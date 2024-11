INTERVIU VIDEO Reuşesc candidaţii să vorbească pe limba alegătorilor sub 30 de ani? Cel mai cunoscut influencer politic le-a urmărit mesajele din social media

Silviu Istrate, cunoscut în mediul online cu numele de Silviu Faiăr, analizează, în podcastul HotSpot, modul în care vorbesc cu tinerii principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale. Influencerul reacţionează la videoclipurile pe care aceştia le postează pe reţelele sociale.

Silviu Istrate (Faiăr) este urmărit de câteva sute de mii de persoane în mediul online. Majoritatea sunt tineri şi îl apreciază pentru comentariile pe teme politice şi sociale. Pentru mulți dintre ei, opiniile sale vor fi un reper şi atunci când vor merge la vot, la prezidenţiale şi la parlamentare.

Ce aşteptări şi ce nevoi au tinerii de la politicieni? Reuşesc candidaţii să comunice pe limba alegătorilor sub 30 de ani? În podcastul HotSpot, Silviu Faiăr analizează prestaţia acestora din mediul online şi îi descrie pe principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale.

„Teme relevante pentru anul 2000, în care aveai de ales între Vadim și Iliescu”

HotNews.ro: Cum ţi se pare că le vorbesc tinerilor candidaţii la alegerile din acest an?

Silviu Faiăr: E o lipsă acută de comunicare în zona tinerilor. Vedem constant teme despre religie, dreptul la avort, care mi se par relevante pentru anul 2000, în care aveai de ales între clasicul Vadim-Iliescu. Pentru generaţia mea, e o dezamăgire că încă nu ştim unde suntem cu dreptul la avort, de exemplu. Pentru mine şi pentru oamenii care mă urmăresc, cred că e o luptă în care n-ai cu cine să zici: „Hai, că merge, poate ne reprezintă mai OK”.

– Sunt şi teme relevante pentru tineri, precum combaterea consumului de droguri.

– Toată tematică privind lupta împotriva drogurilor e o politizare a unor tragedii. Consumul de droguri este o problemă reală, dar modul prin care îl combaţi este să urmăreşti marele trafic. În Portul Constanţa, în ultimii ani, nu s-a prins nimic. De ce consumă tinerii? Cine bagă în ţară droguri? Că, la noi pe câmp nu creşte heroină, nu cresc etnobotanice – şi asta e o temă importantă, pentru că sunt foarte răspândite. Ai putea să opreşti un tânăr care ia droguri la festival oprind marele trafic?

Consumatorii ar trebui trataţi în zona de sănătate publică, nu în zona de penal. Sunt persoane în nevoie de asistenţă medicală. Marcel Ciolacu a spus că Agenţia Naţională Antidrog ar trebui mutată la Ministerul Sănătăţii. Or, trebuie să vină cineva şi să facă treaba asta. Mă gândesc, poate, la prim-ministru… E o glumă proastă! Ce îl opreşte să o mute? Are toată puterea, nu-l opreşte nimic!

„O mare parte din populaţia României a luat-o înaintea clasei politice”

– Ce aşteptări ai de la viitorul preşedinte?

– Nu sunt aşteptări fantasmagorice. Doar să-şi facă job-ul cum scrie la carte, să respecte legea, lucru pe care nu l-am întâlnit. Eventual, să nu aflăm peste 30 de ani că e vreun fost colaborator al Securităţii sau un actual colaborator al serviciilor secrete.

– Ce îi îngrijorează şi ce așteptări au cei care te urmăresc cu privire la alegeri?

– Că e o stagnare completă cu privire la personajele şi la partidele politice. La nivel de aşteptări, avem situaţia în care o mare parte din populaţia României a luat-o înaintea clasei politice. Nu doar tinerii educaţi şi liberi, ci oamenii care s-au dus în diaspora.

Noi încă nu avem nişte răspunsuri clare, evidente, pe teme de drepturi ale omului. Dar nu doar cu privire la temele progresiste, ci şi la modul în care se face administraţie publică, în care ne reprezintă aleşii peste hotare, în care se prezintă parlamentarii în plen.

„Sunt cel mai mare dușman al votului util”

– Cum vei vota tu, gândindu-te la teoria votului util?

– Eu sunt cel mai mare duşman al votului util. Mi se pare că e o armă complet nedemocratică, pentru ce te presează în felul acesta: „Vrei să votezi cu ce vrei tu? Păi, ce vrei tu n-are şanse! Votează cu ce spunem noi!”.

Am văzut că, la europarlamentare, a fost ales un independent, pe care şi eu l-am susţinut, şi căruia i s-a suflat în ureche că, prin candidatura lui, dă voturi la PSD, că trebuie să susţină USR sau REPER. Şi iată că a fost ales europarlamentar.

Pentru mine, e moral să votezi cu cine vrei tu. Teoria votului util este nedemocratică. Ce alt mod în care poţi să susţii un candidat ai, în afară de a-l vota? Dacă îi spui „eşti super tare, dar eşti un partid de Facebook, nu te votez”, cum vrei să ajungă partidul ăla la guvernare în 10-20 de ani? Dacă votăm doar util, o să rămânem cu aceeaşi clasă politică utilă.

