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Actualitate

INTERVIU. Răspunsul UDMR la pacea propusă de PSD: Un Da și un Nu. „Eu nu știu ce a înțeles domnul Grindeanu prin colaborare”

Ruth Novacovici
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UDMR este deschisă să discute cu PSD un acord de susținere pe o perioadă limitată, a declarat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Csoma Botond, într-o discuție cu HotNews. Cât privește intrarea la guvernare, poziția Uniunii rămâne neschimbată.

  • Declarațiile vin în contextul în  care premierul desemnat Luca Niculescu a propus ca PSD, PNL și UDMR să semneze un acord pe șase luni de susținere a unor demersuri și reforme prioritare. PSD și-a exprimat deja acordul față de această variantă de armistițiu.
  • „Am spus că vrem să fim parte activă, asumată, a unui guvern. Același apel îl facem la PNL și UDMR, de a fi parte, să trecem de această perioadă grea și în primăvară să facem o evaluare dacă se continuă sau nu”, a declarat Sorin Grindeanu după ședința de luni a conducerii PSD.  
  • Votul UDMR ar putea fi condiționat și de cooptarea sau nu a taberei Veștea în viitorul Executiv.
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