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Actualitate

INTERVIU Un american republican din New York, fost consilier al lui Trump, îl descrie pe Nicușor Dan drept „unul dintre cei mai perspicace lideri europeni când vine vorba despre relația cu Statele Unite”

Laurențiu Ungureanu
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„Suntem obișnuiți să vorbim despre prieteni și aliați. Cred că Trump nu gândește așa”, spune James Jay Carafano, fost consilier al lui Donald Trump și o voce influentă a conservatorilor americani, într-un interviu pentru publicul HotNews. 

  • „România este un exemplu de țară europeană care procedează corect”, spune  James Jay Carafano, de la fundația conservatoare Heritage Foundation.
  • „În România lucrați cu hotărâre pentru a reduce datoria publică. Există în continuare, evident, probleme structurale foarte importante: aveți mult prea multe companii de stat și mult prea multă ineficiență. Aceste probleme trebuie rezolvate și numai un guvern stabil le poate aborda cu adevărat”, afirmă consilierul republican.
  •  Ce spune el despre George Simion, Nicușor Dan și domeniile economice ale cooperării României cu SUA. 
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