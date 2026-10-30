INTERVIU Primul lider din USR care cere „o schimbare de direcție” și pune în discuție  funcția lui Dominic Fritz, înaintea Congresului partidului

Primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, care la Congresul de sâmbătă candidează pentru forul de conducere al partidului, consideră că USR trebuie „reconstruit de jos în sus”, cu filiale puternice și cu membri care „să fie mobilizați nu doar în campanii electorale”. Într-un dialog pentru publicul HotNews, el reclamă distanța prea mare dintre centru și teritoriu și spune că partidul are nevoie de „o schimbare a modului de conducere”.

Diana Buzoianu, Oana Țoiu, Irineu Darău sau Vlad Voiculescu candidează pe lista „USR Echilibru”. Radu Miruță, Ionuț Moșteanu, Cristian Seidler, Dan Barna, Radu Mihaiu și alți lideri cu vechime în partid au ales o listă separată, „USR Deschis”.

Lucian Viziteu a adunat în jurul lui 29 de aleși locali ai partidului, din filiale din toată țara, și candidează și el cu această echipă.

„Avem nevoie de o schimbare a modului de conducere și de o echipă care să răspundă în fața membrilor pentru rezultate”, spune Viziteu.

„O schimbare de direcție”

– De ce ați ales să candidați separat, și nu pe una dintre cele două liste?

– Pentru că avem o viziune proprie despre viitorul USR și vrem să o reprezentăm printr-o echipă distinctă. Credem că partidul trebuie reconstruit de jos în sus, cu filiale puternice, cu membri respectați și decizii luate împreună cu cei care muncesc în comunități. Nu candidăm împotriva cuiva. Candidăm pentru o schimbare de direcție.

– Ce propuneți diferit față de Radu Miruță și Diana Buzoianu?

– Noi punem în centrul proiectului nostru reforma modului de funcționare a partidului. Propunem ca 50% din resurse să fie alocate filialelor, implicarea membrilor în numirile politice, formare pentru aleșii locali și o conducere națională prezentă în teritoriu. Vrem să mutăm centrul de greutate al partidului mai aproape de membri și de comunități.

„Membrii nu trebuie să fie mobilizați doar în campanii electorale”

– Lista pe care candidați se numește „USR – Forța din Filiale”. Ce considerați că nu funcționează acum în relația dintre filiale și conducerea centrală a partidului?

– Există o distanță prea mare între deciziile luate la centru și realitatea din filiale.

Organizațiile locale sunt prea des puse în situația de a implementa decizii la care nu au contribuit suficient. Membrii trebuie să aibă un rol real în stabilirea direcției partidului, nu doar să fie mobilizați în campanii electorale. Avem filiale în doar aproximativ 750 din cele 3.181 de unități administrativ-teritoriale. Aceasta este realitatea de la care trebuie să pornim.

– Credeți că primarii ar trebui să aibă mai multă putere în partid, așa cum vedem că se întâmplă la PNL sau la PSD? Ce considerați că ar trebui schimbat, concret?

– Da, dar puterea trebuie să ajungă la toate organizațiile și la membrii lor, nu doar la primari. Concret, propunem alocarea a 50% din resurse către filiale, implicarea organizațiilor în nominalizările politice și un rol real în stabilirea strategiilor electorale. Nu vrem să mutăm puterea de la București la primari. Vrem să o distribuim către filiale și membri.

„Avem nevoie de o schimbare a modului de conducere”

– Odată cu schimbarea Biroului Național, vedeți posibilă și o schimbare la nivel de președinte al USR?

– Da. Orice poziție de conducere trebuie să fie deschisă evaluării membrilor.

Dar problema USR este mai profundă decât numele președintelui sau componența Biroului Național. Avem nevoie de o schimbare a modului de conducere și de o echipă care să răspundă în fața membrilor pentru rezultate. Schimbarea trebuie să fie de sistem, nu doar de persoane.

– Considerați că apropierea de PNL dăunează intereselor USR pe termen lung, din perspectiva electoratului. E o strategie bună?

– Colaborarea cu PNL poate fi justificată atunci când servește unor obiective concrete. Dar USR trebuie să-și păstreze identitatea și propria direcție politică. Electoratul trebuie să știe clar ce reprezintă USR și ce ne diferențiază de partenerii de guvernare.

Nu putem deveni un partid care doar reacționează la agenda altora. Trebuie să avem curajul să ne susținem propriile obiective.