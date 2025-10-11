INTERVIU Reproșurile unui important primar PNL față de Bolojan: „Vă rog frumos, luați o decizie. Oricare”

„Mai păgubos pentru țară decât o decizie proastă este lipsa unei decizii”, iar premierul Ilie Bolojan trebuie să ia decizii bazate pe consultări reale cu cei care pun în practică măsurile pe care le ia Guvernul, consideră primarul municipiului Slatina, liberalul Mario de Mezzo, într-un interviu oferit pentru publicul HotNews.

Primarul PNL al Slatinei, Mario de Mezzo, reclamă faptul că o recentă ordonanță dată Guvern a blocat primăriile din toată țara care aveau în plan să facă lucrări de reparații. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, susținut de PNL, ar trebui să își asume această greșeală, consideră de Mezzo.

Ilie Bolojan este un premier bun, care va rezista în funcție în lunile următoare, însă trebuie să aibă „un dialog mai aproape de realitate” cu cei care urmează să implementeze măsurile decise la Palatul Victoria din București, consideră Mario de Mezzo.

„Vă rog frumos, luați o decizie”, le transmite primarul liberal din Slatina politicienilor de la București când vine vorba despre reforma administrației locale: „Mai păgubos pentru țară decât o decizie proastă este lipsa unei decizii”, argumentează el.

Mai vorbesc liberalii cu fostul lor președinte de partid, Nicolae Ciucă, dispărut din spațiul public? Mario de Mezzo spune că da: „Sunt convins că înțelege cu alți ochi acum multe dintre lucrurile care s-au și i s-au întâmplat”.

Mario de Mezzo, despre o Ordonanță dată de Guvern care a încurcat primăriile: „S-a ajuns la situații aproape de râs, dacă n-ar fi de plâns”

Primarul Municipiului Slatina, Mario de Mezzo. Foto: Inquam Photos / George Călin

– HotNews: Au fost în spațiul public mărturii ale faptului că ați criticat unele măsuri luate de Guvern. Dvs., ca primar liberal, mai susțineți acest Guvern?

– Mario de Mezzo: Eu cred că, dacă este un om care poate să scoată țara din această situație, acela este Ilie Bolojan. Am foarte mare încredere în dumnealui în continuare. Am mai puțină încredere în anumiți funcționari din ministere, care sunt obișnuiți să taie, fără să aibă o înțelegere minimă a ceea ce înseamnă administrația locală.

Am să vă dau un exemplu: într-un minister, reparații înseamnă să iei o găleată de lavabilă să dai cu ea pe ziduri. Într-o primărie, reparații poate să însemne orice: de la a repara o școală, o grădiniță, drumuri sau chiar, sigur, clădiri ale primăriei în care există riscul să plouă sau să cadă tavanul. Acest fapt a dus la unele dintre greșelile acestei Ordonanțe de Urgență 52/2025.

– Credeți că a fost o greșeală a unui ministru sau a unui funcționar?

– Acum, eu, în calitate de primar, de exemplu, dacă un angajat de-ai mei greșește, eu o să-mi asum greșeala. Eu. Sigur că mă întorc în primărie și am o discuție cu angajatul respectiv, cu colegul respectiv, să mă asigur că nu se mai întâmplă să greșească a doua oară.

Din punctul meu de vedere, greșeala trebuie asumată de Ministerul Finanțelor și domnul ministru Nazare, care s-a ridicat în ședința de Guvern și a citit cinci minute de amendamente unul după altul. Chiar un primar experimentat, care stă să asculte amendamente citite pe bandă rulantă va avea o dificultate în a evalua, pe loc, impactul acelor amendamente. Ordonanța a fost pusă în transparență într-un anumit fel, în ședința de Guvern au fost citite pe loc foarte multe amendamente. După ce a fost adoptată, cu acele amendamente, toată lumea, primarii și președinții de consilii județene, a văzut impactul negativ al acestei ordonanțe.

S-a ajuns la situații aproape de râs, dacă n-ar fi de plâns. Am achiziția aproape făcută pentru reparația unei străzi, am dirigenția de șantier luată, pot să dau ordinul de începere al lucrărilor oricând, dar nu pot să plătesc panoul acela de publicitate în care spun: drum în lucru, proiectant, dată începere, dată finalizare, beneficiar. Ăla este obligatoriu prin lege, adică legea mă obligă să iau acel panou înainte să încep lucrarea și Ordonanța 52 îmi interzice achiziționarea acelui panou. Atunci eu stau cu banii în conturi și mă uit la ei că nu pot să îi cheltui.

