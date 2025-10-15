INTERVIU EXCLUSIV. Trump a spus că Rusia a pierdut 1,5 milioane de soldați. Mai sunt cei 2 milioane despre care se vorbește rar

„Gândiți-vă: două milioane de oameni care și-au făcut carieră pe război, câștigă bani din război, iar altceva nu există în Rusia. Ce faci, îi scoți pur și simplu pe câmp, într-o țară cu un nivel de trai foarte scăzut, cu foarte multe cereri? Ce vor face ei? Sunt toți în post-traumă. Unde îi vei trimite?”, a spus Mihail Podoliak, consilierul lui Volodimir Zelenski, atingând una dintre problemele care au băgat războiul într-o buclă aparent fără soluție.

În conferința de presă ținută împreună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Donald Trump a spus că Vladimir Putin ar trebui să înceteze războiul. „A pierdut un milion și jumătate de soldați”, a spus Trump, referindu-se, probabil, la morți și răniți. Cifra nu e confirmată, există diverse alte estimări, 1,5 milioane reprezintă una dintre cele mai mari cifre vehiculate public de către autorități precum președintele SUA.

Dar există și o altă cifră. Nu a morților sau răniților, ci a combatanților.

2 milioane de soldați fără alt rost decât războiul

Într-un recent interviu acordat HotNews, Mihail Podoliak, una dintre vocile importante ale Ucrainei, consilier al președintelui Zelenski, susține că Rusia are probleme imense cu cele 2 milioane de soldați pe care i-a încorporat și i-a trimis la război. Această masă imensă de oameni înarmați poate distruge orice regim care nu-i va procura un război sau compensații.

„Ei nu pot ieși din război pentru că nu există alternativă pe piața internă. Gândiți-vă: două milioane de oameni care și-au făcut carieră pe război, câștigă bani din război, iar altceva nu există în Rusia. Pe care îi scoți pur și simplu în câmp, într-o țară cu un nivel de trai foarte scăzut, cu foarte multe cereri? Ce vor face ei? Sunt toți în post-traumă. Adică au câștigat pe război, mă refer la ruși. Și unde îi vei trimite?”, explică Podoliak.

Oficialul ucrainean susține că în Rusia „vor începe proteste interne masive”

„Mai mult, imediat ce Rusia iese din război, pierde senzația aceea de subiectivitate, devine o țară periferică”.

„Complexele lor de inferioritate se manifestă foarte puternic. Și, în consecință, vor începe proteste interne masive. Nu proteste de natură valorică, gen „avem nevoie de libertate” sau altceva. Nu. Vor fi proteste ale așa-zisei frustrări, când ai vrut, prin ucidere și jaf pe teritoriul altui stat, să-ți construiești o carieră, să-ți faci avere personală, familială etc. Și în final ți-au luat totul, fără a-ți oferi o alternativă”.

„Prin urmare, în Rusia vor începe procese de putrefacție conflictuală foarte aprinsă. Cred că acestea sunt lucruri evidente. Și, din toate aceste considerente, desigur că în privința Rusiei nu sunt posibile tehnici sau tactici negociative. În privința Rusiei sunt posibile doar constrângeri, constrângeri prin limitare economică severă. Inclusiv sancțiuni secundare împotriva principalilor finanțatori ai războiului, adică China și India. Și constrângere militară. Adică dimensiunea socială a războiului pe teritoriul Rusiei trebuie să fie alta: oamenii trebuie să simtă războiul mult mai intens, în special în Districtul Federal Central. În special tot ce ține de Moscova și orașele din proximitate”, susține oficialul administrației de la Kiev.

Concluzia? „Rusia, evident, nu va ieși voluntar din acest război”, crede Mihail Podoliak.

