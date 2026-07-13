INTERVIU. PSD, PNL și USR, atacuri reciproce înainte de discuțiile de azi cu Nicușor Dan / Ce spun că așteaptă de la președinte 

Romeo Lungu, PSD : Să înceteze negocierile purtate prin conferințe de presă și să ia o decizie. România are nevoie de un guvern, de un buget executat și de reforme asumate. Nimeni nu câștigă dacă fiecare zi aduce o altă condiție sau o altă formulă de guvernare.

– HotNews: În opinia dumneavoastră, ce ar însemna concret ca celelalte partide din fosta coaliție să se flexibilizeze și să dea dovadă de conștientizare a situației grave?

Pentru negocierile de luni, HotNews a vorbit cu reprezentanți ai PSD, PNL și USR, care continuă să se acuze reciproc. Ce compromisuri sunt dispuse să facă partidele fostei coaliții.



Alexandru Muraru, PNL (despre PSD): Declarația lui Sorin Grindeanu mie îmi arată că PSD nu își dorește o majoritate pro-europeană. Nu jignești atât de grosolan pe unul din potențialii parteneri cheie dacă ai nevoie de voturi. Au fost principalii opozianți ai reformelor și ai proiectelor asumate de coaliție. Pentru mine este evident că Sorin Grindeanu nu poate în acest moment să fie un partener credibil și decent.

Iulian Lorincz, USR: În primul rând, situatia gravă a României este cauzată de guvernarea PNL-PSD de pe vremea Ciucă-Ciolacu și ar însemna refacerea aceleiași formule. Drept urmare, având în vedere declarațiile domnului președinte PNL, Ilie Bolojan, nu cred că se va întâmpla acest lucru, pentru că avem un parteneriat destul de solid, inclusiv cu UDMR.

E un scenariu pe care nu îl văd valid în momentul de față. Dacă s-ar întâmpla acest lucru, practic ne-am întoarce la acea variantă Ciucă-Ciolacu din trecut, care și așa a dus România într-o groapă economică destul de gravă.

Despre Nicușor Dan. PSD: „Rolul președintelui nu e să prelungească incertitudinea” / USR: „Să avem un acord politic”

– Ce așteptați concret de la președintele Nicușor Dan la discuțiile de luni?

Romeo Lungu, PSD: Să închidă această etapă a consultărilor și să creeze condițiile pentru formarea unei majorități stabile. Rolul președintelui este să aducă partidele la aceeași masă și să faciliteze o soluție, nu să prelungească incertitudinea.

Romeo Lungu. Inquam Photos / Octav Ganea

Alexandru Muraru, PNL: Primul gest de consens ar trebui să fie convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Poate începe aceste consultări cu un prim act de consens, adică partidele aflate acolo la consultări să îi garanteze președintelui că se va convoca această sesiune extraordinară, care nu vizează altceva decât urgențele, cele șase legi din PNRR, care să evite pierderea a miliarde de euro.

Deputatul PNL Alexandru Muraru, Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

N-am văzut la președintele Nicușor Dan această apetență, această condiție pe care să o adreseze legată de găsirea unei formule politice care să însemne, în primul rând, nu doar un parcurs pro-european, ci o garanție că reformele continuă.

Nu trebuie să plece de la ideea că noi trebuie să facem tot posibilul ca să evităm alegerile anticipate. PNL nu fuge de alegerile anticipate. Nu le va provoca, dar nu le va bloca.

Iulian Lorincz, USR: Primul lucru de care trebuie să se vorbească la întâlnirea de la Cotroceni este despre cele șase proiecte, reforme din PNRR, care în momentul de față se află la Comisia Europeană pentru revizuire, în așa fel încât România să aibă capacitatea să primească cei 4,5 miliarde de euro din granturi.

Deputatul USR Iulian Lorincz. Inquam Photos / Virgil Simonescu

Și să reușim împreună cu președintele României să avem un acord politic între cele patru partide pro-europene ca în sesiunea extraordinară să adoptăm cele șase proiecte ce țin de reformele PNRR.

Cred că asta este linia, din punctul meu de vedere, de la care să înceapă discuțiile, pentru că vorbim despre niște bani pe care putem să-i primim doar până pe 31 august.

PSD: „Nazare e un profesionist” / PNL: „Nu mergem să discutăm un nume”

– Un nume precum Alexandru Nazare, propus de președinte și nepropus de partide, cum vi se pare?

Romeo Lungu, PSD: Alexandru Nazare este un profesionist și un ministru al Finanțelor care și-a făcut treaba. Cred că poate fi o variantă serioasă.

În același timp, PSD a declarat clar că își poate asuma guvernarea. Am oferit această alternativă, Sorin Grindeanu, suntem dispuși și avem capacitatea de a guverna. Însă orice premier are nevoie de sprijin parlamentar și de un program de guvernare care să poată fi pus în practică.

Fără o majoritate, nici cel mai bun nume nu poate livra rezultate. Aici intervine disponibilitatea partidelor de a negocia. Noi am arătat că vrem să rezolvăm situația, trebuie să vină și ceilalți cu deschidere la masa negocierilor.

Alexandru Muraru, PNL: Consultările de luni nu sunt ale unei persoane. PNL merge la Cotroceni pentru a discuta o formulă de guvernare, și nu un nume. Orice discuție privind persoanele este prematură.

