O moștenire a cărei dezbatere este amânată ani la rând poate însemna costuri suplimentare, un împrumut acordat unei persoane apropiate poate deveni o sursă de probleme, iar cumpărarea unei locuințe poate ridica semne de întrebare cu privire la siguranța plății. Cum putem evita astfel de situații, ce servicii notariale sunt mai puțin cunoscute și care sunt actele pe care le putem întocmi gratuit la notar? Sunt doar câteva dintre întrebările la care ne-a răspuns, într-un interviu, Radu Berevoianu, notar public, membru al Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici București și membru al Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (UNNPR).

De cele mai multe ori, ne gândim să mergem la notar atunci când cumpărăm o locuință, avem de rezolvat o moștenire sau avem nevoie de o procură. Însă puțini dintre noi știm cât de utilă poate fi o discuție cu notarul înainte de a lua o decizie importantă. Ne poate scuti de multe bătăi de cap, de cheltuieli suplimentare și chiar de neînțelegeri cu cei apropiați. În plus, există o serie de servicii pe care notarii le oferă și despre care mulți dintre noi știm prea puțin. „Sfătuiesc persoanele să meargă și să discute, să obțină consiliere de la notar înainte de a-și programa efectiv semnarea actului, ca să înțeleagă cât mai bine cum stau lucrurile”, explică Radu Berevoianu.

De multe ori, luăm decizii importante fără să ne gândim la consecințele juridice. În ce situații ar trebui să cerem sfatul unui notar înainte de a face un pas și ce riscuri putem evita astfel?

Radu Berevoianu: Noi, notarii, recomandăm cetățenilor ca, atunci când apare o situație care presupune încheierea unui act notarial, să meargă în primul rând pentru a se consulta cu notarul, să aibă o discuție, să înțeleagă consecințele juridice ale actului, drepturile și obligațiile ce vor rezulta pentru fiecare dintre părți, precum și toate celelalte implicații. Sunt importante atât consultarea prealabilă, cât și cea de la momentul semnării, citirea cu atenție a actului și adresarea de întrebări notarului, astfel încât chiar și o persoană fără pregătire juridică, care se întâlnește doar de câteva ori în viață cu notarul, să plece lămurită cu privire la actul pe care l-a semnat și la faptul că a luat, cumva, cea mai bună decizie.

Notarul are acest rol de a desluși raporturile dintre părți și adevăratele lor intenții. Adică, stând de vorbă cu ambele părți, le ajută să stabilească, în raport cu dorințele și nevoile lor, tipul actului și clauzele speciale, armonizându-le, bineînțeles, întotdeauna cu cadrul legal.

„Notarul, în afară de faptul că asigură echilibrul între părți, este, bineînțeles, apărătorul legii.”

Profesia noastră este una dinamică, orientată spre a acorda consultații, a ajuta și a fi alături de cetățeni tot timpul, nu doar spre a-i aștepta să vină la noi să semneze niște documente șablonate. Nu este cazul de așa ceva. Suntem foarte deschiși, nu suntem nici foarte în vârstă, avem o medie de vârstă undeva între 45 și 50 de ani în cadrul profesiei noastre și milităm pentru discuții deschise, consiliere și o cât mai bună explicare a consecințelor juridice ale documentelor pentru cetățeni.

Ce acte putem întocmi gratuit la notar

De cele mai multe ori, asociem notarul cu vânzarea sau cumpărarea unei locuințe, cu o procură sau cu o moștenire. Ce alte lucruri putem rezolva la notar, despre care oamenii știu mai puțin? Există, de exemplu, și acte pe care le putem întocmi gratuit? Mai exact, cum ne poate ajuta un notar în diferite etape ale vieții, inclusiv atunci când avem o afacere?

Radu Berevoianu: Nouă ne place să spunem că notarul este alături de persoană, de familie și de afacere pe parcursul vieții fiecăreia dintre acestea. Într-adevăr, printre cele mai cunoscute acte și proceduri notariale se numără contractul de vânzare, donația, moștenirea, procurile, declarațiile și altele. De asemenea, de aproximativ 15 ani, de când a apărut noul Cod civil, notarii pot instrumenta inclusiv divorțul pe cale amiabilă.

