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Actualitate

INTERVIU Primul lider din USR care cere „o schimbare de direcție” și pune în discuție  funcția lui Dominic Fritz, înaintea Congresului partidului

Rebecca Popescu
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Primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, care la Congresul de sâmbătă candidează pentru forul de conducere al partidului, consideră că USR trebuie „reconstruit de jos în sus”, cu filiale puternice și cu membri care „să fie mobilizați nu doar în campanii electorale”. Într-un dialog pentru publicul HotNews, el reclamă distanța prea mare dintre centru și teritoriu și spune că partidul are nevoie de „o schimbare a modului de conducere”.

  • USR își alege sâmbătă noul Birou Național, adică noua conducere, dar nu și președintele. Trei echipe vor să câștige cât mai multe din cele 24 de locuri de la vârful partidului, pentru a putea forma majoritatea.  