Ce crede despre principalii candidaţi la alegerile prezidenţiale

Nicolae Ciucă

„Cred că e o discuţie interesantă despre conceptul unui militar în cea mai înaltă funcţie a statului. Au pompat mult pe «milităria» lui Ciucă, însă eu mi-aş pune un semn de întrebare. E fascinant, însă, cum al doilea cel mai mare partid din România nu-şi poate găsi un lider. Să schimbi statutul partidului ca să-l laşi să candideze pe Nicolae Ciucă…

Un lucru despre care n-a vorbit nimeni: contextul în care Armata Română şi tot eroismul cu care se vorbeşte. Sigur, e o discuție îndepărtată de politica românească, dar România a participat la invazia complet nelegitimă a SUA în Irak.

Şi mai e o întrebare: ce se va întâmpla cu toţi oamenii aceştia care l-au tot lăudat pe Nicolae Ciucă după alegeri?”.

Elena Lasconi

„E foarte interesant că doamna Lasconi are, printre consilieri, un libertarian, un republican american, unul care scrie la o publicaţie cu iz legionar şi, din toate aceste minţi luminate, sloganul cu care au venit este unul copiat de la Jeremy Corbyn, de la Partidul Laburist din Marea Britanie: „For the many, not the few”. (Sloganul Elenei Lasconi este „Pentru toţi, nu doar pentru unii”, n.r.).

Nu mi se pare rea strategia „Bună dimineaţa la cafeluţă, sunt Elena Lasconi”. Femeie din popor, mult mai asemănătoare cu femeia simplă decât Dan Barna (râde). Din ce se observă, a crescut în sondaje, a ridicat scorul partidului. Şi mi se pare relevantă experienţa ei administrativă”.

George Simion

„Cred că e evident pentru toată lumea că George Simion a avut şi are de departe cea mai bună campanie şi prezenţă pentru omul de rând. Mi-e greu s-o văd pe Lasconi vorbind atât de natural. Toată actoria asta dă roade. Şi e evident că tinerii îi votează.

Luaţi un băiat din Ialomiţa, de pildă. Când tot judeţul în care locuieşte el e acaparat de cele două partide care dau sau nu un loc de muncă părinţilor lui şi când singura lui posibilitate e să se ducă în Marea Britanie la muncă, ce să voteze? George Simion e singurul care vorbeşte împotriva sistemului atât de aproape de cetăţeanul obişnuit”.

Marcel Ciolacu

„A învăţat şi cum să facă TikTok. E supărător pentru mine cât de plăcut e Marcel Ciolacu. Te uiţi la trecutul lui, la partidul lui, la oamenii care-l înconjoară şi apoi te uiţi la el: un uncheş caterincă. Din punctul ăsta de vedere, mi se pare o strategie de comunicare fantastică. Au reuşit să-l facă pe omul ăsta atât de digerabil! Se îmbracă perfect în funcţie de ocazie, stau costumele bine pe el. E un exerciţiu de PR astronomic! Există însă doar un interes la nivel de PR, nu şi la nivel de reformare a PSD. Şi asta ne-o spun faptele”.

Mircea Geoană

„Mi se pare fascinant, la nivelul discursului lui Mircea Geoană, cât de evident este că este absolut incompetent la job-ul pe care l-a avut timp de 30 de ani. E absolut terifiant pentru mine că omul ăsta a reprezentat interesele României în SUA, în calitate de ambasador.

Am prevăzut de dinainte de a-şi lansa candidatura, că egocentrismul lui Mircea Geoană îl va scoate din turul I. Încrederea asta pe care o are şi de la înălţimea căreia face gafe, el chiar crezând că e iubit de popor, că e votat, că lumea se uită la el şi spune ce interesant e. Atitudine pe care a luat-o şi din podcast-urile cu siguranţă neplătite la care a participat înainte să-şi anunţe candidatura.

Minte cu nişte chestii absolut penibile. A zis că n-a mai vorbit cu Marean Vanghelie de 12 ani. El în urmă cu 9 ani anunţa partid cu acest om! A zis în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia că a fost antrenor la o echipă din Divizia D şi imediat a zis că n-a antrenat. În CV-ul de la NATO scria că a început să lucreze în MAE în 1991, iar în cartea lui scrie că a început să lucreze în martie 1990. Minciunile la adresa jurnalistului Attila Biro, un atac mizerabil! Minciuni pe care cred că nu le realizează, pentru că are acest egocentrism.

Sunt sigur că e o candidatură independentă, dar în care se foloseşte de absolut toţi oamenii cu care a avut relaţii, cum e Marean Vanghelie, ca să ajungă la această funcţie. Nu ştim nimic despre sponsorii lui Mircea Geoană. A zis că sunt nişte privaţi. Ce privaţi, de ce nu ni se spune? Dacă eşti independent, n-ar trebui să fii transparent cu privire la fondurile primite? Pentru mine rămâne o glumă proastă conceptul Mircea Geoană independent. El este un mic partid în sine”.