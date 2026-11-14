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Actualitate

INTERVIU Poliția explică părinților ce face în cazurile elevilor care prezintă semne de radicalizare ideologică. „Autoritățile nu se duc a doua zi să ia elevul din clasă”

Răzvan Filip
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În contextul creșterii numărului de cazuri tragice, ultimul în Polonia, în care tinerii comit acte majore de violență, comisarul-șef Mădălina Mărgineanu, șefa Biroului de Investigare a Infracțiunilor Motivate de Ură din IGPR, și Mircea Tonița, șeful Serviciului de Investigare a Infracțiunilor de Terorism, au acordat un interviu publicului HotNews.

  • Ce sunt The Com și „True Crime Community”, grupurile în care copiii urcă în ierarhie dacă își rănesc animalele sau se automutilează.
  • Există cazuri în care extremismul vine de acasă, iar copilul preia ștafeta de unde nu te aștepți: „Părinții erau profesori, chiar profesori universitari”.
  • De ce și în poliție este crucială specializarea și ce se întâmplă în MAI.
  • Ce fac polițiștii în relația cu platformele de social media. Există în MAI „un filon ultranaționalist?”.

Profesorii instruiți să recunoască radicalizarea nu transformă școlile în rețele de informatori, iar un elev semnalat nu ajunge automat într-un dosar penal, susțin doi polițiști care conduc departamente care se ocupă exact de acest domeniu: comisarul-șef Mădălina Mărgineanu și șeful de serviciu Mircea Tonița.