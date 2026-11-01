INTERVIU. Liderul USR, Dominic Fritz: „Cu Ilie Bolojan construim o alternativă politică pentru 2028”. Ce spune despre posibilitate de a pierde puterea în partid

Președintele USR, Dominic Fritz, a acordat, imediat după congresul partidului, un interviu pentru HotNews, în care a vorbit despre locul USR în sondaje, dar și despre poziția sa în interiorul formațiunii politice pe care o conduce. L-am întrebat dacă nu se teme că ar putea pierde puterea în Biroul Național, ceea ce l-ar forța să își dea demisia, așa cum s-a întâmplat cu Dacian Cioloș. Ne-a vorbit despre o „supramajoritate”: „Amândouă listele m-au susținut pe mine, chiar și a treia”.

Despre Nicușor Dan, cu care se întâlnea înainte săptămânal, Dominic Fritz spune că s-a schimbat. Când vrem să știm dacă l-ar susține pe șeful statuluipentru un nou mandat, răspunde cu o propoziție seacă: „Nu se pune această întrebare acum”.

Dominic Fritz crede că sondajele care dau USR la 8-10% vin de la institute „cu o agendă clară” și că cele interne arată o creștere a USR, în timp ce PSD ar fi „mult mai jos” decât în sondajele publice.

Cum va face USR „guvernare din opoziție”? „Lucrăm la o reformă administrativ-teritorială reală, nu reforma de pe Temu pe care a propus-o PSD”.

În ceea ce privește AUR, liderul de partid afirmă că „AUR face o opoziție retorică, USR vrea să facă o opoziție care chiar schimbă ceva în bine”.

– Ați făcut la congresul USR o promisiune, că veți fi câinele de pază al cetățenilor. Cu toate astea, am văzut două sondaje în ultimele câteva zile, care arată USR la 8, respectiv 10%. Vorbeați despre dezamăgirea votanților, de ce credeți că s-a ajuns aici?

– Eu nu îmi bazez evaluarea situației politice pe aceste sondaje. Aceste sondaje vin din partea unor institute cu o agendă clară, care trebuie să arate că PSD a câștigat prin mutarea lor. Sondajele noastre interne arată cu totul altceva. Dincolo de asta, cred că e evident că performanța miniștrilor este recunoscută de electoratul USR.

Primim foarte, foarte mult feedback pozitiv. E clar că USR a învățat multe față de prima guvernare din care am făcut parte. Înverșunarea cu care se încearcă acum scoaterea spiritului USR din guvernare, această „dezuserizare”, doar confirmă că USR a avut un impact real.

Dacă cu adevărat am fi un partid atât de nesemnificativ cum ar arăta niște sondaje falsificate, atunci nu cred că ar investi atâta energie în a se lupta cu noi, PSD.

12%, „un bun punct de pornire pentru analiză”

– Atunci, ce vă arată sondajele interne? E o realitate atât de diferită?

– În sondajele noastre interne, USR a crescut prin prezența la guvernare și PSD este mult mai jos decât pare în sondajele care sunt publice.

– Dacă nu vreți să-mi dați un procent, o să vă întreb ce poate face un partid care are doar 8%, în aceste sondaje, probabil peste 10% în sondajele dumneavoastră?

– Hai să pornim de la 12% pe care le-am avut la alegeri. Cred că e un bun punct de pornire pentru analiză.

„Cauza pentru care acest Guvern a fost demolat de către PSD și AUR este tocmai faptul că am livrat ceva”

– Ce poate face un partid de 12% și câtă putere are președintele unui partid de 12%?

– În primul rând, am văzut acum la guvernare, cu acești 12%, am avut patru ministere grele în care am livrat reforme reale, în care ne-am luptat real cu tot felul de privilegiați și împotriva unor aranjamente. Cauza pentru care acest Guvern a fost demolat de către PSD și AUR este tocmai faptul că am livrat ceva.

Dacă n-am fi fost eficace, dacă n-am fi făcut schimbări reale, atunci probabil nu s-ar fi obosit să declanșeze această criză. Deci, e evident că atunci când faci parte dintr-o guvernare fără să ai toată puterea, poți să faci o schimbare pozitivă pentru români.

