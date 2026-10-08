INTERVIU „Lucrurile s-au complicat după prima zi de negocieri”. Un analist politic explică ce șanse are un guvern Luca Niculescu

Deși „inițial părea că va exista un compromis” între partide pentru învestirea guvernului, situația s-a schimbat după prima zi de negocieri între premierul desemnat și PSD, PNL și UDMR, spune Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Facultatea de Studii Europene a UBB Cluj într-un interviu pentru publicul HotNews.

PSD a solicitat ca PNL și UDMR să intre în guvern pentru a vota, în timp ce PNL și UDMR s-au arătat dispuse, în anumite condiții, să sprijine cu voturi învestirea guvernului, dar nu și să intre cu miniștri în viitorul cabinet.

În urma negocierilor de joi, Sergiu Mișcoiu este de părere că PSD vrea să îl forțeze pe Luca Niculescu să își depună mandatul, pentru a-l propune pe Sorin Grindeanu în funcția de premier.

Cum se poate obține totuși o majoritate parlamentară?

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„Inițial părea că va exista un compromis”

HotNews: – Am avut o primă zi de negocieri. Cum vedeți, după ziua asta, situația actuală din politică?

Sergiu Mișcoiu- Lucrurile s-au complicat după această primă zi de negocieri, pentru că inițial părea că va exista un compromis în jurul unui guvern tehnocratic sprijinit de PSD și PNL să treacă. Dar condițiile care sunt puse acum de Partidul Social Democrat fac ca lucrurile să se complice mult și să scadă șansele ca un consens să poată fi găsit. Se pare că domnul Grindeanu încearcă să forțeze prin toate mijloacele posibile numirea sa drept candidat la funcția de premier, sub presiunea activului de partid probabil.

Acest lucru l-a determinat să aibă un discurs care nu lasă foarte mare marjă de negociere – decizia PSD de a nu participa decât cu obligația ca PNL și UDMR să facă parte din guvern, în ciuda deciziilor ferme luate cel puțin de PNL de a nu participa la o echipă guvernamentală cu PSD.

Această decizie a PSD reduce mult posibilitatea de negociere. Nu o închide cu totul, însă o reduce vizibil.

„Suntem în secvența în care cele două partide nu se înțeleg sub nicio formă”

– PSD cere ca PNL și UDMR să facă parte din cabinet. PNL spune foarte clar că nu vrea să aibă miniștri, dar lasă deschisă posibilitatea de a vota guvernul Niculescu în Parlament. Cum vedeți dumneavoastră rezolvat acest blocaj?

– PNL lasă posibilitatea votării Guvernului Niculescu în Parlament dacă PSD acceptă să fie singurul partid care să facă parte din guvern, ceea ce PSD pare că refuză. În secvența actuală, atitudinea PNL este contrazisă de contraoferta făcută de PSD: «Haideți cu toții din fosta coaliție, mai puțin USR, la guvernare». PNL a reiterat faptul că nu dorește să participe în niciun fel de guvern cu Partidul Social Democrat.

Suntem înapoi în secvența în care cele două partide nu se înțeleg sub nicio formă și orice propunere va face partea adversă va fi întâmpinată cu atitudine negativă din partea celuilalt partid.

„Nu există niciun apetit pentru o negociere mai mare”

– Și credeți că există vreun mijloc prin care să se rezolve această situație?

– Doar prin intermediul unor negocieri. Așa cum arată lucrurile, nu există niciun apetit pentru o negociere mai mare. Ceea ce a făcut acum Partidul Social Democrat a fost să se asigure că nu va exista un vot favorabil pentru guvernul Niculescu. Știind că pune o condiție pe care PNL-ul o va refuza, îl pune și pe domnul Niculescu într-o situație imposibilă – în aceeași situație în care erau predecesorii săi și anume de a cere o învestitură fără să aibă o majoritate.

– Vedem că astăzi Luca Niculescu nu a discutat cu reprezentanții USR. Ce mesaj transmite acest lucru din perspectiva dumneavoastră?

– Domnul Niculescu, dacă va face o majoritate, aceasta depinde de cele trei partide pe care le-a întâlnit astăzi: PSD, PNL și UDMR. Din punct de vedere strategic și matematic, acesta este adevărul.

