INTERVIU Un intelectual român de dreapta îl elogiază pe Trump: „Câtă vreme Iranul își căsăpea propriii cetățeni, nu era bine. Acum, când cineva lovește balaurul în cap, în mod decisiv, iar nu e bine” 

„Trump este singurul care și-a pus, cu adevărat, în mod serios, problema păcii, prin forță, e adevărat, atât în Ucraina, cât și în Orientul Mijlociu”, crede scriitorul și fostul europarlamentar român Traian Radu Ungureanu, într-un interviu pentru publicul HotNews.

Traian Radu Ungureanu (cunoscut în lumea culturală drept TRU) a fost, din 1980 până în 2003 una dintre vocile BBC. El a scris de-a lungul timpului în diverse publicații, după revoluție, pentru că înainte plecase din țară și era interzis.

Ungureanu a fost europarlamentar în două legislaturi: perioadele 2009-2014 și 2014-2019, din partea PDL, respectiv PNL și afiliat grupului parlamentar al Partidului Popular European (PPE).

După atacul comun SUA-Israel din Iran, Traian Radu Ungureanu spune că cele două țări se duc, astfel, spre îndeplinirea un obiectiv clar și cunoscut al acestora pentru Orientul Mijlociu: „Extinderea democrației și a libertății în spații care nu au avut niciodată ceva de așa ceva sau nu le-am mai văzut de mult”.

El consideră și că președintele Donald Trump și echipa sa dau „dovadă de coerență și de unitate” în tot acest context.

Traian Ungureanu, Foto: Arhiva personala

„E singura decizie posibilă dacă ne gândim la bine”

– HotNews: Domnule Ungureanu, dumneavoastră considerați că este o decizie bună pe care a luat-o Donald Trump în Orientul Mijlociu, aceea de a ataca Iranul împreună cu Israelul?

– Traian Radu Ungureanu: Da. E singura decizie posibilă dacă ne gândim la bine. Pentru că Orientul Mijlociu era cancerizat de expansiunea iraniană, expansiunea imperială a șiismului iranian și militar, care ajunsese, deja, la supunere totală în… Să recapitulăm: Liban, largi părți ale Siriei, Yemen.

De asemenea, în același plan exista o puternică acțiune de infiltrare a Arabiei Saudite. Și, să nu uităm, că Iranul era patronul material și militar atât al Hezbollah-ului, cât și al Hamasului, probabil cea mai gravă amenințare la adresa securității în Israel și în zona înconjurătoare.

Deci, prin urmare, decizia lui Trump nu putea fi luată decât împreună cu Israelul. Decizia luată de Trump și de Israel, de mult timp pregătită și, după cum vedem, foarte bine pregătită, face un serviciu enorm atât zecilor de milioane de arabi din zonă, cât și marii majorități a cetățenilor iranieni.

„Trump acționează acolo unde stângismul a destructurat”

– O vedeți ca fiind și o revanșă față de stânga, față de democrați?

– Da… Nu cred că are sens să politizăm, cred că asta ar însemna să îl reducem pe Trump și să nu vedem dimensiunile istorice ale acestui personaj.

Sigur că certurile polemice, otrăvite, ale politicii ne împiedică să observăm că, de pildă, Trump este singurul care și-a pus, cu adevărat, în mod serios, problema păcii, prin forță, e adevărat, atât în Ucraina, cât și în Orientul Mijlociu. Plus în zone de multă vreme, pur și simplu, destructurate de acțiunea socialismului și a stângismului politicii. Fie când vorbim de Venezuela, fie, o să vedem în curând, de Cuba.

Trump și Netanyahu „nu se ocupă de producția de hârtii, așa cum, din păcate, se ocupă Uniunea Europeană”

– Ce semnal dă Donald Trump, prin această colaborare cu Israelul, prin care a atacat Iran?

– Dă un un semnal foarte normal. Și anume vorbim de semnalul care vine din partea a două țări normale, pur și simplu, cu doi lideri care fac treabă în sfârșit și nu se ocupă de producția de hârtii, așa cum, din păcate, se ocupă întreaga Uniune Europeană. Dă un semnal tuturor celor care întârzie să-și vadă de treabă și să se apuce de trăit o viață în care există o șansă pentru bine.

Ce e rău, până la urmă, în asocierea Americii cu Israelul? Nu e niciun secret, e veche, dar are un obiectiv clar, îl știm cu toții, extinderea democrației și a libertății în spații care nu au avut niciodată ceva de așa ceva sau nu le-am mai văzut de mult.

„Un uragan binevenit”

– Și pentru Orientul Mijlociu, ce credeți că înseamnă acest conflict? Cum va arăta el în viitor?

– Pentru Orientul Mijlociu asta înseamnă, pentru prima dată, un uragan binevenit, un uragan prin de oxigen. Sunt state, populații, națiuni care suferă de zeci și zeci de ani sub amenințarea, sub dominația, sub represiunea iraniană, care n-au cunoscut altceva decât războaie civile cumplite, de la un cap la altul al Orientului Mijlociu și care au acum o șansă să-și refacă destinul, să înceapă, incredibil, chiar și Orientul Mijlociu, un mod de viață cât de eficient.

„Acum totul devine posibil și nimic nu mai e înghețat, așa cum a fost 47 de ani”

– Vorbeați despre șansa pe care o au acum. Credeți că această șansă va fi, să spunem, fructificată de poporul iranian?

