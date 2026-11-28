Pot medicamentele pentru slăbit să devină și mai eficiente? După succesul tratamentelor precum Ozempic și Mounjaro, o nouă moleculă aflată în cercetare, retatrutida, încearcă un mecanism de acțiune diferit.

Retatrutida acționează, în premieră, asupra a trei receptori hormonali – GLP-1, GIP și glucagon.

A înregistrat în studiile clinice o scădere medie în greutate de până la 24% în decurs de un an.

În România, ceva ce se pretinde Retatrutida este vândut pe piața neagră. Medicamentul nu a fost încă lansat nicăieri în lume și e vorba de o înșelăciune.

HotNews: Domnule Adrian Copcea, compania care produce popularul Mounjaro, Eli Lilly, testează un nou medicament adresat pacienților care suferă de diabet sau obezitate, pe baza substanței retatrudidă. Dacă Ozempic activează un receptor (GLP-1) iar Mounjaro activează doi (GLP-1 și GIP), retatrutida adaugă cel de-al treilea receptor: cel pentru glucagon. Cum i-ați explica unui pacient ce face fiecare dintre acești 3 receptori?

Adrian Copcea: Substanţele principale care stau la baza noilor medicamente aprobate sau cercetate pentru obezitate sunt hormoni produşi de intestine şi de pancreas. GLP-1 şi GIP sunt doi hormoni intestinali cu acţiune principală de reglare a glicemiei după mese.

Dr. Adrian Copcea. Foto: Facebook

Prin amplificarea insulinei (se mai numesc hormoni incretinici, de la acronimul INcreased seCRETion of INsulin), ei amplifică răspunsul insulinei la alimente.

În mod secundar, GLP-1 transmite semnale de saţietate creierului, încetineşte golirea stomacului şi scade producţia de glucagon (prin aceasta având, suplimentar, efecte favorabile în caz de glicemii crescute, adică efecte antidiabetice).

GIP – un hormon cu acțiune cercetată multă vreme, ca să fie înțeleasă

GIP, al doilea hormon, are acţiuni dependente de glucoză (numele îi provine de la Glucose-dependent Insulinotropic Peptyde). Acţiunile lui au fost mult timp greu de înţeles.

În condiţii de hiperglicemie are acţiuni mai degrabă de stocare, dar în condiţii de hipoglicemie sau insulină redusă are efecte inverse, de creştere a glucagonului (şi, deci, remediere a glicemiei mici) şi de ardere de grăsime (dar un efect minor).

E mai puţin importantă acţiunea fiziologică, care e mai degrabă una dictată de statusul nutrienţilor, şi mai importantă acţiunea din medicamente.

În asociere cu GLP-1 sau chiar asocieri multiple, un rol major al GIP este cel de combatere a simptomelor de greaţă sau hipoglicemie, deci rolul lui e mai degrabă de partener al GLP-1.

Al treilea receptor, un hormon „catabolic”

– Ce promite să facă în plus acest nou medicament care țintește 3 receptori?

– Surpriza, oarecum, a dezvoltării medicamentelor pe bază de glucagon – a treia substanţă utilizată în noile medicaţii antiobezitate – este aceea că glucagonul nu ar fi un hormon de dorit în caz de hiperglicemie (el creşte glicemia, mobilizând glucoza din ficat). În schimb există alte avantaje: este un hormon de mobilizare şi a altor rezerve de energie.

Aşa cum glucagonul mobilizează glucoză, el are şi capacitatea de a mobiliza grăsimi din depozite spre a fi arse. E un hormon „catabolic”, de ardere, de utilizare a stocurilor de energie. Efectul pe glicemie, aşadar, e contraintuitiv într-un medicament. Dar efectele pe mobilizarea grăsimilor depozitate sunt cele pe care se bazează stimularea receptorilor de glucagon în preparatele antiobezitate.

E mai greu de explicat pacienţilor acest capitol destul de complicat de fiziologie şi farmacologie. Atunci când prescriem medicaţii de acest tip mai degrabă le explicăm la ce să se aştepte, ce e posibil să simtă (în bine şi în rău) şi ce ştim concret că fac aceste medicamente.