Dacă USR ar fi de partea domniei sale, lucrurile nu ar fi schimbate foarte mult, pentru că nu aceste voturi sunt cele care vor face diferența. USR deja a avut o atitudine care nu a fost deloc favorabilă ideii de echipă condusă de domnul Niculescu. Singurele partide care au dat semne că ar dori să negocieze votul favorabil sunt cele trei pe care le-a întâlnit.

Ce strategie are PSD

– Cum ar putea arăta o majoritate în Parlament pentru cabinetul Niculescu?

– Singura variantă este cea în care PNL și PSD să voteze acel guvern, oricum ar arăta acel guvern. Până acum părea că ne îndreptăm către un guvern format din tehnocrați, sprijinit politic de PNL și PSD. Era un guvern format din oameni care nu sunt afiliați direct partidelor politice, dar care ar fi beneficiat de un vot pentru a avea un guvern cu puteri depline înaintea unei perioade dificile cu rectificare bugetară, cu scumpiri la energie, cu pericole geopolitice la granițele țării și cu incretituri.

În continuare, cred că rămâne cea mai plauzibilă această variantă, în cazul în care PSD ar renunța la atitudinea pe care a avut-o astăzi. Dar acum pare puțin probabil totuși ca PSD să mai renunțe la calea pe care a luat-o, întrucât eu cred că e vorba de punerea în ecuație a viitorului nume de premier – Sorin Grindeanu. Atitudinea actuală a PSD este gândită astfel încât domnul Niculescu să nici nu mai propună un cabinet în Parlament, pentru că ar fi inutil să fac asta, de vreme ce nu ar primi voturile necesare. Și atunci am trece direct la propunerea domnului Grindeanu.

„Dorința domnului Grindeanu este aceea de a se autoimpune”

– În cazul în care Luca Niculescu nu reușește să asigure o majoritate până la votul din Parlament, credeți că ar trebui să-și depună mandatul sau ar fi mai bine să testeze totuși votul Parlamentului?

– Dacă nu are garanții din partea Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal că va fi votat, este evident un demers care nu ar duce decât la prelungirea crizei, pentru că nu ar avea de unde să ia restul de voturi. Eu sunt convins că domnul Niculescu nici nu ar mai încerca să primească voturi pe care ar ști că nu le poate lua.

Dar lucrurile sunt, cred, deschise. Există mai multe posibilități, precum schimbarea atitudinii de către PSD. Există mișcări posibile și la Partidul Național Liberal, unde gruparea puciștilor este din nou încrezătoare că va reuși să schimbe raportul de forță, mergând spre guvernare cu PSD și UDMR. Suntem în scenarii care se schimbă și deocamdată nu este încheiată situația.

În același timp, dorința domnului Grindeanu este aceea de a se autoimpune, dar vestea foarte proastă este că dacă domnul Grindeanu va reuși să îl determine pe domnul Niculescu să nu mai continuie sau domnul Niculescu ar cădea în Parlament la vot, atunci domnul Grindeanu nu va mai avea cu cine să facă o majoritate. Doar cu AUR. Și acest lucru va deschide o cale pe care România o va regreta pe termen lung.

De ce nu vrea Nicușor Dan un premier PSD

– Evită Nicușor Dan să îl propună premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu?

– Da, fiindcă știe că din momentul în care domnul Grindeanu va fi propus, acesta poate să facă mișcări politice care să aducă AUR la guvernare. După ce îl numește, nu mai controlează modul în care este organizată echipa guvernamentală și majoritatea. Există, deci, acest risc ca domnul Grindeanu, poate nu din propria inițiativă, ci presat de o bază tot mai consistentă a partidului, să încerce să facă o majoritate de acest gen, pe care domnul președinte Nicușor Dan nu o apreciază sub nicio formă.

De aceea cred că avem aceste ezitări. Și dacă domnul Niculescu nu va trece, aceste ezitări ale președintelui ar trebui să fie și mai mari de a merge spre soluția Grindeanu, pentru că acum se închid cu totul ușile și la Partidul Național Liberal și la USR, pentru a vota o echipă minoritară PSD.