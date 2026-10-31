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Actualitate

INTERVIU O cercetătoare din Bruxelles, originară din R. Moldova: „Cu ajutorul AI poți să-ți amplifici gândirea critică sau poți lăsa tehnologia să-ți înlocuiască gândirea”  

Gabriel Bejan
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„Din cauza stadiului lor de dezvoltare, copiii sunt cei mai vulnerabili la anumite funcții ale rețelelor sociale. E mai bine să abordăm designul platformelor, nu să interzicem accesul la servicii care pot fi și benefice”, este doar unul dintre exemplele pe care mi l-a dat Nicoleta Prutean, pentru a-mi explica miza cercetărilor sale. 

  • Care sunt cele 5 nevoi umane fundamentale și de ce este dăunător să fie externalizate Inteligenței Artificiale.
  • Cazul TikTok și alegerile din România
  • Ce înseamnă că „am putea reglementa AI precum am reglementat electricitatea”. 

Nicoleta Prutean este doctor în neuroștiințe cognitive și analist senior pe inteligență artificială la o organizația neguvernamentală de la Bruxelles. Am cunoscut-o la o conferința despre dezinformare de la Vilnius, unde venise să-și susțină prezentarea despre cum ne afectează inteligența artificială integritatea cognitivă. Este un subiect de nișă, dar foarte actual, așa că i-am solicitat un interviu pentru publicul HotNews. 