Automatizarea poate face ca o companie să nu mai aibă nevoie de un angajat, dar perspectiva asupra Inteligenței Artificiale este mult mai largă, spune Michael Atalla, într-un interviu pentru publicul HotNews. Atalla este directorul de marketing al UiPath, companie fondată de Daniel Dines și care a devenit primul unicorn pornit din România – prima companie cotată la 1 miliard de dolari.

„Fondatorul nostru, Daniel, a spus foarte clar că inteligența artificială și tehnologiile nu sunt, în sine, înlocuitori ai oamenilor”. Ce crede Michael Atalla despre acest lucru.

Despre oamenii la început de carieră: când angajezi, nu angajezi doar forța de muncă de un om, ci și altceva, spune directorul de la UiPath. „Oamenii aduc perspectivă, încredere, discernământ și motivație – lucruri pe care AI nu le poate aduce”.

Ce înseamnă „Boii trag căruțe pentru că oamenii nu sunt suficient de puternici să le tragă”.

Înființată la București în 2005, UiPath dezvoltă software pentru automatizarea activităților din companii. În 2018, a devenit primul unicorn pornit din România, depășind o evaluare de un miliard de dolari.

În 2021 s-a listat la Bursa din New York, oraș unde UiPath își are astăzi sediul central. „Dar biroul nostru din New York este considerabil mai mic decât cel din România”, explică Michael Atalla, care conduce marketingul global al companiei.

Unul dintre cele mai noi produse ale companiei UiPath se numește Cartographer. Potrivit companiei, Cartographer adună informații din documente, sisteme și discuții cu angajații pentru a crea o „hartă” a modului în care se lucrează într-o organizație. Aceasta ajută la identificarea activităților care pot fi îmbunătățite sau automatizate. Dar de ce muncim mai mult, acum?

Michael Atalla vorbește, fără verdicte, despre schimbările inevitabile din epoca Inteligenței Artificiale, cele asupra locurilor de muncă, companiilor și vieții noastre în general.

Cum va schimba inteligenţa artificială felul în care muncim

HotNews: Domnule Michael Atalla, sunteți un american care lucrează pentru o companie înființată în România, UiPath, o poveste românească de succes – primul unicorn. Cât de legată credeți că mai este astăzi compania de România?

Mihael Atalla: Cred că este în continuare foarte bine legată. Daniel Dines, fondatorul și CEO-ul nostru, aduce în companie foarte mult din cultura românească și este foarte mândru de echipa pe care am angajat-o aici. Cel puțin 30–40% din propria mea echipă de marketing este formată în continuare din români care lucrează aici. Avem și români care s-au mutat în SUA sau în alte țări.

Într-o companie cu o asemenea istorie aici, nu prea poți să-ți faci bine treaba într-un rol ca al meu fără să investești timp și energie pentru a înțelege cultura locului.

„Avem birouri și în India, Londra, Paris și Sydney”

Alegerea de a avea sediul central la New York ține de locul în care te listezi la bursă și de piețele pe care te dezvolți. Dar biroul nostru din New York este considerabil mai mic decât cel din România. De fapt, cel din România rămâne cel mai mare birou al nostru.

Avem birouri și în India, Londra, Paris și Sydney. Pe măsură ce te dezvolți ca organizație globală, trebuie să-ți extinzi prezența internațională. Dar influența României asupra companiei rămâne puternică. Daniel Dines, fondatorul nostru, își împarte timpul între SUA și România, cred, cel puțin aproximativ în mod egal.

Daniel Dineș. Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Aș spune că mesajul este că firmele înființate într-o țară precum România, sau în alte țări din Europa Centrală și de Est, pot avea succes la fel ca acelea înființate în America sau în Europa de Vest. Asta este concluzia pe care o trag eu.

Sigur că în SUA avem o piața bursieră aparte. Cred că Bursa din New York a determinat această mutare. Nu eram în companie când s-a făcut, dar acest lucru a contat mult.

