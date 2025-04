INTERVIU Viziune, curaj și inovație: Irina Arsene și Alexandru Lupea despre drumul spre succes și impactul EY Entrepreneur Of The Year™ România 2024

Programul EY Entrepreneur Of the Year™ marchează anul acesta o ediție aniversară, celebrând 10 ani de recunoaștere a antreprenorilor români care contribuie semnificativ la dezvoltarea economiei locale și internaționale. Irina Arsene, câștigătoarea competiției din acest an și fondatoarea mindit.io, împreună cu Alexandru Lupea, partener în cadrul EY România, ne oferă o perspectivă asupra impactului acestui program, evidențiind parcursul profesional al Irinei ca exemplu de excelență și responsabilitate în afaceri. Interviul explorează modul în care EY Entrepreneur Of the Year™ celebrează realizările individuale și contribuie la construirea unei comunități antreprenoriale puternice și responsabile în România.

Irina Arsene, Fondatoare și Președinte al Consiliului de Administrație, mindit.it

După o carieră de succes în IT, cum a fost tranziția de la director general într-o companie internațională la antreprenoriatul de la zero? Ce v-a surprins cel mai mult în acest proces?

Irina Arsene: Tranziția a fost o decizie asumată, dar și un salt în necunoscut. Am lăsat în urmă confortul unei funcții de top și am început de la zero, într-o perioadă în care aveam și doi copii mici. Ce m-a surprins cel mai mult? Libertatea. Dar și responsabilitatea care vine cu ea. Când ești antreprenor, nu mai ai la cine să te uiți pentru răspunsuri – trebuie să le găsești, să le creezi, să le susții.

Ce lecții esențiale ați învățat din experiența antreprenorială în HR și cum v-au influențat acestea în construirea mindit.io?

Irina Arsene: Mindit Consulting m-a învățat ce înseamnă încrederea. Că oamenii potriviți, în cultura potrivită, pot construi lucruri extraordinare. Am învățat cât de important e să asculți, să înțelegi și să creezi spațiu pentru dezvoltare autentică. Aceste lecții au fost fundamentale în construcția mindit.io, unde cultura organizațională este la fel de importantă ca expertiza tehnică.

Care au fost cele mai mari provocări în dezvoltarea mindit.io și ce decizii strategice au contribuit la această creștere accelerată?

Irina Arsene: Provocarea majoră a fost scalarea – să crești fără să pierzi din identitate. Am ales să investim constant în oameni, în educație continuă și în relații de parteneriat, nu de furnizor-client. Ne-am concentrat pe piețe externe și am construit o echipă loială, diversă, cu autonomie reală și expertiză în varii industrii cu impact la nivel global.

mindit.io are o prezență solidă în Elveția și România, iar acum aveți în plan extinderea pe piața germană. Care sunt principalele diferențe și provocări pe care le-ați întâlnit în aceste piețe?

Irina Arsene: Fiecare piață are specificul ei. În Elveția contează precizia și relațiile de încredere pe termen lung. În Germania, procesele și rigurozitatea sunt esențiale. Provocarea e adaptarea fără a-ți pierde unicitatea. Succesul vine din a înțelege nu doar nevoia tehnologică, ci și contextul cultural.

Ce vă motivează să rămâneți dedicată dezvoltării mindit.io și care sunt obiectivele pe termen lung ale companiei? De asemenea, cum se aliniază programul DoGood cu viziunea pe termen lung a companiei?

Irina Arsene: Ceea ce mă motivează este impactul. mindit.io nu este doar o companie de software, ci un catalizator de transformare. Pe termen lung, ne dorim să devenim o prezență globală în zona de AI, data & analytics, tehnologie, software și inovație. Programul DoGood reflectă viziunea noastră de business responsabil: să creștem sustenabil, cu sens și grijă față de oameni, mediu și societate.

Ați fost desemnată câștigătorea competiției EY Entrepreneur Of The Year™ România 2024. Ce înseamnă pentru dumneavoastră oportunitatea de a reprezenta România la finala mondială EY World Entrepreneur Of The Year™ din iunie 2025?

