INTERVIU VIDEO Lecțiile anului 2025 din perspectiva unui administrator de fonduri și cum să analizezi investițiile în 2026

Disciplină, un plan clar pe termen rezonabil și fără emoții imediate la schimbările din piață sunt deopotrivă ingredientele de bază ale unei investiții profitabile dar și lecțiile principale verificate în 2025 de Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management, membru în boardul Asociației Administratorilor de Fonduri din România.

Într-un interviu din cadrul proiectului de educație financiară ”Economisește inteligent!”, acesta spune că investițiile în acțiuni s-au dovedit profitabile în 2025 iar pe un orizont de peste 10 ani de zile, cea mai sigură investiție este într-un portofoliu diversificat de acțiuni.

„Când spun cea mai sigură, nu mă refer la profitabilitate. Adică sigură în termeni reali. De ce? Un business, în general, nu poate să supraviețuiască 10 ani dacă nu dă inflația mai departe. Adică s-a scumpit făina, trebuie să scumpesc pâinea. 1, 2, 3 ani pot să nu scumpesc. Îmi scade marja, dar la un moment dat intru pe pierdere și voi da faliment. Asta înseamnă că, pe termen lung, un business trebuie să dea inflația mai departe. Asta se vede. Dacă ne uităm statistic în agregat, business-urile asta fac: dau inflația mai departe. În termeni reali, au un randament pozitiv”, a spus Purcărea.

Potrivit acestuia, asta nu se poate spune și despre celelalte instrumente.

Astfel, spune el, un depozit bancar sau un titlu de stat nu dau inflația mai departe.

„Dacă am făcut acum un depozit cu 5% și mâine inflația este 10%, am pierdut 5%. Având orizontul de timp de 20 de ani, știu că peste 10 ani cel mai sigur este să investesc într-un portofoliu diversificat de acțiuni. Asta fac personal. Asta ține cont de mine, de situația mea particulară, că am un orizont pe termen lung, și înțeleg și accept că va exista o volatilitate pe termen scurt. Asta îmi dă posibilitatea ca, dacă mâine piața de acțiuni scade, asta să nu mă deranjeze. Am 90% investiți în acțiuni, iar restul de 10% îmi dă posibilitatea să-mi achit cheltuielile curente din salariu și din ce am. Nu am nevoie să intru în acel portofoliu. Stau liniștit dacă vin corecții, războaie, COVID. Nu mă sperii, nu vând, sunt OK pentru că eu gândesc pe termen lung. Nu mă uit ce se întâmplă azi-mâine”, a afirmat CEO-ul BRD Asset Management.

El a precizat că orice investiție are un scop.

„Nu investesc de dragul de a investi. Investim pentru a face ceva cu banii respectivi la un moment dat: să merg într-o vacanță, să iau o casă, să las bani copiilor, să am pentru pensie, pentru zile negre. Atunci ar trebui să scriu pe o foaie care sunt scopurile mele pentru bani. Dacă investesc pentru pensie, să spunem că am vârsta de 40 de ani, atunci am peste 20 de ani în față pentru a investi. Pentru vacanță, am un an, pentru copii, să spunem că 10 ani este orizontul de timp”, a mai spus Purcărea.

Dacă e vorba de vacanță, afirmă acesta, atunci ar trebui să pun banii într-un depozit sau într-un fond de investiții pe termen scurt pentru că eu am nevoie de banii aceia peste un an: „nu pot să-i pun într-un portofoliu care să fie volatil”.

Dacă vrem să investim pentru copii, deja la peste 10 ani, ar trebui să mă duc majoritar în acțiuni.

La portofoliul pe termen lung, acolo ar trebui să fiu aproape integral în acțiuni.

„Dacă am definit scopul pentru care vreau să investesc, știu timpul și, statistic, cam ce alocare ar trebui să am. La această abordare trebuie să țin cont și de rebalansare. Adică acum am 20 de ani până la pensie, însă peste 10 ani o să mai am doar 10. Asta ar însemna ca în fiecare an să modific alocarea ca să țină cont de timpul pe care îl mai am până la acel obiectiv”, explică Purcărea.

Atunci când investim ar trebui să ne uităm și la monedă.

„Eu mă uit în ce cheltuiesc banii. Dacă urmează să am cheltuieli în lei, euro, dolari, încerc să le pun în acea monedă. De exemplu dacă urmează să achiziționez un imobil peste 3 ani, în România imobiliarele sunt tranzacționate în euro. Atunci aș economisi și investi în euro pentru a nu avea o fluctuție nedorită de curs valutar care se poate întâmpla”, a explicat reprezentantul BRD Asset Management.

Lecțiile lui 2025, din perspectiva proprie

1. Incertitudinea este mereu cu noi. Nu avem cum să o combatem. Chiar dacă știm evenimentele, nu putem prezice ce se va întâmpla. De exemplu anul 2025 a fost un an cu numeroase surse de risc pentru piețele financiare: revenirea tarifelor comerciale, continuarea războiului din Ucraina, conflictul din Gaza, escaladările din Iran, incertitudinile politice din marile economii și volatilitatea dobânzilor și a cursurilor valutare. Pe plan local am avut o noua runda de alegeri, deficitul fiscal este la aproape 9% si au fost implementate cresteri de taxe si taieri de cheltuieli.

Cine ar fi zic ca intr-un astfel de context pietele financiare ar fi ajuns la noi maxime ? Daca aveam informatiile astea am fi pariat ca pietele financiare vor scadea in 2025, insa acestea au continuat sa creasca.

2. Diversificarea. În mai 2025, în perioada alegerilor, clienții aveau investiții integral pe active din România s-au speriat puternic, dar dacă aveau o diversificare potrivită, nu ar mai fi fost poate cazul.

3. Planul bate tot. Rezultatele pe termen lung se fac pe baza planurilor cu pe termen lung.

4. Emoțiile sunt un risc pentru investiții – atentie la ele

5. Timpul: să-l lăsăm să acționeze. Mi-am făcut un plan, stau liniștit. Dacă încerc să speculez pe termen scurt, de cele mai multe ori nu iese.

Articol susținut de AAF