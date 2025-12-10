INTERVIU Un lider PSD, primar de oraș mare: „Mare parte din oamenii politici nu vor sau nu au capacitatea de a se adapta la noile realități”

„Dacă am da sonorul mai încet pe ceea ce s-a întâmplat la București, am putea vedea o imagine de ansamblu ceva mai interesantă”, spune un primar PSD din țară, într-un dialog cu HotNews. Ionuț Pucheanu, primarul din Galați, aflat la al treilea mandat, susține că rezultatul din Capitală nu este unul dezastruos pentru partid și acuză că „asocierea cu cei de dreapta, în mod special USR, și cu măsurile domnului Bolojan, nu ne-a făcut bine”.

Ionuț Pucheanu a câștigat în 2024 al treilea mandat de primar al municipiului Galați. El a intrat în conducerea PSD în 2020 ca vicepreședinte, atunci când Marcel Ciolacu a fost ales lider al partidului. Pucheanu face parte și în prezent din echipa care conduce partidul ca prim-vicepreședinte.

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului. Foto: Crop Inquam Photos / George Călin

„USR s-a canibalizat cu PNL, noi cu AUR”

– Ce credeți că s-a întâmplat în duminica alegerilor la București? PSD e cel mai mare partid din țară, însă Daniel Băluță s-a clasat pe locul 3 la Capitală.

– Acum, dacă vreți, găsim o groază de explicații. În realitate e că Bucureștiul e filo-dreapta. Doar în situații absolut excepționale ne-a arătat Capitala că ar putea vota un candidat de stânga.

Ce s-a întâmplat? Cred că e același lucru care s-a întâmplat pe toată scena politică. USR s-a canibalizat cu PNL, noi cu AUR. Cred că… e doar o părere absolut personală, cred că sondajele permanente cu Daniel Băluță pe primul loc au avut un efect invers.

E pentru prima oară, după fantastic de multă vreme, când eu, ca om de partid, în interiorul partidului simt o coeziune și un efort comun și un sentiment frumos: acela că avem șanse reale să câștigăm. Asta a fost în interiorul partidului și cred că efectul ăsta va trebui să-l căutăm și pe viitor.

Cum? Rămâne de văzut. În tabăra adversă, ca să mă exprim așa, teoria mea e că au trezit monstrul și a intervenit, cred că în mentalul oamenilor de dreapta, ideea că bătălia e foarte strânsă și că pot schimba lucrurile. S-a dovedit că reușesc.

„Pare că prezența constantă la televizor, poziționarea anti-orice prinde la lume”

Odată, fair-play ar fi să îți feliciți adversarii. Cred că a fost o campanie solidă în mare măsură, cea puțin la Daniel Băluță și la domnul Ciucu, pentru că aveau ce spune despre dumnealor, o campanie bazată pe proiecte, pe realizările fiecăruia, cu foarte puțini atacuri unul la celălalt, spre deloc. Au atacat doar cei care nu puteau spune nimic despre ei. În speță domnul Drulă și doamna Alexandrescu.

Mai cred că AUR a avut un candidat surprinzător care a prins la public. Pare că prezența constantă la televizor, poziționarea anti-sistem, anti-Bolojan, anti-orice, prinde la lume.

Trebuie să recunoaștem că e un sentiment destul de consistent de frustrare în rândul cetățenilor, pe care pare că populiștii reușesc să-l valorifice până în momentul de față. E posibil și lucrul acesta. E cât se poate de posibil.

„Nu e îmbucurător, dar nici dezastruos”

– Daniel Băluță a obținut 20%. Care credeți că este scorul real al partidului?

– Eu nu am crezut niciodată că partidul se află la 15%, nici la 12%, nici la 10%, cum aud acum. Cred că în momentul de față un scor național de puțin peste 20%, e un scor real. Cred cu tărie că scorul partidului începe cu 2 în față.

Dar dacă am da sonorul mai încet pe ceea ce s-a întâmplat la București, am putea vedea o imagine de ansamblu ceva mai interesantă. Eu nu știu cum ar fi arătat titlurile de astăzi, dacă reușea PSD-ul să valorifice și competiția de la București. Pentru că în țară, din alte 14 competiții, PSD-ul a câștigat 12.