„Este greșit să privim angajările noastre din România ca pe o alegere făcută pentru costurile reduse”

– România a beneficiat de dezvoltarea sectorului IT și pentru că românii ofereau servicii mai ieftine companiilor străine. Acum vindeți tehnologie care poate prelua o parte din acea muncă. Cine beneficiază de această schimbare: angajații români sau doar companiile care nu mai trebuie să-i plătească?

– Să răspund mai întâi la prima parte a întrebării. Este adevărat că nivelul salariilor diferă de la o piață la alta, dar există piețe cu costuri considerabil mai mici decât România. India este poate piața cu cea mai rapidă creștere în tehnologie dintre cele care s-au bazat pe angajați cu salarii în general mai mici.

Dar aceste costuri mai mici sunt legate de costul vieții din țara respectivă. Raportat la acesta, angajații sunt plătiți echitabil. Trăiesc într-o țară cu costuri mai mici și primesc mai puțini bani, dar au aproximativ același nivel de bunăstare.

Cred că este greșit să privim angajările noastre din România ca pe o alegere făcută pentru costurile reduse. Aici angajăm unii dintre cei mai talentați oameni pe care îi avem. Faptul că sunt plătiți diferit ține de felul în care funcționează piața.

Inteligența Artificială nu este „în sine un înlocuitor al oamenilor”

– Și este un avantaj economic pentru compania dumneavoastră să-i plătească mai puțin decât i-ar plăti la New York, de exemplu.

– Este sută la sută adevărat că angajările pe piețe cu costuri mai mici presupun cheltuieli mai mici pentru companii. Dar asta înseamnă și că putem angaja mai mulți români și le putem oferi mai multora locuri de muncă. De aceea, biroul nostru din România este atât de mare. Cred că este o oportunitate enormă.

A doua parte a întrebării este despre tehnologia în sine. Fondatorul nostru, Daniel, a spus foarte clar că inteligența artificială și tehnologiile precum cele dezvoltate de noi – de automatizare și de coordonare a proceselor – nu sunt, în sine, înlocuitori ai oamenilor. Iar eu cred cu tărie asta.

O comparaţie cu Revoluţia Industrială

De-a lungul miilor de ani de istorie, Revoluția Industrială sau apariția liniilor de asamblare au schimbat semnificativ felul în care muncesc oamenii. În țara mea, SUA, acum 200 de ani, undeva între 75% și 80% dintre americani lucrau în ferme. Astăzi sunt 5%. Dar avem cu sute de milioane mai mulți oameni care muncesc. Doar că muncesc în alte moduri și în alte roluri.

Tehnologia inteligenței artificiale, la fel ca utilajele industriale și linia de asamblare, va schimba felul în care muncim. Dar asta nu înseamnă automat că îi va înlocui pe angajați. Va schimba natura locurilor de muncă, pregătirea de care au nevoie oamenii și, în unele cazuri, tipul de muncă pe care îl fac.

Pe termen scurt, ne poate îmbunătăți modul de lucru: ceea ce facem poate deveni mai ușor, mai bun și mai puțin costisitor, atât pentru fiecare dintre noi, cât și pentru organizații. Așa vedem noi lucrurile.

Pot automatizările să aducă disponibilizări? „Nu spun că nu există scenariul”

– Cartographer, cel mai nou produs al dumneavoastră, transformă experiența și cunoștințele angajaților în informații care pot fi folosite pentru a le automatiza munca.

– Nu chiar. Informațiile pe care le colectează Cartographer descriu ceea ce noi am numi contextul proceselor: cum se desfășoară munca într-o companie. Oamenii sunt necesari pentru că cea mai mare parte a acestor informații se află în mintea lor.

Dacă v-aș cere dumneavoastră și echipei să descrieți cum realizați un interviu ca acesta, inevitabil ați omite anumite lucruri. Pentru că sunt detalii pe care le faceți instinctiv.

Cartographer este conceput pentru a vă ajuta să documentați această activitate, astfel încât, înainte de toate, să înțelegeți procesul. Abia când îl înțelegeți pe deplin, vă puteți gândi cum să-l îmbunătățiți și să-l automatizați.

Nu este vorba despre a lua cunoștințele din mintea cuiva și a le automatiza. Este vorba despre a le aduce la suprafață, pentru a-i da acelui om posibilitatea să îmbunătățească procesul.