Mai departe, e evident că nu suntem mulțumiți cu unde suntem acum. Vrem să creștem, știm foarte bine că putem să creștem, mai ales dacă pentru oameni perspectiva guvernării este clară și mai ales dacă există forțe unite pe partea reformistă. Tocmai de aceea am spus și am anunțat deja foarte clar că vom încerca să construim un pol reformist care să dea o guvernare fără PSD și AUR.

Așa cum am văzut și în alte țări unde nimeni n-ar fi dat nicio șansă nici lui Péter Magyar, nici Listei Studenților. Au reușit să împingă cu un program sau cu o polarizare foarte clară între bine și rău. Asta vom face și noi.

„Sunt foarte fericit cu acest rezultat”

– După votul de azi, cum credeți că se va schimba dinamica în partid? Pentru că am văzut nume noi, am văzut persoane care și-au menținut pozițiile, oameni care au pierdut.

– Noul Birou Național este o echipă foarte bine echilibrată, sunt colegi care sunt de mult timp în USR. Sunt și colegi care sunt noi, avem și un primar de comună, un fost prefect, dar evident și cei patru miniștri. Este o echipă care are experiența reală a guvernării, dar care are și energia necesară pentru a lua decizii care să dea un nou imbold partidului.

Eu sunt foarte fericit cu acest rezultat, au intrat oameni excepționali în Biroul Național și abia aștept să lucrăm împreună.

„Există o supramajoritate în Biroul Național. Amândouă listele m-au susținut pe mine, chiar și a treia”

– Totuși am văzut că Diana Buzoianu și Radu Miruță și-au consolidat puternic pozițiile în partid, au foarte multe voturi, atestând, practic, influența pe care o au și aș vrea să vă întreb cu ce vă diferențiați dumneavoastră față de ei doi?

– Un partid niciodată nu trebuie să depindă de un singur lider. Ăsta este motivul pentru care eu i-am propus pe amândoi partidului să devină miniștri și i-am susținut, îi susțin în continuare. Mă bucur că avem doi lideri atât de populari, atât extern cât și intern, doi miniștri care au performat.

Fix asta este puterea, forța USR, că avem mai mult decât o singură față de oferit alegătorilor. Cred că nu este sănătos dacă un partid depinde de un singur lider.

– Totuși, vă temeți repetarea episodului Cioloș, în care președintele pierde puterea din Biroul Național și e forțat să demisioneze?

– Nu, pentru că există o supramajoritate în Biroul Național. Amândouă listele m-au susținut pe mine, chiar și a treia, lista lui Viziteu, care are două locuri din 24. Lucian Viziteu a spus că nu pune în dezbatere poziția mea ca președinte.

Suntem un partid unit, mandatul meu mai are trei ani. Nu am niciun motiv să cred că nu am lucra împreună pentru a împinge USR. Până la urmă, nouă tuturor ne este clar că adversarii sunt PSD și AUR și că adversarul nu se găsește în interiorul partidului.

„A existat o speranță că PSD ar putea să învețe o lecție”

– În discursurile de astăzi am văzut foarte multe critici aduse PSD. Uitându-vă înapoi, credeți că a fost o greșeală să intrați într-un Guvern și cu PSD?

– Atunci, după ce PSD a pierdut alegerile prezidențiale, a existat o speranță că PSD ar putea să învețe o lecție din eșecul lor electoral.

În același timp, a fost foarte clar că oamenii nu au mai vrut continuarea coaliției PSD-PNL- UDMR. Ăsta a fost motivul, în acel context, pentru care am fost gata să intrăm la guvernare.

Încă o dată, faptul că am avut patru miniștri care au performat, ne-a arătat că a fost decizia corectă să intrăm în această guvernare, nu să lăsăm PSD, PNL și UDMR să guverneze în continuare singuri. Credem că am imprimat un anumit stil și un anumit standard de reforme în acest Guvern.

Acum, e din ce în ce mai clar că ei niciodată nu au fost gata să meargă pe un adevărat drum pro-european și un drum de a schimba lucrurile în statul român.

„Nu s-ar fi produs această schimbare la guvernare dacă nu s-ar fi schimbat și președintele”

– Ați mai fi intrat în acest guvern dacă Nicușor Dan nu câștiga alegerile?Această speranță că PSD se va schimba a fost cumva insuflată și de președinte?