– Nu suntem în desene animate și totul se va face extrem de lent și de greu. La fel ca orice altă țară mare și veche, Iranul e o națiune extrem de complicată, e o națiune ilustră din vechimea istorică, dar și un ocean de probleme.

Vor exista disensiuni interne, există, în ghilimele spus, șansa unui război civil. Există nenumărate scenarii posibile încă, dar cel mai important lucru este că, de acum înainte, totul devine posibil și nimic nu mai e înghețat, așa cum a fost 47 de ani.

„Cine își închipuie că Trump a făcut ce a făcut cu gândul la alegeri e naiv sau judecă la nivel foarte jos”

– Ce credeți că înseamnă pentru Donald Trump acest pas? Știu că ați spus că nu trebuie să discutăm în cheie politică, dar totuși nu putem să facem abstracție de la faptul că urmează alegeri în SUA, midterms. Credeți că va avea de pierdut sau de câștigat pe plan intern?

– Cine își închipuie că Trump a făcut ce a făcut cu gândul la alegeri e naiv sau judecă la nivel foarte jos. Nu cred că te apuci să întorci lumea cu capul în jos doar pentru că vin alegerile parlamentare în SUA. Sigur că, evident, o să-i facă bine. Dar așa i-a făcut bine și victoria la Olimpiada Națională de Hockey, care e un triumf național încă sărbătorit în Statele Unite.

Nu cred că orice lucru bun trebuie devalorizat punându-l în balanța alegerilor care vin. O să vedem, eu cred că Trump va înregistra pierderi la alegerile care vin, e în ciclul normal al lucrurilor, așa cum s-a verificat de atâtea ori în istoria Statelor Unite.

Un președinte pierde teren în planul Congresului după un an-doi de mandat, așa că eu cred că o să uităm curând de această ipoteză. Trump a făcut ce trebuia făcut și ce pregătea de mult.

Despre criticii atacului SUA-Israel în Iran: „Reacții care sunt nu numai jenante, dar sunt ilogice”

– Cum vedeți faptul că o fostă congresmenă republicană din Georgia, a declarat, după atacarea Iranului de către SUA: „Nu am făcut campanie pentru asta. Nu am donat bani pentru asta. Nu am votat pentru asta”. Ea spune că este „sfâșietor și tragic” ce se întâmplă.

– Eu nu pot să înțeleg genul ăsta de reacții care sunt nu numai jenante, dar sunt ilogice și în conflict cu bunul simț fundamental. Câtă de vreme Iranul își căsăpea propriii cetățeni, nu era bine. Acum, când cineva lovește balaurul în cap, în mod decisiv, iar nu e bine. Singurul lucru care pare să fie bun este să-l ataci pe Trump din poziție de fost aliat sau din poziție de dușman prezent, cu orice arme și din orice poziție. Mi se pare ridicol.

Apropo, nu văd unde sunt manifestările de protest, unde au fost, unde trebuiau să fie manifestările de protest împotriva represiunii din Iran, care a costat mii și mii de vieți, în timp ce piețele erau pline de sprijinitorii grupării Hamas, la Londra, la Paris, la Berlin, la Washington. Nu văd. De ce atunci nu a contat nimic din ce se întâmpla în Iran și de ce acum e o tăcere întreruptă uneori de asemenea remarci cinice, privitoare la imperialismul american?

Până la urmă, din toată această dantelărie ilogică rezultă un singur lucru: că există oameni care trebuie să acuze America și Israel orice ar face, în orice moment și pe veci. Asta nu e politică, e pur și simplu manie.

Trump și echipa lui au dat „dovadă de coerență și de unitate”

– E posibil să vedem mai mulți oameni din tabăra președintelui Trump care să-și arate zilele viitoare dezacordul față de aceste acțiuni?

– Nu, nu văd… Mie mi se pare că Trump nu are o problemă de echipă, până acum echipa Trump sau cercul decizional din jurul lui au dat dovadă de coerență și de unitate. N-am văzut nimic din culise. Așa că nu văd așa ceva. Evident că în politică lucrurile se pot schimba, evident că oamenii pot începe să aibă propriile ambiții, dar asta e ceva, până la urmă, și n-o spun cu bucurie, ceva uman.

Deocamdată, ce văd eu este că blocul funcțional, decizional american de la vârful SUA funcționează foarte bine. Cu o coerență pe care alte administrații n-au avut-o atât în materie de viziune, cât și în materie executivă.

Critici pentru Uniunea Europeană: „Producție enormă de hârtii și summituri”

– Doriți să mai adăugați ceva relevant pentru publicul HotNews pe acest subiect?

– Da, mai e ceva de spus, cred că există, din păcate, un mare perdant la acest sfârșit de lume în Iran și Orientul Mijlociu. Și el este Europa. Prin care, înțeleg, Uniunea Europeană, mai precis, grupul conducător de la vârful Uniunii Europene, reprezentat de Comisie și de liderii statelor de primă linie, ca să spun așa, în primul rând Germania, Franța și Anglia, care sunt… Nu că sunt la margine, sunt nicăieri.

Faimoasa Coaliție a Voinței s-a stins fără să-și fi exprimat vreodată voința, în afară de o producție enormă de hârtii și summituri. Urgența nu pare să atingă… Nu intră în percepția ansamblului european, care a hotărât să se întâlnească luni, la aproape 72 de ore după ce era de jucat s-a jucat în Iran.

E un semn rău și, din păcate, nu am deloc impresia că ansamblul european va trage linie și va înțelege ce e de înțeles din toate câte s-au petrecut.