Companiile pot alege, în era Inteligenței Artificiale „Nu oameni noi, cu alte competențe, ci aceiași oameni”

– Se poate ajunge însă la situația în care compania nu mai are nevoie de angajat, după ce a obținut aceste cunoștințe din mintea lui?

– N-o să vă spun că nu există niciun scenariu în care acesta ar putea fi rezultatul. Dar, în anii în care am lucrat în automatizare, am învățat că oamenii cei mai importanți pentru îmbunătățirea și automatizarea proceselor sunt tocmai cei care le cunosc în profunzime.

Lucrez în industria tehnologiei de 30 de ani. Au existat momente în care o tehnologie nouă cerea competențe noi. Pentru a o folosi, angajam oameni noi, căutam alte competențe și oameni care studiaseră acel lucru nou la universitate. Cei care lucrau deja în industrie nu știau să facă asta. Practic, aduceam alți oameni, cu alte competențe.

Nu asta se întâmplă cu inteligența artificială. Oamenii care știu deja foarte bine să-și conducă afacerile pot folosi AI pentru a obține rezultate mai bune. Nu oameni noi, cu alte competențe, ci aceiași oameni.

„De la amândoi se așteaptă să producem mai mult și să contribuim mai mult”

– Ni se promite mereu că automatizarea ne va elibera de munca repetitivă. Dar constatăm adesea că rezultatul așteptat este să producem mai mult, nu să muncim mai puțin.

– Să producem mai eficient și cu rezultate mai bune. Și dumneavoastră, și eu muncim ca să ne câștigăm existența. De la amândoi se așteaptă să producem mai mult și să contribuim mai mult la rezultatele organizațiilor noastre. Cred că această presiune va exista mereu.

Nu cred că tehnologia și automatizarea creează aceste așteptări. Dacă automatizarea vă permite să produceți mai mult, asta nu înseamnă că ea a creat așteptarea. Șeful, locul de muncă sau compania au creat-o. Aceste presiuni existau cu mulți ani înainte să intervină tehnologia.

„Uneori, oamenii ajung să muncească mai mult decât credeau”

Dar înțeleg ce spuneți. Nu o să susțin că rezultatele sunt întotdeauna perfecte sau ideale. Uneori, oamenii ajung să muncească mai mult decât credeau. Poate că nu sunt prea mulțumiți de rezultat. Asta este realitatea muncii în lumea de astăzi.

Cel mai bun lucru pe care îl putem face noi, companiile de tehnologie, este să punem pe piață instrumente care le oferă oamenilor bine intenționați cele mai bune șanse de a-și îmbunătăți afacerile. Cred că noi am făcut asta.

„Boii trag căruțe pentru că oamenii nu sunt suficient de puternici să le tragă”

– Oamenilor le este teamă că inteligența artificială și automatizarea le vor lua locurile de muncă. Cum priviți, la UiPath, transformarea pieței muncii sub influența acestor tehnologii?

– O privim din mai multe perspective. Nici în compania noastră nu suntem imuni la aceeași teamă, pentru că lucrăm în industria tehnologiei. Am văzut tehnologii precum Claude Code și ChatGPT Codex dezvoltând software într-un ritm pe care programatorii nu l-au putut atinge niciodată singuri.

Am constatat că inteligența artificială ne permite să producem mai mult cu același efort. Nu înlocuim oameni. Ci „îi transformăm” în superoameni.

Chiar săptămâna trecută am vorbit cu o femeie cu două doctorate, expertă în etică, inteligență artificială și robotică, care studiază relațiile dintre oameni, robotică și AI.

Spunea că ar trebui să ne gândim la această tehnologie mai degrabă prin prisma relației noastre cu animalele decât prin cea a relațiilor cu alți oameni. De-a lungul istoriei, ne-am bazat pe animale pentru a ne extinde și întări capacitățile.

„AI plus un om”

Boii trag căruțe pentru că oamenii nu sunt suficient de puternici să le tragă. Folosim câini în îngrijirea medicală pentru a le oferi sprijin emoțional pacienților care nu beneficiază de acest sprijin din partea oamenilor, poate pentru că nimeni din cercul apropiat sau din familie nu îl poate oferi.

