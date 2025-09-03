INTERVIU. În fața valului de critici pentru prezența la parada militară din China alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, Viorica Dăncilă se apără: „Când te invită cineva la el acasă, nu tu stabilești lista de invitați”

Fosta prim-ministră Viorica Dăncilă consideră că ar trebui să fie “folosită pentru a deschide calea pentru relații economice” și crede că prezența sa în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, ar fi trebuit apreciată, și nu criticată. „Nu am cu ce să angajez România, pentru că nu fac parte din Guvern”, afirmă Viorica Dăncilă, într-un interviu acordat HotNews.

Viorica Dăncilă, care a fost prim-ministră în perioada ianuarie 2018 – noiembrie 2019, spune că nu a avut ocazia să schimbe impresii cu Vladimir Putin sau cu Kim Jong-un după întâlnirea de la Beijing, la care a fost invitată chiar de către președintele chinez Xi Jinping.

Ea admite, într-un interviu pentru HotNews.ro, că a fost invitată în calitate de fost premier al României, dar spune că prezența sa nu angajează țara în niciun fel.

Dăncilă susține că România ar trebui să aibă relații mai apropiate cu China și cu alte țări care „pot veni cu investiții”.

Adrian Năstase, și el fost premier în perioada 2000-2004, și Viorica Dăncilă „sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a reacționat miercuri președintele Nicușor Dan. Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că aceștia nu au angajat România prin prezența la parada de la Beijing și, deși au fost premieri, au libertatea să meargă la evenimentele la care doresc.

Viorica Dăncilă îl salută pe Xi Jinping. Foto: Ambasada Chinei în România via Facebook

„România trebuie să aibă relații cu toate statele lumii”

HotNews.ro: Cum ați ajuns dumneavoastră în China?

Viorica Dăncilă: Am fost invitată de domnul Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, pentru a participa la evenimentul comemorării celor 80 de ani de la „Războiul Antifascist” și bineînțeles că m-a onorat această invitație din partea președintelui unei puteri foarte mari la nivel mondial.

– Dar ați fost acolo în calitate de fost premier al României…

– De fost premier, dar particular. Nu am reprezentat Guvernul României sau altă entitate din România. Ca fost premier al României, o persoană care a vrut să dezvolte relațiile cu China, pentru că eu consider că România trebuie să aibă relații cu toate statele lumii, care pot aduce dezvoltare pentru țara noastră.

Bineînțeles că sunt pro-europeană, facem parte din Europa, am fost europarlamentar 9 ani. Dar cred că este foarte bine să avem relații foarte bune și cu China. Cu toate țările care pot veni cu investiții. Și cred că nu e bine ca România să se izoleze, trebuie să avem cât mai multe relații externe, pentru a avea într-adevăr putere și pentru a participa la decizie.

„Am fost onorată”

– Ați stat lângă Vladimir Putin, lângă Kim Jong Un.

– Eu înțeleg acest val de critici. Am văzut că există multă nemulțumire. Dar, când te invită cineva, nu tu stabilești, la el acasă, lista de invitați. Este imposibil să faci acest lucru. Domnul președintele Xi Jinping a invitat persoanele cu care dânsul are relații economice, relații de prietenie. Dânsul a stabilit lista. Eu am fost onorată că am fost printre românii invitați la un asemenea eveniment.

– Ați avut vreun schimb de impresii cu Putin, cu Kim Jong-Un?

– Nu, nu. Aceste discuții le-a avut președintele Xi Jinping. Eu am stat la masă cu oficiali din China. Noi (Viorica Dăncilă și Adrian Năstase) nu am interacționat cu invitații dânsului.

Dăncilă crede că Bucureștiul ar trebui să găzduiască întâlnirea Putin – Zelenski

– Dar dacă v-ar invita Putin la Moscova, ați merge?

– E vorba de o țară aflată în război. Dar aș fi făcut altceva. Pentru a pune România pe harta lumii, aș fi făcut o invitație pentru ca negocierile de pace între Ucraina și Rusia, între Zelenski și Putin, cu președintele Trump și cu celelalte puteri, să aibă loc la București. Asta aș fi făcut.

– La București, premierul Ilie Bolojan a comentat cu privire la prezența dumneavoastră și a spus că aceasta „nu angajează România”. Ați avut discuții în numele României?

– Categoric că nu am cu ce să angajez România, pentru că nu fac parte din Guvern, nu reprezint pe nimeni. Sunt persoană particulară care am fost onorată că am fost invitată la acest eveniment. Eu cred că premierul a sesizat foarte bine mersul lucrurilor și așa este normal. Dar ar trebui ca persoanele care, într-adevăr, pot avea relații cu anumite țări, să fie folosite pentru a deschide calea către relații economice cu țările respective. Dar la noi e invers.

Cum îi răspune Oanei Țoiu

– Lidera diplomației românești, Oana Țoiu, a avut o critică mai acidă, a spus că nu poate fi reprezentată România de dumneavoastră dacă stați în aceeași poză cu Vladimir Putin.

– Doamna Țoiu întotdeauna este mai acidă, dar dânsa, ca ministru de Externe, ar trebui să aibă relații cu toate statele lumii. Să deschidă dânsa aceste porți către statele lumii. Faptul că afirmi că ești pro-european și că mergi doar într-o singură direcție (sic!) nu cred că este un lucru bun.

Bun, ne-am obișnuit cu modul dânsei de a percepe lucrurile. Să nu uităm că tot dânsa a avut niște cuvinte nu tocmai bune pentru președintele SUA sau pentru vicepreședintele SUA. Deci, dânsa critică pe toți, mai puțin ceea ce face dânsa. Eu, dacă mâine aș fi invitată de președintele Trump și aș putea să aduc un lucru pentru țară, aș face-o cu cea mai mare deschidere.

– Domnul Grindeanu zice că dânsul ar fi evitat astfel de situații..

– Nu vreau să comentez. E o istorie mai complicată acolo și aș vrea să văd PSD ce relații mai are în acest moment și către cine își deschide porțile. Afirmația că suntem pro-europeni nu te împiedică să ai relații cu alte state ale lumii. Uitați-vă la toate țările mari, la Franța. Emmanuel Macron a fost la Beijing. Ca să contezi și să stai la masă, trebuie să ai relații.