, credeți că oamenii din comuna pe care o conduceți vor beneficia în urma unei astfel de comasări?

-Păi da. Dacă locuitorii Comunei Vulcana-Băi vor comasare cu altă comună, care nu poate fi decât una învecinată sau oraș învecinat, categoric primarul se supune voinței majorității în urma unui referendum.

–Referendumul se inițiază prin decizia Consiliului Local, nu?

-Se inițiază prin hotărârea Consiliului Local. Dar decid locuitorii, primarul și Consiliul Local sunt niște administratori. Nu pot decide ei în numele locuitorilor. Decizia aparține majorității care votează.

–Ca oamenii să se ducă la vot, dumneavoastră trebuie să organizați referendumul. Îl veți organiza sau nu?

-Nu mă încadrez în categoria localităților cu până la 3.000 de locuitori. Eu am 3.003 locuitori. Și acum, fără această Ordonanță de Urgență, oricine poate să facă acest referendum pentru unificare, pentru comasare.

–Am văzut că Ordonanța de azi nu are un prag până la 1.500 de locuitori. Spune doar că au prioritate la măsurile de sprijin UAT-urile de cel mult 1.500 de locuitori.

-Nu, dar face trimitere la programul de guvernare.

„Nu există căsătorie cu forța, nici amalgamare cu forța”

-Totuși, dacă se va ajunge în punctul în care această comasare obligatorie, va fi adoptată prin angajarea răspunderii, așa cum anunță PSD, ce veți face?

-Angajarea răspunderii nu înseamnă încălcarea legii și a Constituției. Și prin angajarea răspunderii înseamnă că toate celelalte proceduri prevăzute în Constituție, în Cartea Europeană a Autonomiei Locale, în Codul Administrativ, în Legea privind Referendumul, trebuie respectate. Asumarea înseamnă o procedură mai rapidă, că nu mai au loc dezbaterile în Parlament. Este o formă aruncată, dacă voi nu vreți, vă facem noi.

-PSD pare că vrea să ducă reforma la final, cel puțin asta dă de înțeles public, fără referendum, ce o să faceți după momentul asumării răspunderii?

– Nu există căsătorie cu forța, cum nu există noțiunea de amalgamare cu forța. E doar o aruncătură la interval. Este genul de vorbă din popor, dacă nu te măriți, vai de capul tău.

-Dumneavoastră sunteți de foarte mult timp în administrație și ați văzut multe încercări de reformă, credeți că PSD va reuși să ducă la capăt aceasta reformă?

-Dar nu știu unde e capul și nu știu unde e capătul. De aceea, nu știu dacă poate să ducă.