Cercetătoarea susținea că relația dintre animale și oameni seamănă mai mult cu relația pe care ar trebui să o avem cu inteligența artificială. Dacă privim lucrurile așa, nu mai gândim în termenii „intră un AI, pleacă un om”.

Vedem un AI plus un om: acesta este superomul, omul ale cărui capacități sunt amplificate. Asta urmărim.

Despre oamenii aflați la începutul carierei

– Până să ajungem la AI ca animal de companie, ca să devii un superom cu ajutorul inteligenței artificiale, trebuie să fii mai întâi începător în domeniul tău. Angajații aflați la început de drum își dezvoltă competențele pornind de la sarcini simple. Dacă AI preia aceste sarcini, cine îi va mai angaja pe începători și din ce activități vor învăța?

– Este o provocare. Dar dacă ne întoarcem la Revoluția Industrială, la agricultura din Statele Unite sau la linia de asamblare, am mai trecut prin astfel de momente. A mai fost nevoie să adaptăm forța de muncă la tehnologii noi.

Un răspuns este destul de simplu: cine îi va angaja pe acești începători? Noi, la UiPath. Angajăm oameni la început de drum și ingineri noi. Pe timp de vară, am avut un program consistent de stagii în marketing. Tuturor stagiarilor mei li s-au oferit posturi cu normă întreagă și vor veni în echipă în primăvară. Credem că avem responsabilitatea de a pregăti următoarea generație de angajați.

Va arăta la fel? Probabil că nu. Probabil aveți dreptate. Dar și în trecut lucrurile s-au schimbat, iar noi ne-am adaptat.

Adevărata problemă pe care o semnalați, și pe care trebuie să o abordăm la o scară mult mai largă decât UiPath, România sau SUA, este: cât de numeroasă va fi această forță de muncă? Va avea aceeași dimensiune? Vom avea nevoie de tot atâția angajați, în aceleași condiții? Pentru a răspunde, trebuie să investim timp și energie în a înțelege rolurile viitorului și dacă AI va schimba locurile de muncă, rolurile și funcțiile din organizații. Le va schimba. Vor arăta altfel.

Când angajezi, nu angajezi doar forța de muncă de un om, ci și altceva

– Putem vedea deja ce se întâmplă cu posturile din prezent. Într-un interviu cu jurnalistul Cătălin Striblea, Corina Vasile, directoare executivă a Asociației Patronală a Industriei de Software și Servicii, spunea că toate companiile vor specialiști cu experiență și nu mai sunt dispuse să formeze începători. Cum evitați asta la UiPath? Ați spus că v-ați pregătit propriii stagiari și apoi le-aţi oferit posturi. Dar este profitabil?

– Da. Oamenii aduc perspectivă, încredere, discernământ și motivație – lucruri pe care AI nu le poate aduce. Am nevoie în companie de acele perspective, de acei oameni și de felul lor de a vedea lucrurile.

„Instrumentele AI scriu foarte bine cod, dar UiPath nu are astăzi mai puțini programatori”

Tinerii și începătorii care intră într-o organizație încearcă să dobândească competențele necesare, iar adesea li se cere să o facă imediat. O hartă a activității precum cea pe care o realizăm noi cu Cartographer i-ar putea ajuta să ajungă acolo mult mai repede. I-ar putea ajuta să devină angajați calificați mai rapid decât prin modelul tradițional de învățare la locul de muncă, ce putea dura luni sau ani. Ar putea să sară peste o etapă și să-și însușească mai repede modul de lucru.

La UiPath, poate în mod ironic, domeniul în care instrumentele AI au schimbat cel mai clar lucrurile este dezvoltarea de software. Instrumentele AI scriu foarte bine cod, dar UiPath nu are astăzi mai puțini programatori decât avea acum un an. Are tot atâția, dacă nu chiar mai mulți. Și toți folosesc instrumente AI.

„Vor apărea idei noi. Va fi nevoie de oameni care să le transforme în realitate”

– Dar aceasta este tendința pieței?

