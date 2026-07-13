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Actualitate

INTERVIU. PSD, PNL și USR, atacuri reciproce înainte de discuțiile de azi cu Nicușor Dan / Ce spun că așteaptă de la președinte 

Rebecca Popescu, Cristina Stoian, Vladimir Ionescu
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Pentru negocierile de luni, HotNews a vorbit cu reprezentanți ai PSD, PNL și USR, care continuă să se acuze reciproc.  Ce compromisuri sunt dispuse să facă partidele fostei coaliții.

  • De la PSD a răspuns Romeo Lungu, vicepreședinte al partidului, deputat la al doilea mandat și propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării în cabinetul lui Adrian Veștea.
  • De la PNL a răspuns Alexandru Muraru, deputat și lider al PNL Iași.
  • De la USR a răspuns Iulian Lorincz, deputat.
  • Le-am adresat fiecăruia aceleași cinci întrebări. 
  • I-am rugat să spună dacă în această perioadă au primit mesaje de la cetățeni care le-au zdruncinat propriile convingeri. Unul dintre politicieni a răspuns: „Oamenii nu mă întreabă cine câștigă negocierile. Mă întreabă când se termină”.
  • Pozițiile lor se întâlnesc rapid când este adus în discuție Nicușor Dan, căruia fiecare îi adresează reproșuri. Ce îi cer președintelui?

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– HotNews: În opinia dumneavoastră, ce ar însemna concret ca celelalte partide din fosta coaliție să se flexibilizeze și să dea dovadă de conștientizare a situației grave?

Romeo Lungu, PSD: Să înceteze negocierile purtate prin conferințe de presă și să ia o decizie. România are nevoie de un guvern, de un buget executat și de reforme asumate. Nimeni nu câștigă dacă fiecare zi aduce o altă condiție sau o altă formulă de guvernare.