– Cum am spus, acest Guvern a fost urmarea rezultatului de la alegerile prezidențiale. Cu siguranță, nu s-ar fi produs această schimbare la guvernare dacă nu s-ar fi schimbat și președintele.

– Spuneați săptămânile trecute că relația pe care o aveți cu Nicusor Dan nu este la fel cu cea cu care ați pornit la drum. Astăzi ați făcut și o aluzie la una dintre declarațiile lui. Ce v-a făcut să vă îndepărtați? Simțiți că a nedreptățit cumva USR?

– Cred că cei care l-au votat pe Nicusor Dan, mai ales în primul tur, l-au votat pentru că a promis o agendă reformistă, a făcut o campanie în care a arătat diferența între el și Crin Antonescu, care a fost candidatul comun PSD-PNL, și în care și asumat foarte mult o luptă anticorupție și un spirit de reformă în sistemul de justiție.

Mulți dintre alegătorii care l-au votat în primul tur pentru aceste teme nu se mai regăsesc în deciziile lui și sunt dezamăgiți. Această dezămăgire cu siguranță se simte și în USR.

Despre Nicușor Dan: „Oamenii nu au regăsit temele cu care a candidat în acțiunile sale”

– Considerați că nu a respectat promisiunile din campanie?

– Multe lucruri despre care a vorbit nu le mai regăsim în lista lui de priorități.

– Credeți că e modul lui de lucru? Sau că pur și simplu le-a dat uitării?

– Nu vreau să interpretez acum intențiile președintelui. Ce constat este că până acum oamenii nu au regăsit temele cu care a candidat în acțiunile sale.

– Discutați acum la fel de des? Pentru că la un moment dat ați zis că discutați în fiecare săptămână într-o cameră fără microfoane.

– Nu mai discutăm la fel de des.

– Când ați vorbit ultima dată?

– Înainte de votul pentru Guvern.

– Îl vedeți – pentru că există reproșurile acestea în societate -, mai apropiat de PSD decât de polul de dreapta?

– E un președinte care a nominalizat un premier care a făcut un Guvern cu PSD.

– Îl veți mai susține și pentru un nou mandat?

– Nu se pune această întrebare acum.

O alternativă cu Ilie Bolojan, dar nu o fuziune cu PNL

– Între Ilie Bolojan și Nicușor Dan în cine aveți mai multă încredere? Cine e un partener mai bun pentru USR acum?

– Cu Ilie Bolojan construim o alternativă politică pentru 2028 ca să dăm țării o guvernare fără PSD și AUR.

– Deci este el un partener mai bun decât Nicușor Dan?

– Cu siguranță următoarea campanie va fi o campanie în care, cel mai probabil, USR și PNL vor face campanie împreună împotriva PSD și AUR.

– Există intenția de a fuziona cu PNL?

– Nu. Exclud orice fel de fuziune. Sunt două partide diferite. PNL acum doi ani a candidat pe liste comune cu PSD și o să dureze mult timp până când PNL o să-și asume cu adevărat o agendă reformistă. Tocmai de aceea credem că o mișcare reformistă în România nu poate să funcționeze decât cu USR ca un motor.

– Dar relația dintre USR și PNL va dispărea în cazul în care Ilie Bolojan pierde șefia partidului?

– Până la urmă PNL trebuie să ia decizia dacă vor să meargă în această direcție sau dacă mai degrabă vor să se întoarcă în brațele PSD.

„Mulți oameni îmi spun că succesul lui Ilie Bolojan și încrederea pe care o are se datorează și susținerii pe care a avut-o din partea USR”

– Credeți că USR are ceva de pierdut din relația cu PNL? Deja am văzut un parlamentar de pe listele USR care s-a mutat de liberali și electorat care migrează către Ilie Bolojan.

– E clar că atunci când există o colaborare bună, e greu pentru votanți să decidă pe care dintre parteneri să îl susțină. Tocmai acesta este argumentul pentru o alianță – să nu îi facem pe votanții noștri să decidă între două brațe, să zicem.

În același timp foarte mulți oameni îmi spun că succesul lui Ilie Bolojan și încrederea pe care o are se datorează și susținerii pe care a avut-o din partea USR. Am fost loiali programului de reformă și cred că foarte mulți oameni văd că miniștrii USR au fost cei care au împins reforme în ministerele lor.