– Eu cred că da. Cred că mâine vor fi mai mulți ingineri software în lume decât sunt astăzi, nu mai puțini. Dacă vor face mai multe lucruri sau vor avea posturi definite puțin diferit, asta ține de felul în care evoluează rolurile profesionale.

Dar cred că vor fi cel puțin la fel de mulți, dacă nu chiar mai mulți. Vor apărea companii noi. Vor apărea idei noi. Va fi nevoie de oameni care să le transforme în realitate și care o vor face mai repede ca niciodată datorită AI. Va fi în continuare nevoie de acei oameni, de acele idei și de acea motivație. AI nu poate înlocui nimic din toate acestea.

Ce îl preocupă în legătură cu copiii săi, de 13 și 17 ani

– Dumneavoastră vorbiți despre un viitor mai bun, în timp ce cercetările sugerează că oamenii își folosesc mai puțin gândirea critică atunci când apelează la AI. Luați în calcul riscul unui declin cognitiv – să devenim mai puțin capabili tocmai pentru că delegăm tot mai multe lucruri mașinilor?

– Aș minți dacă aș spune că nu mă gândesc constant la asta. Am un fiu de 17 ani și o fiică de 13 ani. Mă preocupă cum își dezvoltă ei capacitatea de gândire critică pe care eu mi-am format-o scriind.

Mă preocupa și acum zece ani, când au început să folosească laptopuri la școală, cărți electronice în locul celor pe hârtie și rezumate în loc să citească. M-am îngrijorat din multe motive și continui să mă întreb cum dezvoltăm aceste abilități.

Dar şi cealaltă perspectivă este adevărată: AI oferă acces la informații și cunoștințe care înainte erau inaccesibile multor oameni. AI poate fi cu adevărat un partener de gândire. Pentru unii oameni, este un ajutor extraordinar. Pentru anumite persoane neurodivergente și pentru cele care au dificultăți în interacțiunile sociale, AI ar putea deveni un sprijin important în procesul de învățare.

Dilema, interdicția și apoi reintroducerea calculatoarelor de buzunar

Există provocări pe care trebuie să le înfruntăm? Cu siguranță. Există oportunități? La fel, cu siguranță. Va fi greu? Da, sută la sută. Mă îngrijorează? Mă gândesc cu îngrijorare la copiii mei în fiecare zi. Dar sunt optimist.

Am văzut dezvoltarea internetului, a serviciilor de calcul în cloud și a tehnologiilor mobile. Când eram copil, dezbaterea era dacă avem voie să folosim calculatoare de buzunar. În școala primară și în cea secundară nu aveam voie să folosesc unul la matematică, deși studiam matematică avansată de la o vârstă destul de mică.

Apoi am ajuns la universitate, iar profesorii mă întrebau: de ce să nu folosești calculator? Noi nu te învățăm să faci acel calcul, ci îți explicăm conceptul. Mi-au pus un calculator în mână și mi-au spus: bineînțeles că trebuie să-l folosești. Avem de discutat teme mai ample, mai teoretice. Vrem să termini acest calcul ca să poți trece la acel nivel.

Acea schimbare s-a petrecut cu destul de mulți ani în urmă. O vom face din nou, cu AI. Va fi încă o ocazie să regândim educația și felul în care se formează gândirea critică.

„Trecem printr-un val de entuziasm exagerat”

– Sunteți destul de încrezător în viitorul AI. Totuși, se investesc sume enorme în această tehnologie, în timp ce utilizatorii care interacţionează cu AI primesc răspunsuri inventate, rezultate mediocre sau produse care au nevoie de supraveghere permanentă. Nu e asta o bulă?

– Cred că trecem printr-un val de entuziasm exagerat. Cel puțin așa l-aș numi. Ne entuziasmăm foarte tare în legătură cu această tehnologie și cred că lucrurile trebuie să se așeze. Cred cu tărie că sunt esențiale securitatea și regulile care guvernează aceste instrumente și cele mai avansate modele.