Ca să fim onești, nu putem pune egalitate între București și nici una dintre celelalte localități. Nici ca mărime, nici ca importanță, nici ca simbolistică și toate celelalte, dar, nefiind musai un fief PSD, mă refer la București, eu cred că dacă titlurile zilei ar fi trebuit, sau ar fi putut, scrie cu litere mai mari decât tipăritura sau cât e foaia de ziar dacă pierdea Marcel Ciolacu la Buzău.

Aia era tragedie. Faptul că am ieșit pe trei e o situație de moment. Nu e îmbucurător, câtuși de puțin, dar nici dezastruos așa cum se vehiculează.

Nu o să intru în logica aia și o să vă spun că am învățat ce ne-au spus cetățenii, pentru că niciun partid nu învață din ce le-au spus cetățenii și cred că politica în România se face pe emoție, se face pe multă demagogie, prea multă demagogie în ultima perioadă și prea puține rezultate.

„Lucrurile s-au schimbat. Primarul nu mână niște oi”

– Daniel Băluță a ieșit primul doar în Sectorul 4. Cum vă explicați faptul că ceilalți primari de sector PSD, Rares Hopincă, Robert Negoiță, și chiar Vlad Popescu Piedone, care l-a susținut în campanie, n-au reușit să mobilizeze electoratul?

– Noi, cred că atât dumneavoastră în presă, să-mi fie cu iertare, dar și noi, ăștia din politică, am rămas în niște daturi. Ce înțeleg eu? Dom’le, așa era dat, așa se făcea. Acum 10 ani, primarul, dacă strănuta, lua gripă tot satul și tot așa.

Lucrurile s-au schimbat. Mie mi se pare că mare parte din oamenii politici nu vor sau nu au capacitatea de a se adapta la noile realități din spectrul politic. Există niște expectative nerealiste vis-à-vis de primar.

Primarul nu mână niște oi și la semnul lui, gata, se deschide calea. A trecut de mult perioada aia. Oamenii au capacitatea de a se informa sau dezinforma, depinde cum vreți s-o luați.

Dar expectativa aceasta la nivel de primari, îi scoatem pe toți la vot, a trecut de mult.

Eu cred că dacă mâine ar avea loc alegeri locale la nivel național, eu cred că datele problemei nu ar fi mult schimbate față de situația de acum un an de zile, atunci când am candidat inclusiv eu.

De ce? Pentru că cetățeanul a învățat foarte bine să facă diferența între ce înseamnă politică locală, ce a livrat pentru comunitate primarul ales, ce înseamnă Parlament, ce face Parlamentul, ce așteptări au de la Parlament, cine e președintele, ce-i cu el.

Lucrurile acestea acum 10, 15, 20 de ani, să știți că încă erau pentru mare parte dintre cetățenii cu drept de vot cvasinecunoscute. Cetățeanul face o diferențiere fantastică. Vă spun din perspectiva primarului.

„Oamenii n-au votat cu Ciucu pentru că sunt fani Bolojan”

– Credeți că electoratul e cumva dezamăgit de PSD? Pentru că, din perspectiva cetățenilor, Daniel Băluță a avut realizări în Sectorul 4, a avut 3 mandate.

– Eu cred că asocierea cu cei de dreapta, în mod special USR, și cu măsurile domnului Bolojan, eu cred că strict acum, ca poză la minut, pe București, nu ne-a făcut bine.

Dacă e să ne uităm în țară, acolo unde am câștigat aproape tot, ar fi o altă imagine. N-aș face totuși comparație, dar nu cred că ne face foarte bine noianul acesta de decizii la care am achiesat mai dorind, mai nedorind.

Cu siguranță, ceea ce vă pot spune, aș avea curaj și să-mi pun mandatul la bătaie, oamenii n-au votat cu domnul Ciucu pentru că sunt mega fani domnului Bolojan și măsurile lui Bolojan.

Nu există cineva întreg la cap care să aprecieze întru totul, să zică „da, direcția e corectă”. Metoda e dezastruoasă. Cred că ar fi trebuit să existe o dezbatere vie în alianță legat de metoda aleasă de a ajunge de A în B. Dar n-a fost.