Sunt însă o serie de acte și proceduri pe care noi le putem face la solicitarea părților. Doar le voi enumera: contractul de împrumut, contractul de închiriere, de comodat, de arendă și altele, pentru care forma autentică notarială nu este obligatorie, dar alegerea acestei forme ajută părțile, chiar dacă obligatorie este doar forma scrisă.

Există însă și acte gratuite pe care le facem și este bine ca cetățenii să cunoască acest aspect. Mai puțin cunoscute, dar foarte importante, sunt declarațiile pentru donarea de organe. Pot fi făcute de orice persoană în timpul vieții, pentru eventualitatea unui eveniment tragic în urma căruia i s-ar putea preleva organe care ar putea salva alte vieți. Și dacă există o declarație autentică, gratuită, făcută de persoană în timpul vieții la notar, declarație care se înregistrează într-un registru electronic special dedicat, în acel caz nu ar mai fi nevoie de consimțământul altcuiva, s-ar putea preleva organele și ar putea beneficia de ele cei aflați în nevoie. Mai sunt și alte declarații, cele ale persoanelor care nu realizează venituri și au nevoie de acestea în vederea obținerii unor burse sociale, chiar a unor locuințe sociale sau a unui ajutor de orice fel. Acestea sunt toate făcute gratuit de notar, la cererea celor interesați.

Împrumutăm bani unei persoane apropiate. Cum ne putem proteja?

Aș vrea să luăm câteva exemple: vrem să închiriem o locuință, să dăm un teren în arendă sau să împrumutăm o sumă de bani unei persoane apropiate. Legea nu ne obligă întotdeauna să mergem la notar. De ce ar fi totuși mai sigur să încheiem aceste contracte în fața unui notar?

Radu Berevoianu: Într-adevăr, pentru actele enumerate, legea impune forma scrisă și înregistrarea ulterioară la autoritățile competente, dar aș da două elemente care mi se par importante. Dacă părțile aleg să facă acest tip de acte în fața notarului public, în formă autentică, în primul rând, primind explicațiile juridice necesare, întocmind o serie de cereri, formulare și așa mai departe, conștientizează mai bine drepturile pe care le dobândesc și obligațiile pe care și le asumă odată cu semnarea acelor contracte. Deci, în principiu, atitudinea lor va fi una mai responsabilă în ceea ce privește respectarea obligațiilor pe care și le-au asumat. În al doilea rând, este vorba despre o punere în executare mai facilă.

Să luăm exemplul împrumutului. În momentul în care dăm o sumă de bani cu titlu de împrumut, în primul rând, notarul ne consiliază, ne spune că, dacă suntem căsătoriți, ambii soți trebuie să își dea acordul pentru acordarea împrumutului, întrucât banii provin din veniturile comune ale familiei.

Dar și executarea, în cazul în care debitorul, cu care astăzi suntem într-o relație foarte bună, ulterior nu își îndeplinește obligația, este mai facilă, mai rapidă, mai sigură pentru persoana sau familia care a dat banii cu împrumut. Bineînțeles că, tot în acest caz, dacă se dorește, împrumutul poate fi însoțit și de o garanție imobiliară, ipotecară, tot prin act autentic, acel act fiind obligatoriu de încheiat în formă autentică, împrumutul însă nu.

Un instrument mai puțin cunoscut de români: contul special notarial

Pentru a oferi mai multă siguranță tranzacțiilor dintre părți, notarii pun la dispoziție un instrument mai puțin cunoscut publicului larg, și anume contul special notarial. Cum funcționează acesta, în ce situații poate fi utilizat și ce garanții oferă părților implicate?

Radu Berevoianu: Într-o societate care are o dinamică destul de mare, destul de rapidă, și notarii încearcă să vină cu niște mecanisme care să ajute, să contribuie la siguranța circuitului civil. Acest cont special se poate deschide în România de către notarii publici și este dedicat exclusiv plăților între părți. Practic, oferă o siguranță suplimentară tranzacției, pentru că asigură nu doar contractul în sine, transferul dreptului de proprietate și asumarea obligațiilor, ci și plata.