De cele mai multe ori explicăm şi de ce alegem un preparat sau altul, acum când avem două medicaţii majore.

Când vom avea trei, patru, cinci va fi mai complicat de explicat o alegere sau alta. Cel mai probabil justificarea va fi cea din datele ştiinţifice. Ne vom referi la situaţia în care un preparat sau altul a dovedit efecte mai bune.

Desigur, aprobările oficiale sunt un reper major. Spre exemplu, când se vor aproba medicaţiile de acest tip în boala ficatului gras metabolic (steatoza hepatică, cu gradele ei de evoluţie), cu siguranţă un medicament care va avea pe prospect această indicaţie va fi cel de ales în mod prioritar.

Intervenţia cu cele mai puternice efecte pe greutate

– Datele din studiul clinic pentru retatrutidă au arătat o scădere medie în greutate de până la 24% din masa corporală la dozele maxime, pe o perioadă de sub un an, și chiar peste 24%, la peste un an. Acest medicament ar putea depăși eficiența celor pe care pacienții le au la dispoziție în acest moment?

– Sunt mai multe tipuri de date, comparaţiile au loc la diferite intervale de timp şi diferite doze. Datele la dozele maxime ale medicamentelor aprobate în prezent (retatrutida e în cercetare deocamdată) sunt în favoarea tirzepatidei.

Aceasta aduce o scădere medie în greutate de aproximativ 20% la un an şi jumătate comparativ cu aproximativ 15% la un interval asemănător pentru semaglutidă.

Retatrudida, în dozele mari, are rezultate raportate de 22-24% la un an, exact cum aţi menţionat, deci mai importante decât preparatele prezente acum pe piaţă. E foarte important de spus că nu toată lumea are aceste rezultate.

Datele sunt medii şi există şi persoane care renunţă la administrare. Așa că astfel de informaţii sunt foarte importante în setarea aşteptărilor.

„Chirurgia este în prezent intervenţia cu cele mai puternice efecte pe greutate”

– Noul medicament ar putea depăși eficiența chirurgiei bariatrice?

– Comparativ cu chirurgia bariatrică, medicaţiile pentru obezitate din familiile actuale şi cele previzibil să intre pe piaţă (bazate pe stimularea receptorilor de GLP-1, GIP, glucagon – în diferite combinaţii) au ajuns şi ajung să umple „golul de eficienţă” care exista între intervenţiile nutriţionale „simple”, fără medicaţii, şi rezultatele chirurgiei bariatrice.

Cele două mari intervenţii de chirurgie a obezităţii – gastrectomia longitudinală (gastric sleeve-ul) şi bypass-ul gastric – au rezultate de ordinul 22-25% la 5 ani şi 25-30% la 10 ani în unele analize. Deci chirurgia este în prezent intervenţia cu cele mai puternice efecte pe greutate.

Din nou, nu toate persoanele răspund la fel la medicaţii cum nu răspund la fel nici la chirurgie şi e extrem de important să menţionăm, în toate aceste tipuri de tratamente, că măsurile efective de stil de viaţă rămân extrem de importante.

„Nu toată lumea are aceleași rezultate”

– Din experiența dumneavoastră clinică cu semaglutida (Ozempic) și tirzepatida (Mounjaro), observați o diferență majoră în viteza sau calitatea slăbirii, odată cu evoluția acestor molecule?

– Mai întâi cred că ar fi corect să lămurim denumirile aprobate ale acestor medicaţii la noi în ţară: medicamentele cu semaglutidă se numesc Ozempic, Rybelsus şi Wegovy şi sunt produse de compania daneză Novo Nordisk.

Primele două sunt aprobate doar în diabet, iar Wegovy este preparatul de semaglutidă aprobat în România pentru obezitate.

Tirzepatida este produsă de compania americană Lilly şi comercializată în ţara noastră sub numele Mounjaro. Aceste informaţii sunt publice şi prospectele medicamentelor pot fi consultate de oricine pe Internet.

Nu pot expune public argumente care să fie în favoarea unuia sau altuia dintre medicamente, nu ar fi etic din partea mea. Dar pot expune anumite constatări pe care le avem, cei ce avem experienţă largă cu aceste prescripţii: există o varietate a efectelor acestor medicaţii la diferite persoane şi o foarte mare importanţă a dozajului.

