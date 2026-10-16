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Actualitate

INTERVIU Trei milioane de persoane active nu plătesc asigurare de sănătate și „nimeni nu știe unde sunt”

Alina Neagu
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Pentru prima dată, contribuțiile la sănătate (CASS) acoperă peste jumătate din finanțarea sistemului medical, iar în 2026 Fondul de asigurări s-ar putea descurca fără subvenții de la buget. Rămân însă aproximativ 3 milioane de persoane neasigurate, despre care „nimeni nu știe unde sunt”, iar aproape 28% din cheltuieli vin tot din banii pacienților, spune pentru HotNews Radu Comșa, co-autor al unui studiu ASE despre finanțarea sănătății. 

  • Comșa estimează că cel puțin un milion dintre cei aproximativ 3 milioane de neasigurați sunt în țară – prestatori de servicii, dar și administratori de firme care trăiesc din dividende, printre care mulți medici. La contribuția minimă, doar acest milion ar aduce circa aproape de jumătate de miliard de euro pe an.
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