Cum funcționează el? Luăm un exemplu. Să zicem că două persoane au stabilit deja să încheie un contract de vânzare pentru un apartament. Se întâlnesc cu câteva zile înainte la notar, fac un antecontract, își stabilesc termenul pentru vânzare, prețul, avansul și așa mai departe, precum și faptul că, până la data vânzării, își vor obține documentele necesare încheierii contractului.

Dar mai stabilesc și anumite aspecte legate de siguranța plății. Fac o paranteză, pentru că, de multe ori, noi, notarii, ne întâlnim cu aceste întrebări: „Cum să semnez eu, vânzător, un contract de vânzare care este translativ de proprietate prin el însuși, fără să am banii în cont? Cum să plătesc eu, cumpărător, fără să existe un contract semnat?”.

Și atunci, de aici se nasc o serie de alte întrebări și, în general, lucrurile durează, trenează. Există tot felul de mecanisme contractuale de protecție, bineînțeles, dar putem, atunci când este nevoie și ni se solicită, să punem la dispoziție contul special.

Adică, odată cu semnarea antecontractului, se stabilește între părți că, până la data semnării contractului de vânzare, cumpărătorul va vira banii în contul special dedicat acestor operațiuni și indicat de notar, notarul urmând să vireze banii către vânzător în urma semnării contractului de vânzare.

La momentul vânzării, dacă s-au respectat obligațiile până la acel moment, notarul ar trebui să aibă banii în contul special. Se semnează contractul de vânzare, se dispune, dacă vreți, plata de către ambele părți, iar notarul face efectiv ordinul de plată. Adică dispoziția de plată nu mai este în mâna cumpărătorului, ci a notarului, acesta având acordul părților prin contractul de vânzare. Această opțiune oferă un plus de siguranță tranzacțiilor între părți și le scutește de multe probleme.

Este o practică întâlnită și în alte țări?

Radu Berevoianu: Am plecat de la un exemplu internațional, într-adevăr. Cel mai clar exemplu este Franța, unde lucrurile se întâmplă doar în acest mod, părțile nu fac niciodată plăți între ele, ci doar prin intermediul contului notarului. Dar există și alte țări vest-europene care au această opțiune, așa cum și noi o punem de curând la dispoziția părților, cum vă spuneam. Germania, Italia, Austria, Olanda au această posibilitate de mai mulți sau mai puțini ani, dar peste tot această opțiune a fost din ce în ce mai îmbrățișată de către părți, tocmai datorită eficienței sale.

Există și țări în care se folosește și pentru bunuri mobile, pentru utilaje scumpe, pentru echipamente scumpe. Spre exemplu, în Olanda, pentru utilaje portuare, sau în Germania se fac operațiunile la notar, de asemenea, cu banii prin contul notarului, care îi virează vânzătorului odată ce toate documentele sunt finalizate.

Cum își pot rezolva românii din diaspora problemele notariale

Milioane de români trăiesc în străinătate, dar au în continuare proprietăți, afaceri sau familia în România. Ce acte pot pregăti la distanță, fără să fie nevoiți să vină în țară, și cum pot folosi în România documentele semnate la consulate sau la notari din alte țări?

Radu Berevoianu: Noi, notarii din România, putem fi contactați de către cetățenii din diaspora telefonic, prin e-mail, inclusiv prin WhatsApp, dacă este nevoie. Avem numere de telefon ale birourilor care au și acest serviciu.Dacă o persoană știe că va veni în România peste un anumit timp, o lună, două, trei, poate cu ocazia sărbătorilor, a vacanței sau pentru alte probleme, și vrea să își rezolve și actele notariale – moșteniri, achiziții, vânzări, donații și așa mai departe –, poate găsi pe site-ul Camerei Notarilor din fiecare regiune sau pur și simplu pe internet, pe site-urile de promovare ale birourilor notariale, un notar în proximitate, dacă nu cunoaște deja unul. Poate comunica din timp cu acesta, precizând ce document vrea să încheie și trimițând documentele-suport care îi sunt solicitate. După care notarul, să luăm, spre exemplu, cazul moștenirii, poate face o serie de operațiuni.