Primarul Municipiului Slatina: Să îmi explice domnul Cseke Attila, domnul Nazare, chiar domnul Bolojan: Cum faci în șase luni ce ar trebui să faci într-un an?

Bugetul primăriei Slatina în acest an a fost aprobat pe 30 martie, pentru că bugetul Slatinei, ca bugetul oricărui oraș, se face și se aprobă după bugetul național. Sunt niște rigori, trebuie să stea în transparență. Pe 30 martie am avut buget aprobat, pe 1 octombrie ne interzici cheltuielile.

Aș vrea să-mi explice cineva, domnul Cseke Attila, nu știu, domnul Nazare, chiar domnul Bolojan poate sau alți primari performanți din țară: Cum faci în șase luni ce ar trebui să faci într-un an? Cum poți? Pentru că eu am avut efectiv șase luni de zile de investiții. Șase luni de zile nu ai timp nici să faci achiziția de studiu de fezabilitate și proiect tehnic.

Ce îi reproșează un primar PNL lui Ilie Bolojan? „Nu au fost consultări reale”

– Ca lider local, ce sfat i-ați da premierului Ilie Bolojan? La ce ar trebui să se uite mai atent?

– Nu sunt eu în măsură să îi dau sfaturi. Poate că dacă aș putea să am o zonă de influență în felul acesta recomandarea mea ar fi să aibă un dialog mai aproape de realitate cu actanții măsurilor pe care le ia.

Dacă aș avea cu adevărat să îi reproșez ceva, este singurul lucru pe care am să îl reproșez, e că nu au fost consultări reale cu primarii nici pe tăierile de la Guvern, cu „Anghel Saligny”, cu fondurile europene, cu toate celelalte tăieri, nici pe această Ordonanță 52. Ne-am adunat de câteva ori toți primarii de municipii din țară, au fost sesiuni de informare.

De câte ori încercam să ridicăm o altă problemă sau să dezbatem, ne era retezată orice intenție de dezbatere fie de către domnul prim-ministru Ilie Bolojan, fie de către Cseke Attila, spunându-ne că a fost dezmăț financiar, că e greu.

Înțeleg că trebuie să punem cu toții umărul și să plătim greșelile lui Ciolacu, lui Ciucă, lui Orban, lui Cîțu, cui vreți dumneavoastră, am înțeles. Dar putem să luăm niște măsuri fără să punem lacătul pe țară.

Despre reforma administrației locale: „Vă rog frumos, luați o decizie. Oricare ar fi ea. De trei luni ne zbatem în această dezbatere națională”

– Legat de reforma administrației locale. Știți că sunt multe discuții aici. Dumneavoastră pe care variantă credeți că ar trebui să meargă Guvernul?

– Să știți că am ajuns într-un moment în care vreau să spun: Vă rog frumos, luați o decizie. Oricare ar fi ea. De trei luni de zile ne zbatem în această dezbatere națională, spunând că nu avem timp să facem o reformă așezată. Dar noi de trei luni de zile băltim în: tăiem 10, tăiem 20, tăiem 40, nu mai tăiem nimic, ba tăiem 10 din angajați, dăm afară ce e blocat, blocăm ce dăm afară și tot așa. Tot felul de scenarii. De trei luni de zile.

În trei luni de zile, dacă cineva spunea, în următoarele trei luni de zile ne așezăm, dezbatem, ne închidem într-o încăpere trei luni de zile și până nu ajungem la o soluție nu ieșim de acolo, acum am fi avut o reformă corectă. Dar noi de trei luni de zile spunem că nu avem timp și venim cu tot felul de scenarii întoarse, ne mai răzgândim o dată, mai vine PSD mai atacă o dată, mai vine USR-ul și spune că trebuie mai rău, mai vine nu știu cine și spune că mai are cineva o părere.

Am ajuns în momentul în care spun: Vă rog frumos, luați o decizie. Mai păgubos pentru țară decât o decizie proastă este lipsa unei decizii. Și cel mai bun exemplu este Ordonanța 52, care a fost o Ordonanță greșită și care înțeleg că va fi corectată într-un viitor destul de apropiat.

Mario de Mezzo: „Dacă domnul Ilie Bolojan pleacă din funcție ne vom îndrepta spre o catastrofă”

– Văzând toate aceste discuții din coaliție, realist vorbind, cât credeți că va mai rezista în funcție Guvernul Ilie Bolojan?