Iulian Lorincz, USR: Noi avem o decizie foarte clară a PNL, USR și UDMR – aceea a numelui domnului Siegfried Mureșan. Drept urmare, președintele Nicușor Dan va primi pe masă două opțiuni: cea în care este Grindeanu cu PSD monocolor, sau cea a PNL-USR-UDMR, a lui Siegfried Mureșan. Nu avem nicio decizie în momentul de față în cadrul partidului referitor la alte nume – Nazare sau orice alt nume.

Ce spun cetățenii? PSD: „Oamenii nu mă întreabă cine câștigă negocierile”

– Ați vorbit cu cetățenii în această perioadă. Există o observație care v-a pus pe gânduri?

Romeo Lungu, PSD: Da. Oamenii nu mă întreabă cine câștigă negocierile. Mă întreabă când se termină. Foarte mulți oameni mi-au spus același lucru: „Mai terminați cu negocierile și apucați-vă de treabă”.

Cred că acesta este mesajul pe care întreaga clasă politică ar trebui să îl audă. Oamenii sunt preocupați de costul vieții, de investiții și de siguranța locului de muncă, nu de cine câștigă o rundă de negocieri.

Alexandru Muraru, PNL: A fost o observație care ne-a pus în situația de a fi mai fermi.

Adică s-a încercat o acțiune care să pună presiune pe PNL, legată de responsabilitate, de nevoia de a avea un guvern, doar că s-au întâmplat niște lucruri, acele numiri făcute pentru a ostiliza PNL și acele acțiuni în justiție, declarații, iarăși, făcute, fotografia președintelui cu Adrian Veștea într-o dimineață, de un ridicol absolut, au fost de natură să creeze, da, un val de susținere publică pentru PNL și pentru Ilie Bolojan.

Iulian Lorincz, USR: Pe lângă faptul că cetățenii români într-adevăr au suferit în aceste luni și e o situație economică pe care o înțelegem, inflație foarte mare, deficit mare, se simte în buzunarul cetățeanului, dar să știți că românii, până la urmă, apreciază și consecvența în politică. De-a lungul anilor, niște politicieni au luat niște decizii pe care a doua zi le-au și întors. Drept urmare, cred că poziția noastră, a USR, trebuie să fie una consecventă. De aceea, deciziile pe care le-am luat nu le-am întors niciodată și mereu am transmis același mesaj, pentru că ținem de un mesaj onest și sincer față de cetățean, pentru că până la urmă, dacă ai un politician care te minte sau cel puțin își schimbă părerea de pe o zi pe alta, nu aduce mai multă credibilitate acestei instituții a Parlamentului României care și așa are o cotă de încredere sub nivelul mării în momentul de față.

„Este dificil să instalezi un guvern în plină vacanță parlamentară”

– Avem o criză politică mai lungă decât Campionatul Mondial de fotbal. Cum credeți că se va termina și când?

Romeo Lungu, PSD: Cât mai repede, sper. Timpul nu mai lucrează în favoarea nimănui. Criza se va termina în momentul în care toate partidele vor înțelege că timpul nu mai are răbdare.

Fiecare zi de întârziere înseamnă proiecte amânate, bani europeni care trebuie recuperați și decizii care nu mai pot aștepta. Sunt convins că soluția va fi găsită, dar cred că ea trebuia găsită mai repede.

Asta doar dacă, așa cum spuneam la început, ne oprim din negocieri pe la televiziuni și punem interesul țării pe primul loc. Luni se va vedea foarte clar cine este dispus să lase orgoliile deoparte și cine consideră că este mai important să își impună propriile condiții decât să contribuie la formarea unei majorități stabile.

După atâtea săptămâni de negocieri, cred că fiecare partid va trebui să își asume în fața românilor poziția pe care o va avea. Și să își asume și consecințele.

Alexandru Muraru, PNL: Este dificil să instalezi un guvern în plină vacanță parlamentară, eu nu îmi aduc aminte așa ceva în 37 de ani, poate greșesc, dar vă spun că pe asta de fapt mizează și PSD.

Conducerea PSD se confruntă cu presiunea baronilor, pentru că ei coboară în sondaje și sunt teoretic în opoziție, deci nu le folosește la nimic această opoziție.

Iulian Lorincz, USR: Speranța mea este ca această criză care până la urmă este cauzată de faptul că nu avem un guvern cu puteri depline să fie încheiată cât mai rapid și să putem ajunge la un acord.

De aceea, am pus pe masă și am avut o oarecare flexibilitate un fel de reciprocitate între aceste două blocuri.

Până la urmă, s-au creat trei blocuri în Parlament:

Blocul AUR și al extremiștilor

Blocul PSD care s-a autoizolat

Blocul PNL-USR-UDMR.

Îmi doresc ca între cele două blocuri PSD și PNL-USR-UDMR, adică blocurile pro-europene, să existe acest acord de reciprocitate în așa fel încât să avem două guverne minoritare, împărțind perioada până la alegerile parlamentare în două.

Mai exact să începem cu acest guvern PNL-USR și UDMR, și să continuăm ăn martie-aprilie 2027 cu PSD. Această alternanță, până la urmă, nu face decât să respecte acordul pe care l-am avut în iunie 2025, semnat de cele patru partide.