„AUR face o opoziție retorică”

– Astăzi ați criticat destul de dur AUR. Acum, fiind partid de opoziție, la un moment dat va apărea situația în care va trebui să depuneți sau să votați moțiune de cenzură. Cum veți dărâma Guvernul fără voturile AUR?

– Nu este astăzi obiectivul nostru să dărâmăm Guvernul fără să existe o alternativă. Bine, noi credem că ar fi trebuit să avem alegeri anticipate, dar acum există acest Guvern, a fost și votat cu o majoritate destul de largă. Facem opoziție cu toate pârghiile pe care le avem.

– Dacă la un moment dat va exista moțiune de cenzură depusă de AUR, iar interesele USR sau criticile USR față de Guvern se vor intersecta cu cele aduse de ei, e posibil ca USR să voteze moțiunea AUR?

– Nu vreau să speculez acum ce s-ar putea întâmpla în viitor. Ce spun este că, pentru a face opoziție, ne vom folosi de toate pârghiile pe care le avem la dispoziție, dar o vom face într-un mod în care să subliniem importanța unor rezultate reale pentru români. Asta este diferența între AUR și USR. AUR face o opoziție retorică, USR vrea să facă o opoziție care chiar schimbă ceva în bine.

„Lucrăm la o reformă administrativ-teritorială reală, nu reforma de pe Temu pe care a propus-o PSD”

– Rezoluția pe care ați adoptat-o astăzi vorbește despre „guvernare din opoziție”. Care va fi primul contra-proiect pe care îl va depune USR?

– Noi acum lucrăm la o reformă administrativ-teritorială reală, nu reforma de pe Temu pe care a propus-o PSD, care deja stârnește foarte multe controverse, chiar în interiorul partidului lor, după cum văd. Pentru asta am propus o comisie parlamentară. Va fi una dintre priorități.

Nu mai putem să risipim tot felul de resurse în timp ce calitatea serviciilor publice, mai ales în rural, tot scade și trebuie să creștem calitatea tocmai prin focusarea unor resurse. Alte proiecte sunt deja depuse, pe partea de reformă serviciilor secrete, nu ne vom plictisi în Opoziție.

„Vedem cine își găsește o majoritate în Parlament”

– Să luăm de exemplu acest proiect pentru reforma administrativ-teritorială. Împreună PNL, USR și UDMR, să zicem, dacă ar fi de acord cu proiectul, nu au cum să treacă un astfel de proiect. Ce se va întâmpla? Va rămâne blocat în sertarele Camerei sau ale Senatului?

– Asta este realitatea acum, că nimeni nu are voturi pentru a trece niciun fel de proiect. Nici PSD nu are o majoritate în Parlament, fără AUR cel puțin. Și tocmai de aceea, la fel cum PSD, în minoritate fiind, pot să propună anumite lucruri, și noi putem să propunem anumite lucruri și apoi vedem cine își găsește o majoritate în Parlament.

– Aș vrea să ne întoarcem la dumneavoastră, pentru că acum ați pierdut funcția de primar. Sondajele, așa cum sunt ele, arată niște procente mici pentru USR. Sunteți un partid în opoziție. Cum vă veți consolida sau vă veți păstra influența în interiorul partidului?

– Eu sunt ales pe trei ani și poate faptul că pot să mă focusez 100% pe această funcție nu este cel mai rău lucru. Mai mult decât atât, eu sunt foarte recunoscător pentru toată susținerea și solidaritatea colegilor și de aceea noi ne focusăm energia pe a livra rezultate pentru români, pe a face opoziție față de PSD, pe a construi un pol care să câștige alegerile. Nu ne pierdem timp cu tot felul de cuțităreli interne.

– După ce ați pierdut funcția de la primărie, ați spus că vă veți angaja la partid. Ați făcut-o?

– Nu am pierdut-o, ci mi-a fost luată printr-un act profund antidemocratic și neconstituțional.

Da. Sunt plătit de partid, dar din cotizațiile membrilor, din donații, nu din subvenție publică. E și normal, pentru că eu nu las pe nimeni să mă sponsorizeze secret, nu zbor pe banii altora, nici cu Nordis, nici la Mykonos, ci lucrurile la noi sunt transparente și corecte.