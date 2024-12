INTERVIU VIDEO: Rucsandra Hurezeanu, fondatoarea Ivatherm, despre inovație, sustenabilitate și despre experiența din cadrul MoonShotX

Companiile care își doresc să se extindă internațional trebuie să adopte strategii inovatoare, care să le permită să atingă următorul nivel de dezvoltare și să le facă atractive nu numai pe plan local, cât și regional și de ce nu, global. Ivatherm, companie românească de dermatocosmetice fondată de Rucsandra Hurezeanu în 2005, este una dintre acele companii care duc antreprenoriatul românesc peste hotare, fiind prezentă în mai multe țări din Asia și Orientul Mijlociu. În septembrie 2024, Ivatherm a fost acceptată în MoonShotX, primul program de scalare dedicat companiilor românești Mid-Corporate, realizat de Raiffeisen Bank România, în parteneriat cu InnovX – unde au fost acceptate 22 de companii din peste 760 analizate.

Despre tendințele din industrie, despre planurile de dezvoltare și despre experiența Ivatherm în cadrul programului MoonShotX am vorbit cu Rucsandra Hurezeanu.

Care sunt principalele nevoi de inovare și scalare ale Ivatherm în această etapă de dezvoltare?

Rucsandra Hurezeanu: Ivatherm este de 19 ani pe piață, nu este un start-up. Cu toate acestea, creșterea accelerată din ultimii 3 ani ne pune într-o poziție similară cu cea a unui start-up. Această creștere accelerată, de 25-27%, pe care am experimentat-o recent, aduce cu sine necesitatea de a crea echipe mai mari și mai structurate, de a implementa principii de guvernanță corporativă și de a ne alinia la toate standardele de sustenabilitate. De asemenea, aduce și nevoia de finanțare la un moment dat. Astfel, acest proiect, MoonShotX, este bine-venit pentru companiile medii.

Programul are mai multe teme! Împreună cu colegii mei am participat la un bootcamp, care a fost foarte interesant. Temele abordate au inclus susținerea financiară, care poate fi realizată prin finanțare bancară, fonduri de investiții, fonduri europene ș.a.m.d. Au fost invitați doi specialiști care au vorbit, fiecare, despre lucrul acesta. În plus, avem de fiecare dată și mentori care ne ajută să accesăm programele de finanțare pe care ni le dorim și să le alegem pe cele potrivite pentru stadiul de dezvoltare al companiei.

Inovația și sustenabilitatea, printre temele de la MoonShotX Bootcamp

O altă temă importantă abordată a fost inovația. A fost foarte interesant să vedem cum inovează oamenii în alte țări, în diverse industrii. A fost o experiență inspirațională – a venit o companie din Polonia, una din Bulgaria și un reprezentant de la UiPath, care ne-a explicat pașii prin care au ajuns așa o companie mare, globală. A fost, și pentru colegii mei, ca un mini MBA, să zic așa.

Printre temele importante abordate a fost sustenabilitatea și modul în care companiile au nevoie acum să se alinieze acestor cerințe. Noi suntem deja într-un program de certificare B Corp, pe care sperăm să-l obținem într-o lună sau două. Vom fi a doua companie din România care primește această certificare, una dintre cele mai valoroase în industria noastră și în industria alimentară. În prezent, doar două companii din țară dețin această certificare. A fost interesant să vedem și felul în care băncile văd această necesitate de sustenabilitate, mai ales prin introducerea creditelor verzi. Deci, cumva, din toate direcțiile, aceste exigențe vin spre noi și suntem datori să ne aliniem cu ele.

O altă temă abordată la MoonShotX a fost, așa cum am menționat, inovația, alături de marketing și de extindere internațională. Au fost și reprezentanți economici ai câtorva ambasade care au explicat cum ajută ei companiile românești să ajungă la partenerii potriviți în țările respective.

Având în vedere că sunteți pe mai multe piețe, ce tendințe observați în industrie?

Rucsandra Hurezeanu: În ultimii ani, observăm o creștere semnificativă a nivelului de educare și informare a clienților, mai ales începând din perioada pandemiei. Oamenii au devenit mai preocupați de sănătate, au mai multă grijă de ei, și clienții au devenit din ce în ce mai informați, educați. Ei vor să știe ce ingrediente folosim, în ce concentrații sunt utilizate ingredientele active și vor produse care să aibă o eficiență dovedită, susținută de studii clinice. Acesta este segmentul care crește cel mai mult.

Sigur că e segmentul produselor organice, segmentul produselor de spa, dar ceea ce crește cel mai mult acum sunt produsele de farmacie, produsele dermocosmetice, adică, acest segment care oferă produse cu eficiență dovedită clinic. Și aici suntem noi, deci trăim un moment de oportunitate în activitatea noastră, suntem exact acolo unde trebuie să fim.

„Observăm că toate mărcile noi lansate în Franța vor să fie în farmacie, nu vrea nimeni în supermarket, nu vrea nimeni în parfumerii. Toată lumea vrea să ajungă în farmacie, pentru că acesta este segmentul care crește.”

Clienți mai informați și preocupați de sănătate

Pe de altă parte, vedem că, de exemplu, în Franța s-au lansat peste 1.000 de brand-uri noi doar anul trecut, pentru că consumatorii tineri nu mai vor să consume produsele pe care le văd la mamele lor în baie. Ei caută produse noi, care sunt aliniate cu valorile lor de sustenabilitate, de transparență și de clean beauty. Astfel, brandurile au fost nevoite să se alinieze acestor cerințe. Vedem o nevoie de transparență: clienții vor să știe cine le produce, cine este fondatorul, care sunt oamenii care lucrează în companii și ce valori au. Vor să fie informați, vor mai multe informații. Aceste nevoi nu existau acum 10 ani, iar noi, bineînțeles, ne aliniem la nevoile consumatorilor.

