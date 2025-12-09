INTERVIU VIDEO Exploatarea gazelor de la Marea Neagră și sistemul bancar sunt domeniile de interes pentru investitorii români în următorii ani

Temele care vor continua să fie de interes în următorii ani pentru investitori, inclusiv din perspectiva fondurilor de investiții, sunt legate de energie: exploatarea gazelor din Marea Neagră (Neptun Deep), în primă fază pentru Petrom și Romgaz, iar mai departe pentru Transgaz, a declarat Adrian Negru, CEO Raiffeisen Asset Management, în cadrul unui interviu video.

„Vom vedea cum se vor răsfrânge acele gaze în economia românească în ansamblul ei, fie că vorbim de centrale electrice pe gaz sau de alte prelucrări pentru acel gaz”, a afirmat Negru.

El crede că sistemul bancar se dovedește în continuare rezilient.

„Chiar dacă am avut scăderea venitului disponibil la nivel de populație, companiile au avut de-a face cu o fiscalitate mai ridicată, din fericire, pare că și companiile în sine, precum și portofoliul băncilor se dovedesc a fi destul de reziliente, cel puțin deocamdată. Nu vedem credite neperformante în creștere”, a explicat reprezentantul Raiffeisen Asset Management.

În opinia sa, dacă Guvernul își va face treaba, crede că vom avea parte de un stimul, respectiv dobânzile la care se împrumută Statul ar trebui să scadă.

„Dacă scad aceste dobânzi, ar trebui să avem o scădere generalizată a acestora în tot sistemul financiar din România. Atunci, fiind disciplinat, pe deoparte faci ca Stat bine pentru că-ți temperezi cheltuielile cu dobânzile care au ajuns la un nivel absolut înfricoșător și e clar că nu mai putem continua în direcția respectivă”, spune Adrian Negru.

„Deci temperezi câți bani trebuie să cheltuiești de la buget ca să acoperi cheltuielile cu dobânzile, scade nivelul dobânzilor. Dacă faci lucrurile astea bine, permiți întregii economii să se împrumute la dobânzi mai mici”.

„Astfel, băncile vor fi motivate să dea credite la dobânzi mai competitive, companiile și populația se pot împrumuta în condiții mai bune și în felul acesta ai parte de un stimul natural”.

Dacă nu se poate să avem taxe mici, măcar să fie stabile

„Dacă mă uit din perspectiva contribuabilului, prefer să am taxe mici, dacă se poate. Dacă nu se poate, măcar să fie stabile, adică să nu se schimbe în fiecare an. În ultimii 2 ani au fost multe discuții despre câștigul din piața de capital. Dacă nu o să mai avem taxe la nivelul ultimilor ani, măcar să le avem stabile pentru anii următori. Adică după noile majorări la 3% și 6% să nu mai existe discuții și anul viitor legate de alte majorări, ori de schimbarea sistemului de impozitare”, susține Adrian Negru.

Potrivit acestuia, actualul sistem cu reținere la sursă e un avantaj în sine pentru nivelul actual al pieței fondurilor de investiții.

„Nu știu dacă puteam să avem peste 1 milion de investitori în fondurile de investiții din România, dacă nu aveam impozitarea la sursă. 3 și 6% pe sistemul acesta, dacă nu e la limita maximă, e foarte aproape. Nu cred că pot fi tolerate cote mai ridicate pe un sistem în care nu poți să deduci pierderi. Am avantajul administrativ că-mi reții banii la sursă, dar nu pot deduce pierderi”, a explicat expertul în investiții.

Pe piața de capital, spune el, nivelul de 6% al cotei de impozitare este relativ mare, mai ales pentru cei care au un stil de tranzacționare mai dinamic, cu mai multe marcări, tranzacții.

„Să plătești 6% de fiecare dată când câștigi ceva, ajunge să te apese”.

„Poate că actualele cote de 1 și 3% par mici, dar ele nu se aplică la câștigul net. Tot ce câștig împart cu Statul, când pierd, e treaba mea. 3 și 6% sper să rămână stabil. Dacă cineva are alte idei de a schimba sistemul de impozitare, cred că ar trebui să se întâmple așa ceva doar în momentul în care ANAF va avea capacitatea să nu trimită 1 milion de oameni să depună declarații”, a mai arătat oficialul Raiffeisen Asset Management.