Eu cred că tehnologia va rămâne. Poate că bula se va sparge pentru unele companii din domeniu, dar tehnologia va rămâne.

Cel mai bun lucru pe care îl pot face, în rolul meu și în compania la care lucrez, este să ajut industria să treacă prin acest val de entuziasm și să iasă din el într-o stare mai bună decât a intrat. Asta încercăm să facem la UiPath și asta aș continua să fac în orice companie. Cred că avem nevoie de mai mulți oameni care să gândească așa în industrie.

„Companii ca a noastră vor pune presiune pe Anthropic și OpenAI”

– Când o tehnologie necesită investiții enorme, apare și presiunea de a ne convinge că avem nevoie de ea peste tot. Încearcă industria AI să transforme lumea pentru a-și justifica investițiile, în loc să demonstreze, de fapt, că produsele sale merită folosite?

– Probabil că există și așa ceva. Unele companii încearcă să ne convingă că produsele lor sunt indispensabile, în loc să investească în tehnologie pentru a le face să merite folosite.

Eu nu lucrez pentru o companie care dezvoltă modele AI de ultimă generație. Mă interesează să lucrez pentru o companie care ajută alte companii, în cazul nostru, și oameni să folosească eficient tehnologia.

Dacă există un echilibru între companiile care alimentează acest entuziasm și companii ca a noastră, care ajută organizațiile să folosească o tehnologie nouă, cred că, în cele din urmă, vom ajunge la un rezultat bun.

Dezvoltarea internetului și a tehnologiilor mobile a avut obstacole și dificultăți. Protecția vieții private, securitatea și regulile de funcționare au reprezentat probleme uriașe în ambele cazuri. Între timp, am ajuns să avem un anumit nivel general de securitate pe internet și un nivel relativ ridicat de protecție a vieții private.

Având în minte aceste exemple, cred că vom vedea, în cele din urmă, același tip de presiune asupra companiilor care dezvoltă cele mai avansate modele.

Acum 25 de ani, companiile de antivirus au pus presiune pe firme precum Microsoft pentru a face Windows mai sigur. Companii ca a noastră vor pune presiune pe Anthropic și OpenAI. Vom pune presiune și vom crea acel mediu sigur de utilizare. Vom ajunge acolo ca industrie și, în sens mai larg, ca societate.

„Aceste lucruri ar trebui să rămână ferm sub controlul oamenilor”

– Ce nu ar trebui să li se permită guvernelor să automatizeze?

– Există activități care cer un nivel ridicat de încredere și discernământ – în administrație, în sectorul bancar, în sănătate, finanțe, asigurări, producție sau lanțuri de aprovizionare. Aceste lucruri ar trebui să rămână ferm sub controlul oamenilor.

– Ne puteți da un exemplu?

– Gândiți-vă la o cerere de decontare prin asigurare, pentru ca un om să poată primi tratamentul de care are nevoie pentru cancer. Este o situație care cere multă încredere și discernământ.

Când apare o excepție într-un sistem automatizat, iar o plată prin asigurare riscă să nu fie efectuată imediat, situația nu ar trebui pur și simplu pasată unui alt sistem tehnologic pentru evaluare. Trebuie să intervină un om.

Miile de plăți procesate fără probleme pot fi automatizate, sigur. Dar plata care se lovește de o excepție și urmează să fie respinsă trebuie analizată de un om. Cele mai bune sisteme de automatizare sunt concepute de la început astfel încât să implice o persoană în aceste situații, pentru a garanta că oamenii se ocupă de cazurile care cer încredere și discernământ.

Armata și administrația – sub control uman

AI se descurcă foarte bine cu volume mari de informații și sarcini foarte bine structurate. Poate ajuta enorm, dar trebuie să fie clar unde este nevoie de încredere și discernământ. Sunt sigur că ne putem folosi imaginația pentru a găsi exemple în administrație. Trebuie să fim absolut siguri că oamenii păstrează controlul.

Aș spune că armata nu ar trebui să se bazeze în mare măsură pe automatizare pentru decizii de care depinde viața oamenilor. Aceasta este opinia mea. Sper ca oamenii să rămână ferm implicați în luarea acestor decizii.