Pe de altă parte, toată creșterea noastră, mai accelerată în ultimii ani, a venit destul de mult și din Social Media, pentru că sunt platforme accesibile la prețuri mici. Cumpărarea de media nu e cea mai mare investiție acum, ci producerea de conținut vizual. Din acest motiv, chiar în pandemie, am înființat un departament de grafică. Avem un departament mare, care se ocupă de conținutul nostru, nu folosim niciodată imagini luate din altă parte, imagini care nu ne aparțin, și video la fel. Întotdeauna am considerat că estetica unui brand cosmetic e importantă. Acest departament nou este condus de un studio de design din Londra, cu care lucrăm de 15 ani, pentru tot ce înseamnă vizual și grafică. Tot ce este de la noi este supervizat de ei, și formează echipa de aici în așa fel încât să avem un brand consistent.

Ce țări sunt în vizorul Ivatherm pentru scalare regională și internațională în 2025 și ce factori stau la baza acestei alegeri?

Rucsandra Hurezeanu: Noi, în acest moment, exportăm 40% din ceea ce vindem, din cifra de afaceri, și creștem foarte mult potențialul de creștere pe export. Acesta este aproape nelimitat, având în vedere că vindem în țări foarte mari.

Prima noastră abordare a fost să intrăm pe piețele emergente, deoarece aici sunt mai puține bariere la intrare și vorbim despre țări foarte mari: suntem prezenți în Asia, în Orientul Mijlociu și în țările rusofone. Cele mai mari piețe pentru noi acum sunt Arabia Saudită și Irak. În Asia Pacific avem parteneri în India, Vietnam și reintrăm în China. Deci sunt țări foarte mari unde avem parteneri foarte serioși și cred că de aici va veni creșterea. În schimb, Europa este o regiune mai greu accesibilă pentru branduri, deoarece piețele sunt extrem de aglomerate. Sunt piețe în care salariile sunt mari, în care e greu să ajungi pe raft într-o farmacie în Franța, ca să nu mai spunem că prețul pentru promovare e mult mai mare, adică salariile sunt foarte mari. În schimb, în țări cum sunt cele din Asia sau Orientul Mijlociu e mult mai ușor.

Încă de la început, am experimentat o atracție extraordinară din partea clienților din Asia pentru brandul nostru. Le plac brandurile „made in France”, pentru că este considerată expertiza absolută în cosmetologie. Iar felul în care este structurat și consecvent construit brandul li se pare interesant.

Exista nevoi specifice de finanțare pe termen scurt și mediu pe care Ivatherm le are în vedere pentru a susține efortul de scalare regională și internațională?

Rucsandra Hurezeanu: În acest moment, avem finanțări bancare, așa cum am avut de la început. Nu avem nevoie de alte tipuri de finanțări, dar ne uităm la fonduri europene, granturi pentru cercetare și dezvoltare, precum și pentru utilarea producției, deoarece o parte din producție o realizăm aici, în România.

Din păcate, Bucureștiul este foarte aglomerat și, atunci când ai o companie în București, este mai greu să obții fonduri europene, deoarece cererea este foarte mare, din păcate. Sigur, ne gândim și la Herculane, de unde provine apa termală Herculane. Am putea, la un moment dat, să facem o mini-unitate de producție acolo, pentru producția de spray-uri cu apă. Anul viitor, avem și un proiect social la Herculane, pentru că este un loc de care suntem profund atașați.

„Apa termală Herculane este, cumva, ingredientul erou, să zic așa, al brandului nostru.”

MoonShotX Bootcamp, ca un mini-MBA

Cum a fost experiența MoonShotX până în prezent?

Rucsandra Hurezeanu: A fost, în primul rând, un moment de reflecție pentru noi și am avut conversații foarte interesante cu mentori foarte bine pregătiți și cu specialiști care au venit să discute cu noi despre provocările pe care le avem în momentul acesta.

Este un program extrem de bine structurat, în care fiecare companie își proiectează singură obiectivele pe următorii ani. Iar specialiștii care fac parte din acest program ne ajută să ne atingem aceste obiective.

Ce feedback ați primit până acum din partea echipei referitor la MoonShotX Bootcamp?

Rucsandra Hurezeanu: Așa cum vă spuneam, a fost foarte interesant, mai ales pentru echipa mea. Acea săptămână de bootcamp a fost ca un fel de mini-MBA pentru ei, deoarece au avut acces la conferințe și la conversații interesante. A fost și o oportunitate de networking.

De data aceasta, au fost companii de talie medie în acest program, ceea ce este bine, erau companii ca și noi. Au fost și câteva companii din industrie și foarte multe companii din IT, cu care am avut conversații interesante, pentru că este mereu ceva de îmbunătățit în felul în care acest departament funcționează în fiecare companie.

Care sunt principalele avantaje și lecții de business pe care le-ați câștigat în cadrul acestui program până acum?

Rucsandra Hurezeanu: Cred că e mult spus „lecții de business”! Au fost câteva prezentări foarte inspiraționale din Bulgaria și Polonia. Au fost companii care inovează în industrie într-un mod sustenabil. Au fost câteva prezentări inspiraționale. De asemenea, cei de la UiPath au povestit cum s-au extins la nivel global și a fost interesant modul lor de abordare și intrare pe alte piețe, destul de inovator și diferit.

Raiffeisen Bank România, în parteneriat cu InnovX, a făcut un pas major în sprijinul companiilor Mid-Corporate prin lansarea MoonShotX. Proiectul oferă resursele necesare pentru a le transforma în actori puternici la nivel regional și internațional.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România