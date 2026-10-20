„O faptă premeditată”. Ce spun anchetatorii despre atacul cu cuţitul de școala din Bistriţa. Elevul agresor nu a fost încă audiat

Prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud a declarat marţi că elevul de clasa a VII-a care a atacat o profesoară şi mai mulţi copii în şcoala din Bistriţa nu a putut fi deocamdată audiat. Toate datele arată că a premeditat fapta.

În ziua atacului, elevul s-a prezentat la şcoală cu o cască de tip militar, cu o cagulă, mănuşi şi cu un biceag, spune procurorul.

În baia unde s-a echipat înainte de atac anchetatorii au găsit mesaje în limba engleză şi „însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă”.

Procurorii au constatat că elevul agresor nu regretă fapta şi nici nu pare a avea remuşcări.

„La data de 19 octombrie 2026, în jurul orelor 8.00 – 8.30, un minor în vârstă de 13 ani, elev în clasa a VII-a la unitatea de învăţământ gimnazial din municipiul Bistriţa, s-a deplasat la şcoală având asupra sa, mai preces în rucsacul şcolar, o cască tip militar, o cagulă şi mănuşi, precum şi un cuţit tip briceag. S-a deplasat cu intenţia de a agresa fizic un elev din clasa a VI-a care se afla la aceeaşi unitate de învăţământ cu agresorul, motivat de faptul că îl considera indian, cel mai probabil datorită culorii mai închise a tenului”, a declarat, marţi, prim-procurorul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Adrian Briciu, citat de presa locală și News.ro.

Potrivit acestuia, elevul a intrat în baie, unde s-a echipat, şi apoi s-a deplasat la uşa sălii de clasă unde învăţa elevul vizat. A fost întâmpinat de profesoară, pe care a atacat-o şi lovit-o de mai multe ori, agresiunea încetând doar când un alt elev a sărit în ajutor.

„Agresorul a reuşit să intre în sala de clasă, s-a îndreptat spre elevul vizat, iar înainte de a ajunge la acesta s-a interpus un alt elev, care a intervenit în ajutorul elevului vizat, moment în care pe acel elev care a intervenit în ajutor l-a lovit cu cuţitul în zona capului. În aceeaşi împrejurare, agresorul a reuşit să lovească cu cuţitul şi pe elevul vizat în zona spatelui, cauzându-i o leziune superficială”, a mai declarat procurorul.

„Nu s-a manifestat că ar regreta fapta”

Adrian Briciu a precizat că fapta a fost premeditată, „având în vedere că s-a pregătit de acasă cu acea mască, cu mănuşi şi cască”.

„Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-au găsit în baie mesaje scrise în limba engleză, pe faianţă şi pe bazinul de la vasul de toaletă, dar şi anumite însemne extremiste, legionar-extremiste, de extremă dreaptă”, a mai precizat procurorul.

Acesta a explicat că agresorul „nu a fost perceput ca o persoană care avea remuşcări”.

„Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta. Nu părea o persoană afectată, nu ştiu în ce măsură conştientizează”, a mai declarat prim-procurorul Adrian Briciu.

Acesta a reiterat ideea că adolescentul nu răspunde penal.

„Din punct de vedere penal, nu se pot lua măsuri, deoarece nu răspunde penal şi măsurile care se iau exced competenţei noastre, ca să spun aşa. Ele pot fi luate de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, măsuri de supraveghere specializată”, a mai afirmat procurorul.

Elevul nu a putut fi audiat până în prezent, dar nici părinţii săi. Tatăl nu este în ţară, iar mama este cu el la spital în Cluj.

Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița

O profesoară de matematică de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a fost atacată luni dimineață de un elev de clasa a VII-a, care avea asupra lui un cuțit. Un alt elev, care a intervenit pentru a o ajuta pe profesoară, a fost și el rănit.

Elevul agresor, în vârstă de 13 ani, a fost imobilizat de un paznic și de profesorul de sport, apoi preluat de poliţişti. Ulterior, a fost dus la spital pentru investigații medicale. După evaluare, acesta a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca, relatează Stiri BN.

Incidentul a avut loc la prima oră de cursuri, când profesoara de matematică preda la o clasă a VI-a. Elevul și-a înjunghiat profesoara în zona capului.

