Fostul președinte al Curții Constituționale Augustin Zegrean spune că eliminarea referendumurilor locale pentru comasarea localităților contravine Constituției. „E un lucru mare să faci transferul între comune, între orașe, dar între județe e un lucru și mai mare. Trebuie respectate toate regulile”, afirmă Zegrean, într-un dialog pentru publicul HotNews.

PSD vrea o reformă administrativ-teritorială în două etape, care să fie finalizată cu un an înainte de alegerile din 2028. Prima este comasarea voluntară a comunelor, orașelor și municipiilor din același județ, prioritate având cele cu maximum 1.500 de locuitori. Proiectul, pus în transparență de Ministerul Dezvoltării, prevede că localitățile care vor să se unească o vor face în urma unui referendum local și vor primi mai multe beneficii.

Etapa a doua este comasarea obligatorie. Dragoș Benea, desemnat de partid să coordoneze această etapă, spune că ia în calcul modificări legislative, astfel încât comasarea să nu mai necesite referendum local. Liderii PSD au discutat inclusiv varianta unui referendum național.

Augustin Zegrean, care a făcut parte din comisia de redactare a Constituției, invocă Articolul 2 din Legea Fundamentală, potrivit căruia suveranitatea aparține poporului, care o exercită inclusiv prin referendum. El spune însă că o lege adoptată prin angajarea răspunderii ar putea trece de CCR, dar critică graba cu care social-democrații vor să o facă: „în goana calului“.

„Fără referendum este chiar excesiv”

-HotNews: Dragoș Benea, desemnat de PSD să coordoneze reforma administrativă, spunea că este luată în calcul schimbarea legislației, astfel încât să nu mai fie nevoie de referendum local pentru comasarea localităților. Considerați corect să se facă comasarea fără consultare?

– Augustin Zegrean: Nu este corect. Sigur că nu e corect. Pentru că, până la urmă, viața omului e în joc. Îl iau și-l mută de aici, acolo, dincoace.

Eu nu cred că se va face lucrul ăsta. Dar fără referendum, este chiar excesiv și nu cred că-și pot asuma așa o răspundere. Lumea nu e de acord cu modificările astea. Iar Constituția spune că, în România, puterea aparține poporului, care o exercită prin organele sale alese și prin referendum. Cum să scoată referendumul? Scrie în Constituție, la Articolul 2.

„(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.

(2) Niciun grup şi nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu”, arată Articolul 2 din Constituție la care face referire Zegrean.

– Referendumul național e o variantă? Pentru că liderii PSD discută și despre varianta asta, să înlocuiască referendumurile locale și să fie totuși consultați oamenii într-o formă.

– Sigur, eu mă duc să votez să se unească Suceava cu Botoșani, de exemplu. Ce-mi pasă mie? Dacă celor de acolo le place…

Dacă fac referendum național, o să aibă soarta celorlalte, că am avut multe referendumuri naționale care nu au trecut pentru că lumea nu este interesată și nu se prezintă la vot.

Celelalte încercări au eșuat pentru că erau „prost făcute”

– Au fost mai multe încercări de reorganizare teritorială, de ce considerați că au eșuat?

– Au fost și de un fel, și de altfel. În anii ’90, de exemplu, s-a înființat organizația Liga Județelor Abuziv Desființate și se luptau să reînființeze județele care au fost desființate în 1968, când s-a făcut organizarea teritorială a României. Până la urmă s-au liniștit, dar a fost foarte activă organizația aceasta.

-Dar de ce au picat toate încercările de reformă până acum?

-Pentru că au fost prost făcute. În 2011 a fost făcută o lege, pe care a respins-o Curtea Constituțională pentru că era făcută de mântuială.

– Dacă Guvernul și-ar angaja răspunderea pe acest proiect de comasare forțată, ar putea trece de controlul CCR?

– Nu știu dacă ar putea să treacă de o moțiune de cenzură. UDMR a anunțat că dacă se face prin angajarea răspunderii, ei depun moțiune de cenzură.

„Trebuie respectate toate regulile”

– Dumneavoastră excludeți complet că această comasare obligatorie să poată fi făcută corect?

– Se poate face, sigur că se poate. Dar să facă o lege cum se cuvine. O lege care să poată să fie explicată și aplicată. Au mai încercat în 2011. A fost respinsă de Curte pentru că era incompletă. Adică scria cât scria, dar nu scria tot. E un lucru mare să faci transferul între comune, între orașe, dar între județe e un lucru și mai mare. Trebuie respectate toate regulile.

Acum este în curs de desfășurare o activitate de cadastrare a României, care va fi pusă deoparte, pentru că nu mai corespunde cu ce vor ei să facă acum.

„Nimeni nu a vorbit până acum clar despre ce vor să facă”

– Dar o reorganizare corectă, cum spuneți dumneavoastră, ar putea fi făcută doar cu referendumuri locale, așa cum spune legea?

– Depinde de cum vor să o facă și ce vor să facă. Pentru că deocamdată este doar o jucărie aruncată pentru presă, ca să aveți ce scrie, să nu-i mai criticați. Dar nimeni nu a vorbit până acum clar despre ce vor să facă. Am auzit că vor să facă 16 județe, 12 județe, 8 județe.

– Dar dumneavoastră de ce criterii credeți că trebuie să țină cont politicienii atunci când pornesc un astfel de demers atât de amplu de reorganizare administrativ-teritorială?

– De interesul cetățenilor, în primul rând. Să aducă un folos. Chestiile astea costă foarte mult, cheltuiala va fi foarte mare. Dacă nu aduce un folos pe măsura cheltuielilor, de ce să o facem?

„Goana calului”

– Cei de la PSD spun că reforma trebuie finalizată rapid, adoptată cu un an înainte de alegeri. Graba justifică lipsa de consultare?

– Nu e o scuză. Cum să fie o scuză? Nu există nicio scuză atunci când faci lucrul ăsta, așa, în goana calului. La noi mereu se face așa.

Amintiți-vă cum ne-au păcălit anul trecut cu PNRR. Totul se făcea ca să nu pierdem banii din PNRR. I-am pierdut, până la urmă, foarte mare parte din ei. Vin, lasă lucrurile și dau impresia că totul este urgent, pentru ca lumea să nu apuce să gândească despre ce e vorba. Nu-i în regulă.

– Credeți că va fi dusă până la capăt reforma administrativă?

– Nu, nu cred. Nu are cine să o ducă până la capăt. Nu se face într-un an, doi. Este o chestiune care durează mult. Pot să facă o lege acum, dar până se pune în aplicare este foarte mult de lucru, pentru că se schimbă totul. Țara asta e gândită așa, pe județele astea care există acum. Se modifică totul.

„Nu-i de joacă”

– Dacă Guvernul va urma traseul despre care vorbește acum PSD, modificarea legilor astfel încât să elimine referendumurile locale, angajarea răspunderii, să zicem că moțiunea de cenzură pică, ar putea să treacă de controlul constituțional?

– Da, ar putea să treacă de CCR. Sigur că ar putea să treacă, pentru că așa e lumea acum făcută. Dar asta ar însemna să o târască încă mulți ani după aceea. Asta nu se face așa cât bați din palme.

Totuși, avem o țară mare. Cred că asta nu le place multora, că avem țara prea mare. Vor s-o mai divizeze. Toată reîmpărțirea asta înseamnă o divizare. Pentru că vor face regiuni și vor apărea probleme locale, concurență între regiuni. Nu-i de joacă cu asta.