Atât viteza slăbirii, cât şi tolerabilitatea şi efectele secundare, depind foarte mult de persoană şi de măsurile nutriţionale care au loc în paralel cu terapia medicamentoasă.

Nutriția rămâne importantă

De fapt, terapia medicamentoasă influenţează alegerile nutriţionale prin efectele pe apetit şi pe golirea stomacului (atunci când efectele sunt cele dorite şi dozajul e bun se reduc apetitul, porţiile, tendinţa la ronţăieli, „zgomotul alimentar” – adică gândul permanent la mâncare şi planurile legate de mâncare). Dar nutriţia rămâne mereu extrem de importantă.

Aş mai sublinia că nu orice doză din oricare din cele două preparate e mai puternică sau mai slabă decât orice doză a celuilalt. Mai simplu spus, există doze ale celor două preparate care pot fi considerate echivalente.

Există, într-adevăr, o „bătălie” pentru efectele documentate ale dozajului maxim în studiile clinice. Dar de cele mai multe ori lucrăm cu dozaje intermediare, mai ales dacă nu sunt grade extreme de obezitate.

Efectele adverse

– Dacă adăugăm un al treilea receptor (glucagonul), poate crește proporțional și riscul de efecte adverse?

– În general, cu cât un medicament e mai complex sau are mai multe componente, cu atât ne putem aştepta şi la efecte secundare mai diverse.

Există anumite semnalări care sunt cumva aşteptate de la glucagon, spre exemplu o creştere a frecvenţei cardiace, o tendinţă un pic mai mare la aritmii şi modificări de tensiune (hipotensiune mai frecvent). La fel cum există şi unele imprevizibile care s-au constatat în studii, de exemplu senzaţii neplăcute la nivelul pielii (disestezii).

E de menţionat că glucagonul a existat şi încă există ca medicament aprobat pentru tratamentul hipoglicemiei, dar în preparatele medicamentoase pentru obezitate, receptorii de glucagon sunt stimulaţi împreună cu cei de GLP-1 +/- GIP, aşa încât efectele de creştere a glicemiei nu s-au constatat. Altfel zis, efectele de scădere a glicemiei de la incretine (GLP-1 și GIP) sunt mai puternice decât efectul de creştere de la glucagon.

Tocmai faptul că reducerea glucagonului este parte a efectului bun pe glicemie al GLP-1 şi GIP, adică al preparatelor aprobate, face contraintuitivă utilizarea lui în preparatele ce vor veni.

„«Ce bagi în gură» va rămâne mereu factorul cel mai important”

– În cazul unora dintre pacienții care au luat medicamente pe bază de semaglutidă sau tirzepatidă, o problemă majoră a fost revenirea kilogramelor în plus, după oprirea tratamentului. Mecanismul triplu al noului medicament ar putea „reseta” centrul sațietății pe termen lung?

– Nu. Toate aceste medicaţii au acelaşi principiu şi e un principiu deloc nou, pe care îl întâlnim şi la antihipertensive, antidiabetice şi orice alte medicaţii cronice. Și anume că efectele au loc atâta timp cât tratamentul este urmat. Când tratamentul se întrerupe, efectele lui dispar.

Nu există o resetare permanentă care să se poată datora acestui tip de medicamente.

Ce, totuşi, aş spune într-o notă optimistă e că ce ne dorim de la pacienţi este o modificare a stilului de viaţă la care aceste medicaţii să fie doar un contributor şi nu factorul major.

Mai simplu spus, o prescripţie corectă a acestor medicaţii pentru obezitate este mereu una acompaniată de un plan de nutriţie, activitate fizică şi alte ameliorări ale rutinelor, iar beneficiile pe care le vom constata vor fi exact de la ele. În primul rând de la nutriţie.

Mai simplu spus, „ce bagi în gură” va rămâne mereu factorul cel mai important. Iar dacă alimentaţia se îmbunătăţeşte semnificativ, cel ce slăbeşte va culege, de fapt, roadele optimizării alimentaţiei.