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Actualitate

INTERVIU Mesaj pentru români de la un influent conservator din America: „Sincer, Statele Unite nu pot fi mai interesate și mai implicate în securitatea voastră decât sunteți voi”

Laurențiu Ungureanu
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„Trebuie să fiți la fel de hotărâți ca noi să vă apărați țara. Ar trebui să fiți chiar mai hotărâți”, spune James Jay Carafano un republican american, fost consilier al lui Donald Trump și în prezent consilier al fundației conservatoare  Heritage Foundation. HotNews l-a intervievat la New York, într-un ciclu de discuții cu americani și români stabiliți în SUA, despre relația dintre America și România. 

  • Poți să-ți faci „oricâți prieteni dorești în mișcarea MAGA”, dar degeaba fără „o relație cu administrația”, crede Carafano.
  • Prima parte a intreviului poate fi citită aici. 
  • „Ascensiunea sentimentelor și a mișcărilor populiste nu se explică doar prin faptul că unii sunt plătiți de ruși – deși unii chiar sunt. Dar trebuie să înţelegem că oamenii sunt, pur şi simplu, nemulțumiți”.
  • „Așadar, nu este suficient să spui: „Oamenii aceia au legături cu rușii, deci nu-i votați”. Lăsați asta! Trebuie să le dați oamenilor un motiv să vă voteze”. Ce crede James Carafano că poate să facă guvernul de la București ca să „elibereze potențialul economic al țării”.

HotNews a mers în Statele Unite și a discutat cu personalități americane și cu români din SUA, de diverse orientări și profesii. Sunt compatrioți antreprenori, profesori, magistrați și oameni de știință. Unii români îl susțin pe președintele Trump, alții nu. Toate opiniile lor, avizate, crede că sunt valoroase pentru a descrie relația SUA – România în termeni realiști.  