„Noi, notarii, am preluat foarte multe dintre obligațiile părților în raport cu autoritățile și, dacă am pus un dosar pe rol și avem documentele-suport din partea clientului, putem face o serie de operațiuni, scutindu-l de bătăi de cap în relația cu autoritățile.”

Ce putem face? Putem obține certificatul fiscal de la ANAF pentru defunct, care arată dacă acesta are sau nu datorii la bugetul de stat, certificatele fiscale de la primăriile unde a deținut bunuri mobile sau imobile, extrasele de cont de la băncile la care a avut conturi, precum și o situație a investițiilor în acțiuni sau a altor tipuri de investiții, dacă a avut, de la Depozitarul Central. De asemenea, putem verifica regimul matrimonial al defunctului, numărul moștenitorilor acceptanți și așa mai departe.

Toate aceste operațiuni se pot face de către notar până la data stabilită pentru prezentarea persoanei la biroul notarial. Aceasta vine în țară și, în una-două întâlniri, poate finaliza procedura. Dacă părțile nu pot veni, din cauza distanței foarte mari sau a locului de muncă, chiar nu pot veni, atunci le putem recomanda să meargă la consulatele din proximitatea orașului unde domiciliază. Tot notarii din țară le pot întocmi proiecte de procuri, cu care dumnealor își fac programare la consulate, se duc, le semnează și mandatează persoane din țară, membri ai familiei, prieteni, persoane de încredere, pentru a semna în locul lor.

Acest tip de procură urmează același mecanism notarial, deci, după ce au semnat-o în fața consulului, aceasta nu mai trebuie să treacă prin apostilare, supralegalizare sau alte operațiuni. Procura este ca și cum ar fi emisă de un notar din România, consulul având prerogative delegate.

Dacă nu au niciun consulat în proximitate, pentru că se poate întâmpla să locuiască în zone în care consulatele românești sunt destul de departe și să nu aibă posibilitatea să se deplaseze, există și varianta de a merge la un notar din țara respectivă, deci de acolo, din zona respectivă. Aici însă tot cu notarul din România trebuie să se sfătuiască, pentru a vedea care este legislația din țara respectivă, dacă notarul respectiv are niște prerogative și niște proceduri care pot fi asimilate celor românești: deci dacă o procură făcută în acel stat, la acel notar, poate fi folosită pentru actul pe care persoana dorește să îl încheie în România.

Ce riscăm dacă amânăm succesiunea

Și pentru că ați vorbit despre moștenire, pentru foarte multe persoane este un subiect pe care îl tot amână, uneori chiar ani întregi. Ce ar trebui să știe oamenii despre termenul de un an pentru acceptarea moștenirii și ce se întâmplă dacă nu finalizează succesiunea în primii doi ani de la deces?

Radu Berevoianu: Termenul de un an este termenul de acceptare a moștenirii. Adică, după decesul persoanei, este bine ca succesibilii, cum le spunem noi, adică persoanele cu vocație succesorală, să facă actul de acceptare, declarația notarială autentică de acceptare a moștenirii, sau să deschidă dosarul succesoral la notarul pe care deja îl cunosc, cu care au un istoric sau care se află în proximitate. Există riscul, dacă stau în pasivitate un an de zile, ca alți moștenitori, de același grad sau de grad inferior, să facă un act de acceptare și atunci ei să fie considerați străini de succesiune prin neacceptare, pentru că nu și-au exprimat în niciun fel opțiunea de a accepta moștenirea.

Al doilea termen important este cel de doi ani. Dacă nu dezbați succesiunea și nu o finalizezi prin eliberarea certificatului de moștenitor, cel puțin în ceea ce privește imobilele moștenite, statul percepe un impozit, un impozit care are, cumva, un caracter sancționator. Dacă nu ai făcut în doi ani de zile moștenirea, îți mai percepe 1% din valoarea imobilelor. Asta înseamnă că, dacă la ceea ce aveai de plătit oricum – taxe notariale, taxe de carte funciară – adăugăm acest impozit, practic, costul total se cam dublează.