Profesoara (în vârstă de 28 de ani) și elevul rănit (în vârstă de 12 de ani) au fost transportați la spital. Ambele victime sunt în stare stabilă.

De la fața locului, inspectorul școlar Vasile Șteopoaie a povestit cum s-a produs atacul. Potrivit lui, elevul agresor căuta un alt elev, „căruia dorea să îi facă rău”.

„Din păcate, avem un eveniment neplăcut. Un elev de clasa a VII-a a intrat în școală cu un cuțit, căuta un elev de clasa a VI-a căruia dorea să îi facă rău, a bătut la ușă, profesoara a deschis și nu i-a dat voie să intre. În acel moment a atacat profesoara, i-a aplicat câteva lovituri de cuțit în zona frunții și în zona laterală abdominală. Profesoara a strigat după ajutor, copilul a intrat în clasă căutând elevul pe care îl viza. N-a reușit să îl rănească, au sărit ceilalți colegi, unul dintre elevi fiind lovit la rândul său cu cuțitul”, a spus inspectorul, citat de TimpOnline.

Totodată, martori citați de TimpOnline au declarat că elevul purta cagulă și cască de motociclist.

Cu câteva zeci de minute înainte de atac, elevul a anunțat pe contul său TikTok ce va face, a scris site-ul local Bistrițeanul. Un cont de TikTok cu numele de utilizator andy_1919_14 a postat luni dimineață o serie de story-uri, în care băiatul susține că pregătea atacul de opt luni. El apare în imagini purtând o cagulă și o cască de airsoft. Bistrițeanul scrie că acest cont aparține elevului de clasa a VII-a.

„Pregătesc asta de 8 luni de zile! Ne vedem în Valhalla! O fac! Habar nu au cât sunt de periculos!”, a anunțat acesta în video și story-urile postate.

Contul acestuia reposta conținut extremist.

Contactat de HotNews, inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a declarat că elevul „nu era în evidențele școlii cu probleme, nici agresive, nici de comportament”.

„Nu sunt în măsură să vă spun exact despre schimbările de comportament, ele vor fi verificate la consilierul școlar. Nu știu să se fi observat schimbări de comportament. Am înțeles că de când a venit era puțin mai singuratic, nu prea se integra în colectiv, dar nu am informații că s-ar fi schimbat ceva în comportamentul lui”, a spus inspectorul școlar din Bistrița.

Transferat în această școală în 2019

Directoarea unităţii de învăţământ unde s-a produs incidentul, Claudia Feldrihan, a explicat că băiatul s-a transferat la această şcoală în anul 2019, din Spania.

„Nu a mai avut până în acest moment nicio manifestare care să ne facă cumva să credem că ar putea face ceea ce a făcut astăzi. Echipa managerială regretă profund incidentul de astăzi. Vrem să vă spunem că în acest context credem că este un semnal de alarmă pentru toate şcolile din sistemul de învăţământ românesc. Noi nu avem voie să-i percheziţionăm la poartă. Din acest moment, nu o să solicităm Primăriei să ne pună la dispoziţie, nu ştiu exact cum se numesc, dar nişte dispozitive prin care să putem să detectăm metalul, pentru că dacă puteam face acest lucru, cu siguranţă am fi putut preveni”, a declarat ea presei locale.

Directoarea a explicat că elevul a fost exemplar până în acest moment.

„Am vorbit cu mama copilului, vă daţi seama şi ca mamă în ce situaţie s-a aflat şi dânsa. Nu a manifestat niciodată o atitudine care să ne facă să credem cumva că va face acest gest necugetat”, a mai declarat Claudia Feldrihan.

Căuta un elev căruia îi spunea „indianul”

În declarația dată anterior presei locale din Bistrița, inspectorul școlar general Vasile Șteopoaie a susținut că elevul atacator căuta un alt elev, cu un an mai mic, care „era de altă religie”.

În dialogul cu HotNews, Șteopoaie a explicat că acestui elev i se spunea „indianul”: „Acel copil nu a zis că a fost amenințat vreodată. El nu știa că este în vizorul cuiva”.

În ceea ce îi privește pe părinți, inspectorul spune că aceștia au fost chemați la școală, iar audierea băiatului de clasa a VII-a s-a făcut în prezența mamei sale, „care era distrusă”.