„Se merge foarte mult pe emoții. Și pe cât de bun sau de nesimțit ești, pe românește”

– Pentru că și dumneavoastră sunteți primar, ce credeți că ar trebui să facă PSD, atât partidul, cât și organizația București ca să își asigure un scor mai bun la capitală la următoarele alegeri sau poate chiar funcția de primar general?

– E foarte greu. E prematur, vă dați seama. 3 ani de acum încolo e vreme lungă. În politică, la fel ca în viața oricărui om, se pot întâmpla lucruri de la o oră la alta. Cred că o comunicare mai updatată la vremuri cu niște teme mai aproape de agenda zilnică a cetățeanului, cu o modalitate de a-ți transmite mesajul mult îmbunătățită.

În ultima perioadă, dacă pe plan local lucrurile sau realizările contează, sau intră în analiza fiecărui cetățean atunci când pune șampila sau nu, când vorbim de spectrul național, se merge foarte mult pe emoții. Și pe cât de bun sau de nesimțit ești, pe românește, în a te juca cu sentimentele oamenilor.

Așa cum o fac de altfel populiști. Avea Codin Maticiuc cândva avea niște tricouri extrem de interesante, un mesaj mi-a rămas în cap. Descrie perfect ceea ce fac populiștii în momentul de față: „Nimeni nu-ți poate da ce-ți pot promite eu”.

Când intri în joc, datele problemelor se schimbă esențial. Pentru a arăta cum e domnul Simion cred că ar fi trebuit expus – cu riscurile de rigoare.

„George Simion lua jumătate din cât a luat Anca Alexandrescu”

– Dacă nu vor intra la guvernare până în 2028, vor rămâne un pericol la fel de mare?

– Eu în continuare rămân la părerea mea, nu am date. Sunt tip care merge mult pe instinct. Cred că cu orice alt candidat în afară de Anca Alexandrescu ar fi înregistrat un procent cu mult mai mic.

Anca Alexandrescu are notorietate, spunând ceea ce spune în fiecare seară la televizor, poziționându-se vis-à-vis de unul și de altul în fel și chip. Și George Simion are darul ăsta de a părea altceva decât este.

Dacă AUR venea chiar și cu Simion, cred că lua jumăte din cât a luat Anca Alexandrescu. E o părere.

Ce arătau sondajele interne ale PSD

– În sondajele interne ale PSD Daniel Băluță era pe locul 1. Anca Alexandrescu avea un scor atât de mare?

– Da. Apărea destul de sus. Pe 3. Cu diferență o diferență de 4-5% față de cel care era pe locul 2, în speță domnul Ciucu.

Subiectul cu apartamentele (n.red. Investigația site-ului de investigații Snoop care arăta că părinții lui Daniel Băluță au cumpărat într-o singură zi 8 apartamente) la care s-a reacționat cam târziu, spre tardiv, a însemnat ceva din punct de vedere electoral. N-am măsurători, vă spun doar ce simt și ce cred.

Pe de-o parte. Și cred că pe ultima sută de metri la domnul Ciucu a mai intervenit pe zona de dreapta o formă de vot util. Adică, un transfer de peocente de la Drulă la Ciucu.

A avut un efect interesant și ultimul sondaj (n.red realizat de AtlasIntel la comanda HotNews) în care a apărut Alexandra Alexandrescu pe primul loc.

Eu cred că a fost un call to action (n.red. apel la mobilizare) pe partea de dreapta. Asta e.

La prezidențiale, un Nordis sau orice alt scandal de genul ăsta a ținut prima pagină a presei luni de zile la un cu totul și cu totul alt nivel. În schimb, Daniel a avut o campanie consistentă bazată pe proiecte, pe soluții, fără atacuri, fără nimic.

Nu poți să controlezi tot în viață, uneori ține și de noroc. E ca la pescuit. Te-ai dus azi, ai prins, te-ai dus a doua zi în același loc, aceeași momeală, nu mai trage nimic. Așa e. De ce? Nu ai făcut nimic diferit de ce ai făcut ieri. Și cu toate astea rezultatele sunt altele.