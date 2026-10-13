INTERVIU. Răspunsul UDMR la pacea propusă de PSD: Un Da și un Nu. „Eu nu știu ce a înțeles domnul Grindeanu prin colaborare”

UDMR este deschisă să discute cu PSD un acord de susținere pe o perioadă limitată, a declarat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Csoma Botond, într-o discuție cu HotNews. Cât privește intrarea la guvernare, poziția Uniunii rămâne neschimbată.

DA pentru un acord de susținere pe o perioadă limitată, dar fără funcții în guvern

Csoma Botond. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Hotnews: – Domnule Csoma, ar fi dispus UDMR să semneze un acord de susținere pe o perioadă limitată pentru un guvern din care face parte PSD sau pentru unul tehnocrat, condus de Luca Niculescu?

Csoma Botond: – Am putea să facem un asemenea acord, dar să vedem pentru ce proiecte. Trebuie să vedem și despre ce este vorba în acest acord și care este obiectul lui.

– Care sunt condițiile, liniile roșii ale UDMR pentru participarea la un astfel de acord?

– Nu vreau să arunc așa, în spațiul public, linii roșii. Trebuie să vedem. Dar, în principiu, vă spun că am putea să participăm la un asemenea acord care ar asigura o majoritate pentru guvernul învestit, un acord care să asigure o majoritate parlamentară.

– PSD face din nou apel la o colaborare cu UDMR și PNL. Cum răspundeți propunerii de „pace” făcute de Sorin Grindeanu?

– Eu nu știu ce a înțeles domnul Grindeanu prin colaborare. Sigur, noi am fost pentru colaborare și am spus că ar fi bine să refacem, măcar parțial fosta coaliție dintre PNL, PSD și UDMR. Acest lucru nu mai este posibil.

NU pentru guvernare împreună: „Să schimbăm tabăra fără ca ceva să se fi schimbat mi se pare imposibil”

Acest lucru nu mai este posibil pentru că, din declarațiile făcute în ultima vreme în spațiul public, este clar că nu se mai poate reface nici măcar parțial fosta coaliție.

În aceste condiții, pentru noi ar fi foarte greu să intrăm la guvernare cu Partidul Social Democrat, în contextul în care am făcut parte din acea alianță politică ce l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe Siegfried Mureșan. Să schimbăm tabăra fără ca ceva să se fi schimbat pe scena politică mi se pare imposibil.

Deci, dacă prin colaborare s-a referit la cooptarea UDMR la guvernare, avem aceeași poziție. Dar dacă vrea colaborarea parlamentară pentru instalarea unui guvern, aceasta este o altă discuție. Sigur, aici putem discuta.

Și noi dorim ca această țară să aibă cât mai repede un guvern și, sigur, suntem dispuși să participăm la constituirea unor majorități. Singura linie roșie pe care o avem este să nu fim nevoiți să-i cooptăm în această majoritate pe cei de la AUR și SOS.

„Nu suntem oameni iraționali. Suntem rezonabili”

– Ați mai primit vreun semnal din partea PSD? Ce șanse vedeți pentru Guvernul Niculescu, pe baza semnalelor pe care le aveți până acum?

– Nu știu. Depinde de Partidul Social Democrat. Depinde de ei.

– Totuși, și pentru social-democrați, intrarea la guvernare fără nicio garanție din partea unor partide ca UDMR și PNL, care pot să asigure o majoritate și după instalarea guvernului, ar fi un risc major.

– Un risc, da. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar putem participa la un acord care să asigure o majoritate parlamentară. Nu suntem oameni iraționali. Suntem rezonabili. Putem discuta, sigur.

Votul pentru un guvern cu „puciștii” nu este „fezabil”

– Ați vota inclusiv un guvern din care să facă parte tabăra Veștea din PNL?

– Nu cred. Nu pot să vă spun acum sigur, pentru că n-am discutat acest aspect și trebuie să decidem în forurile statutare. Dar, având în vedere că PNL a spus că nu poate susține un asemenea guvern din care să facă parte „puciștii” din Partidul Național Liberal sau acea facțiune care l-a susținut pe Veștea, asta înseamnă că, dacă PNL nu susține o asemenea construcție guvernamentală, atunci, la vot, tot ajungem la cheremul celor de la AUR și SOS. Pentru noi, acest lucru nu este fezabil. Este inadmisibil să ajungem să depindem de cei de la AUR și SOS pentru instalarea unui guvern.

– Dar UDMR se coordonează în acest moment cu PNL?

– Nu ne coordonăm. Nu este vorba despre o coordonare, așa cum a fost în cazul PNL și USR. Nu există o asemenea coordonare.

„Am făcut parte din aceeași tabără, dar ne coordonăm cu noi înșine”

Totuși, am făcut parte din aceeași tabără, nu? Pentru că, împreună cu Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, l-am propus pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan. Am făcut parte din aceeași tabără, dar nu este vorba despre coordonare. Nu ne coordonăm cu nimeni. Ne coordonăm cu noi înșine și luăm deciziile în mod independent.

– Și dacă președintele ar spune: „Bine, dacă nici guvernul Luca Niculescu nu trece, înseamnă că trebuie să avem alegeri anticipate”?

– Dacă nici acest guvern nu trece, înseamnă că nu există o soluție politică în acest moment. Dacă nu există o soluție politică, se pare că nu există altă cale decât alegerile anticipate.

– Au mai avut loc discuții, la sfârșitul săptămânii trecute, între UDMR și premierul desemnat, Luca Niculescu sau cu președintele Nicușor Dan?

– Nu.

– Cu PSD ați mai discutat în ultimele zile?

– Nu.