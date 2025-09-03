„Sunt persoane fizice”. Ce spun Nicușor Dan și Ilie Bolojan despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing, alături de Vladimir Putin și Xi Jinping

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă „sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a reacționat miercuri președintele Nicușor Dan. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat că aceștia nu au angajat România prin prezența la parada de la Beijing și, deși au fost premieri, au libertatea să meargă la evenimentele la care doresc.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acționat în numele statului român”, a declarat miecuri Nicușor Dan, la Cernavodă, întrebat cum comentează prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing.

El a spus că imaginea României nu este afectată de prezența celor doi într-o poză alături de președintele rus Vladimir Putin sau liderul nord-coreean Kim Jong-Un. „Nu, sunt persoane fizice”, a replicat președintele.

Întrebat de jurnaliști dacă el a primit vreo invitație să meargă în China, Nicușor Dan a răspuns: „Nu mi-aduc aminte”.

Ilie Bolojan, despre prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing alături de Vladimir Putin și Xi Jinping

Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au angajat România prin prezența la parada de la Beijing și, deși au fost premieri, au libertatea să meargă la evenimentele la care doresc, a afirmat miercuri Ilie Bolojan într-o emisiune la EuropaFM.

Prezent în emisiunea „România în direct”, Bolojan a fost întrebat de moderatorul Cătălin Striblea cum vede prezența a doi foști premieri ai României într-o fotografie cu președintele rus Vladimir Putin.

„Eu cred că două persoane fizice chiar dacă au fost demnitari au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Nu angajează România pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică”, a afirmat Ilie Bolojan.

MAE a criticat prezența celor doi foști premieri

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat de marți că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Miercuri, Năstase, însoțit de soție, și Viorica Dăncilă au asistat la parada organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ei au stat în ultimul rând la poza oficială de la finalul evenimentului, în timp ce în primul rând se aflau Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-Un. În poză mai sunt, printre alții, liderii din Iran, Uzbekistan sau Kazahstan. Singurul oficial european prezent la Beijing a fost premierul slovac Robert Fico.

Ministra de externe Oana Țoiu a afirmat miercuri că cei doi foști premieri au mers la Beijing ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi. „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat ea, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.