– Eu sper să reziste, pentru că dacă domnul Ilie Bolojan pleacă din funcție ne vom îndrepta spre o catastrofă. Domnul Ilie Bolojan este unul dintre liderii cei mai puternici ai comunității politice din România în acest moment și cred că are toată experiența necesară pentru a duce țara în locul în care e nevoie să o ducă.

Mai spun o dată: singura recomandare este să aibă un dialog mai real și mai constructiv cu actanții măsurilor pe care le ia.

– Dar credeți că, de exemplu, până la începutul anului viitor va rămâne în funcție?

– Da, eu sunt sigur că da. Nu am niciun dubiu.

– Ilie Bolojan a fost ales președinte al PNL pentru o perioadă de doi ani. Credeți că va mai reuși în 2027 să câștige un nou mandat, dacă va mai candida? Doamna Turcan ieșise cu o poziție în care dădea de înțeles că nici partidul nu iese să îi ia apărarea public.

– Acum fiecare este responsabil pentru poziția cu care iese. Aș vrea să fac o nuanță la afirmația dumneavoastră. A fost decizia dumnealui ca mandatul să fie până în 2027, ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, maturitate politică și exprimă ceea ce dumnealui și spune public: că nu se agață de nicio poziție, nici de cea de premier, nici de cea de președinte PNL.

„Nu am niciun dubiu că va fi din nou reconfirmat președinte”

Eu cred că dumnealui are energia, experiența și maturitatea să facă proiectele pe care și le-a asumat în acești doi ani. Trebuie un pic mai mult dialog, mai multă construcție și un pic de flexibilitate în relația cu actanții. Iar, dacă aceste lucruri se vor întâmpla cu siguranță reformele vor fi implementate, țara va trece peste perioada grea și în 2027 nu am niciun dubiu că va fi din nou reconfirmat președinte.

– Legat de banii partidului. Ați văzut, probabil, că atât prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, cât și premierul și președintele PNL Ilie Bolojan nu au explicat de ce PNL nu spune către ce televiziuni și publicații au dat bani. Cum vă explicați acest lucru?

– Eu nu pot să evaluez afirmațiile colegilor mei în această direcție. Eu, la nivel național, nu am absolut nicio autoritate sau responsabilitate. Domnul Ciucu este prim-vicepreședinte, domnul Bolojan este președinte. Ei știu mai bine care este strategia conducerii PNL, strategia de comunicare, nu am fost consultat, nu m-a întrebat nimeni, nu știu să vă spun care sunt motivele pentru care se dă o direcție de comunicare sau alta sau se dă un răspuns sau altul.

Mai vorbesc liberalii cu fostul președinte Nicolae Ciucă? „I-am trimis un mesaj de felicitare”

– Și o ultimă întrebare, de final. Când ați vorbit ultima dată cu fostul președinte al PNL Nicolae Ciucă? Mai discutați cu el?

-Să știți că i-am trimis un mesaj de felicitare cred că acum o lună, două. N-am mai vorbit atât de des cu dumnealui, însă în aparițiile mele publice i-am fost întotdeauna recunoscător și am spus că eu sunt primar al Municipiului Slatina pentru faptul că dumnealui a crezut în mine și a pariat pe mine atunci când colegi de-ai mei din PNL, de lângă dumnealui, îi spuneau că nu am nicio șansă. Dumnealui s-a încăpățânat să creadă în mine. M-am bucurat că nu i-am înșelat așteptările.

– Dacă vă uitați acum în spate la mandatul domnului Ciucă, a fost o greșeală majoră pe care a făcut-o în timpul conducerii PNL și conducerii Guvernului?

– Să știți că dacă mă uit în spate la activitatea mea de săptămâna trecută găsesc lucruri pe care aș fi putut să le fac mai bine. Când ne uităm cu mintea de pe urmă înțelegem ce am fi putut face mai bine. Ce ne face înțelepți este să luăm acele lucruri pe care am fi putut să le facem mai bine în trecut și să le aplicăm în acțiunile viitoare.

Sunt convins că domnul Nicolae Ciucă se uită dumnealui, așa cum îl cunosc este un om intransigent și un om exigent cu sine însuși, și se uită dumnealui în spate și înțelege cu alți ochi acum multe dintre lucrurile care s-au și i s-au întâmplat.

Sunt convins că dumnealui singur ar spune că unele lucruri le-ar face diferit. Sper că nu alegerea candidatului la Slatina (râde).