„Este bine, deci, ca persoanele să înțeleagă că trebuie să fie diligente și să finalizeze procedura succesorală în termen de doi ani de la deces, prin eliberarea certificatului de moștenitor.”

Există și situații în care oamenii primesc acasă o citație de la un notar după decesul unei rude, fără să fi solicitat ei deschiderea succesiunii. De ce se întâmplă acest lucru? Sunt obligați să se prezinte sau pot amâna procedura ori alege un alt notar?

Radu Berevoianu: Da, în ultimii ani a apărut o modificare a legislației, prin apariția Codului administrativ, potrivit căreia primăriile sunt obligate ca, în termen de 30 de zile, dacă nu greșesc, după deces, după eliberarea certificatului de deces, să anunțe Camera Notarilor competentă. Sunt 15 Camere ale Notarilor, organizate în circumscripțiile curților de apel din România. Primăriile trebuie să anunțe decesul și să transmită, alături de certificatul de deces, o anexă cu un minim de informații cu privire la succesibili, precum și un certificat fiscal cu privire la bunurile deținute de defunct în circumscripția primăriei respective.

După care Camera Notarilor repartizează dosarul, în principiu, pe criterii de proximitate față de ultimul domiciliu al defunctului, către un notar competent din circumscripția sa.

Notarul, la rândul lui, primind o astfel de solicitare, nu poate sta în pasivitate. O înregistrează, emite citații, adică solicită prezența celor care au fost indicați de către primărie, prin intermediul Camerei, ca fiind potențialii moștenitori. Nu trebuie să se sperie cei care primesc aceste citații, nu sunt obligați să dezbată succesiunea nici într-un anumit termen, nici neapărat la notarul respectiv. E adevărat, notarul care a primit solicitarea are deja un minim de informații și o analiză prealabilă făcută, deci este, cumva, mai în temă și poate rezolva mai repede.

… și, în acest caz, este indicat să apelăm la notarul respectiv?

Radu Berevoianu: Da, să meargă la notarul respectiv. Oricum, trebuie să se prezinte, să dea informații, să solicite, de asemenea, consultanță din partea notarului. Dar, dacă au un notar al familiei cu care au colaborat foarte mult și vor neapărat să meargă acolo, nu este imposibil. Pot solicita mutarea dosarului succesoral la notarul la care doresc să facă succesiunea. Nu este necesar să facă imediat succesiunea, nu îi obligă nimeni. Pot să mai amâne, dar trebuie să țină cont de primele două termene despre care am discutat anterior.

Dincolo de birourile notariale: consultații gratuite, caravane și proiecte caritabile

Aș vrea să vorbim despre o latură mai puțin cunoscută a profesiei. Dincolo de activitatea din birourile notariale, cum se implică, de fapt, notarii în proiecte sociale și caritabile? Ne puteți da, vă rog, câteva exemple și ne puteți spune ce impact au aceste inițiative?

Radu Berevoianu: Facem parte dintr-o profesie implicată în viața societății. În principiu, fiecare cetățean ajunge la notar cel puțin o dată în viață. Noi înțelegem acest lucru și suntem permanent preocupați de aceste aspecte. Și vă dau câteva exemple. Camerele Notarilor despre care vă vorbeam mai devreme au, în general, inițiative locale, inclusiv prin intermediul unor fundații pe care le-au înființat. Dar îmi este mai ușor să vorbesc despre Camera București, unde activez.

Încercăm să venim în sprijinul cetățenilor acolo unde serviciul notarial este mai greu accesibil. Adică facem caravane notariale, în cadrul cărora mergem în localități din județele de lângă București care nu au notar, sau unde notarul se află într-o localitate mai îndepărtată. Acordăm consultații gratuite persoanelor, încercăm să le ajutăm să își rezolve într-un fel sau altul problemele legate de documente, le sfătuim. De asemenea, colaborăm și cu primăriile respective. Când mergem, ne întâlnim și cu reprezentanții primăriilor, cu secretarii primăriilor, încercăm să vedem ce probleme au și cum îi putem ajuta prin consiliere.

