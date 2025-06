Violonistul român care a cântat în Capela Sixtină, în fața noului Papă: „Niciodată nu mi-am putut imagina că există atâta liniște într-un loc plin de oameni”

Violonistul român Alexandru Tomescu a povestit, pentru HotNews, cum a ajuns să cânte, la începutul acestei luni, în Capela Sixtină. A ascultat vocea de la telefon care i-a dat vestea și a crezut în primă fază că-i o farsă. Se pregătea să meargă la dentist, dar câteva zile mai târziu cânta fața noului Papă.

Alexandru Tomescu a câștigat în 2023 încă o dată competiția Stradivarius Elder-Voicu. El are astfel privilegiul de a cânta cinci ani cu această vioară.

Dar în Capela Sixtină nu a cântat cu celebra vioară. „Din cauza timpului prea scurt, procedurile nu permit ieșirea Stradivariusului într-un timp așa de scurt. L-am luat pe al meu Jack. Este vioara mea care «s-a născut» într-un butoi de whisky Jack Daniels”, povestește Tomescu.

Tomescu cântând în Capela Sixtină, în prezența Papei Leon:

– Cum ați aflat că veți cânta la Vatican?

– Am primit un telefon. „Domnule Tomescu, vă rugăm să cântați în capela Sixtină, în prezența Papei Leon al XIV-lea!” Recunosc, am crezut că este o glumă. Am întrebat încă o dată. Eram la telefon cu Silviu Vexler, Președintele Comunității evreilor din România. În trei zile trebuia să fiu în Capela Sixtină. Și domnul Vexler a continuat: „Este un eveniment solemn în memoria Cardinalului Iuliu Hossu. 2025 este un an dedicat lui, recunoștință pentru acțiunile de salvare a evreilor în perioada Holocaustului.

„Am lăsat totul deoparte și am exersat Bach și Ciprian Porumbescu”

– Ce program aveați în această perioadă, cum puteați anula totul ca să cântați cu Papa?

– Nu am cântat cu Papa, ci pentru Papa Leon. Mă pregătesc de „Rapsodiile”, Turneul Stradivarius 2025. Și mai concret, aveam programare la dentist. Am lăsat totul deoparte și am exersat Bach și Ciprian Porumbescu. Cântam pentru Papă, în Capela Sixtină!

– Ce s-a întâmplat la Vatican pe 2 iunie?

– A fost copleșitor. Am mers printre niște case, culoare prăfuite, singurele pete de culoare erau gărzile Vaticanului. Am intrat în Capela Sixtină. Nu mai fusesem acolo de copil. Fusesem cu mama la un concurs de vioară și am vizitat într-un răgaz, Capela Sixtină.

Acum m-am trezit în Capela Sixtină, făcând probe de sunet. Totul în câteva minute. Venea Papa Leon. A rostit un cuvânt. Am cântat Bach într-un loc sacru, un loc în care era atâta frumusețe pe centimetru pătrat. Niciodată nu mi-am putut imagina că există atâta liniște, într-un loc plin de oameni.

Locul similar din Sebeș

– Cum ați simți Capela?

– Are o acustică incredibilă. Este vorba de calitatea sunetului care ți-este returnată în timpul cântării. Noi în România avem un loc similar doar în Sebeș, la Catedrală. Fără doar și poate, Capela Sixtină este un instrument în sine.

– V-au controlat la intrare?

– Așteptam să fie niște niște filtre mai stricte, dar nici vorbă. Totul a fost relaxat. Am intrat, cum spuneam cu câteva minute înainte de venirea Papei. A fost un cuvânt al Papei despre Iuliu Hossu și, după Bach, am revenit eu cu Ciprian Porumbescu. Mi s-a spus după concert, că s-a lăcrimat. Așa de surprinzătoare a fost Balada lui Porumbescu.

– Ați cântat cu Stradivariusul?

– Din cauza timpului prea scurt, procedurile nu permit ieșirea Stradivariusului într-un timp așa de scurt. L-am luat pe al meu Jack. Este vioara mea care “s-a născut” într-un butoi de whisky Jack Daniels.

– Papa v-a dat binecuvântarea?

– Da, am dat chiar de două ori mâna cu Papa Leon. La intrare, când am început să cânt Bach. La final, când toată lumea aștepta binecuvântarea.

Tomescu a cântat pe Everest

– Ați urcat spiritual prin Papă. E ca pe Everest?

– Mi-am dorit să urc pe Everest, bineînțeles, așa cum mi-am dorit să cânt în Capelă. Dar, recunosc, nu pot să le compar. Fiecare experiență are sensul ei în viață. Am urcat pe Everest până la tabăra de bază și am cântat pe Everest.

La început, turiștii erau exasperați. Cât timp ocupi locul? Apoi, muzica i-a domolit, i-a adunat, s-au bucurat. Am cântat fără încălzire, cu degetele-gheață.

„Nu poți să asculți Rapsodiile lui Enescu cu aspiratorul în priză”

– Marți începe Stradivarius 2025. Veți cânta după luni întregi de sălbăticire politică, prin zone „suveraniste”, prin zone progresiste. Rapsodiile, tema turneului 2025, oferă #respect?

– Muzica este o cale prin care oamenii pot fi aduși împreună. Într-o sală de concert cu 2.000 de oameni există 2.000 de trăiri diferite pornind de la aceeași Rapsodie. Fiecare trăiește muzica în felul lui. Unii vor să danseze, alții vor să asculte, alții închid ochii, alții adorm.

Este nevoie de un timp, muzicii trebuie să-i acorzi un timp. Are nevoie de timp și de atenție. Nu poți să asculți Rapsodiile lui Enescu cu aspiratorul în priză. Totul depinde de ceea ce este în sufletul tău. Cât de departe intri și-ți vezi inima, depinde de fiecare, de everesturile pe care le urcă, de ce papi întâlnește. Muzica îți dă respect, îți dă încredere.

Cine este Alexandru Tomescu

Violonistul român Alexandru Tomescu este solist concertist al Orchestrei Radio România de 20 ani și este decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

În 2023, el a câștigat din nou competiția Stradivarius Elder-Voicu, având astfel privilegiul de a cânta cinci ani cu această vioară.

Începând cu 10 iunie 2025, Tomescu începe „Rapsodiile”, Turneul Stradivarius 2025. Alexandru Tomescu va cânta cu vioara Stradivarius în peste 20 de locuri din România.

Povestea viorii

Alexandru Tomescu a câştigat prima dată în anul 2007 dreptul de a cânta la faimoasa şi valoroasa vioară Stradivarius Elder-Voicu 1702 pentru o perioadă de cinci ani, în urma cu unui concurs organizat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Vioara, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, este considerată a fi unul dintre cele mai bine conservate instrumente marca Stradivarius, potrivit site-ului violonistului Alexandru Tomescu.

Instrumentul a fost cumpărat în 1956 de statul român pentru violonistul Ion Voicu, la preţul de circa 70.000 de franci elveţieni. În 2007, instrumentul a fost evaluat la suma de 1,2 milioane de dolari.