Ulterior, urmărind problematica specifică, mergem la târguri de nunți și la târguri imobiliare, unde, în ultimii ani, am avut standuri la fiecare dintre aceste târguri și consiliem oamenii în funcție de problematica specifică. Vrei să cumperi o locuință, faci un antecontract, ai văzut la televizor că trebuie să fii foarte atent, ești un pic mai speriat, te ajutăm, te consiliem gratuit. La fel, în vederea încheierii, poate, a unei convenții matrimoniale înainte de căsătorie, legată de viitorul patrimonial al familiei.

„Încercăm să ne implicăm pe cât posibil în societate și să ajutăm cu ce putem.”

Mergem în universitățile de profil și le explicăm studenților ce înseamnă să fii notar, cum se face accesul în profesie. Nu este imposibil să ajungi notar dacă îți termini studiile în domeniul juridic și iei examenele specifice profesiei. Am fost în licee, unde am discutat cu elevii și le-am prezentat această perspectivă, pentru că, până la urmă, decizia se ia destul de devreme cu privire la parcursul profesional. La Camera București avem o fundație care este activă și implicată în societate, iar proiectele noastre dragi sunt cele pe care le facem de două ori pe an, de 1 iunie și în decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, când organizăm și un concert.

Avem câteva proiecte pe care ne bucurăm foarte mult că am reușit să le finalizăm. Spre exemplu, renovarea unei case de copii din Singureni, înființată în urmă cu mulți ani, dintr-o inițiativă privată, care avea nevoie de renovare și de mobilier nou. Am reușit să strângem, împreună cu colegii noștri, sumele necesare, am făcut un loc mai bun pentru acei copii. Un alt exemplu este un cabinet destinat minorilor la Institutul Național de Medicină Legală. Am sprijinit și o școală din Ulmeni, dacă nu greșesc, o localitate în care școala a trecut printr-un eveniment nefericit și copiii nu au mai putut să își continue studiile acolo. Am reușit să strângem bani, am luat niște containere dotate, în care copiii au putut continua activitatea didactică până la renovarea școlii. Urmează anul acesta să îi sprijinim pe câțiva elevi de la Liceul Tonitza să își vândă lucrările în cadrul unei licitații, de asemenea, caritabile.

În încheiere, ce sfat le-ați da celor care amână vizita la notar sau care apelează la notar abia atunci când întâmpină o problemă?

Radu Berevoianu: Sfătuiesc persoanele să meargă și să discute, să obțină consiliere de la notar înainte de a-și programa efectiv semnarea actului, ca să înțeleagă cât mai bine cum stau lucrurile.

E bine ca fiecare persoană, familie, afacere să aibă un notar cu care își face documentele, cu care se consultă în mod frecvent și care îi cunoaște istoricul patrimonial, familial și așa mai departe. Și să știe că, așa cum discutam și mai devreme, nu suntem o profesie cu câteva acte șablonate, rigide, de care a auzit toată lumea, ci putem să oferim o plajă mult mai largă de documente, acte, proceduri și chiar să simplificăm procesele și să consolidăm siguranța contractuală în ceea ce privește drepturile și obligațiile corelative.

Și dacă la acest interviu se uită și studenți la Drept, cei care au ales o carieră juridică și sunt, bineînțeles, în fața deciziei de a alege pe ce drum să meargă din spectrul profesiilor juridice, le pot spune că este o profesie frumoasă, care oferă realizări profesionale, în sensul că ajuți oamenii să își rezolve situațiile juridice și să își întocmească documentele. Dacă îți place comunicarea cu oamenii și dacă îți place să găsești soluții la problemele acestora, atunci merită tot efortul de a susține examenele profesionale și de a ajunge notar. Este o carieră care, cel puțin pentru mine, a însemnat împlinire personală și profesională și sunt convins că va fi la fel și pentru cei care vor alege acest drum.

Articol susținut de UNNPR