Irina Arsene: Este o onoare și o responsabilitate. Nu mă reprezint doar pe mine, ci pe întreaga mea echipă si toată comunitatea antreprenorială din România. Sper ca prin parcursul meu să pot inspira și alte femei, și alți antreprenori, să creadă în visurile lor, oricât de îndrăznețe ar fi.

După un deceniu de antreprenoriat, care sunt cele mai valoroase lecții pe care le-ați învățat? Ce sfat le-ați da celor care vor să-și construiască propriul business?

Irina Arsene: Cele mai valoroase lecții? Să ai încredere în tine, să-ți alegi bine oamenii și să nu te temi de necunoscut. Antreprenoriatul nu e despre perfecțiune, ci despre adaptabilitate și curaj. Sfatul meu: începe. Nu aștepta momentul perfect – el nu vine niciodată. Construiește pas cu pas și rămâi fidel valorilor tale. Acolo stă puterea reală.

Alexandru Lupea, Partener, Audit si Servicii Conexe, EY România

EY România lucrează atât cu companii mari, cât și cu antreprenori. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă mediul de afaceri românesc?

Alexandru Lupea: Unul dintre cele mai importante aspecte ale mediului de afaceri românesc este dinamismul său, dar acest lucru vine la pachet și cu provocări semnificative, atât pentru companiile mari, cât și pentru antreprenori.

Reglementările complexe (inclusiv fiscale) și adesea schimbătoare reprezintă o mare provocare, oamenii de afaceri fiind nevoiți să se adapteze permanent la noi legi și norme. Accesul limitat la finanțare, în special pentru start-up-uri și IMM-uri, îngreunează dezvoltarea afacerilor. De asemenea, atragerea și retenția talentului devin din ce în ce mai dificile, în contextul unei piețe a muncii competitive / deficitare. În plus, a crescut instabilitatea economică, generată de schimbările din comerțul mondial, fluctuațiile piețelor internaționale, crizele financiare sau evenimentele geopolitice..

Din perspectiva EY România, o provocare pentru antreprenorii din tehnologie, evidențiată în studiul „Profilul antreprenorului român în tehnologie” realizat împreună cu Endeavor, este accesul la finanțare. Aceasta este accentuata de faptul ca majoritatea acestor antreprenori, care sunt in general tineri, educați și orientați global majoritatea preferă să păstreze controlul privat al afacerilor lor (95%), ceea ce poate limita creșterea din cauza reticenței față de finanțarea externă.

Pentru companiile mari, provocările țin de adaptarea rapidă la transformările tehnologice și de integrarea sustenabilității în strategiile de afaceri, pe fondul noilor cerințe de raportare și a presiunii pentru un impact pozitiv asupra mediului și societății. De asemenea, lipsa forței de muncă specializate și volatilitatea economică sunt factori care influențează deciziile de investiții și dezvoltare.

În ansamblu, mediul de afaceri românesc demonstrează reziliență și o orientare puternică către inovație, iar succesul companiilor, fie ele startup-uri sau organizații mature, depinde de capacitatea lor de a atrage talente, de a accesa finanțări și de a-și adapta strategiile la un context global în continuă schimbare.

Sunteți implicat în programul EY Entrepreneur Of the Year™. Cum sprijină EY România antreprenorii să adopte practici sustenabile și responsabile în afacerea lor, în special în cadrul acestui program?

Alexandru Lupea: Programul EY Entrepreneur Of the Year™ joacă un rol important în sprijinirea antreprenorilor din România, prin creșterea profilului antreprenoriatului românesc atât în țară, cât și în străinatate. Prin participarea în etapa globală a competiției (EY World Entrepreneur Of the Year™), antreprenorii sunt încurajați să adopte practici sustenabile și responsabile prin însăși criteriile de jurizare care au în vedere asemenea practici.

În plus, EY România oferă antreprenorilor oportunități de networking valoroase, facilitând conexiuni esențiale cu experți din industrie și cu alți antreprenori care-i pot ajuta să integreze principiile de sustenabilitate în strategia lor de afaceri.

3. Ce calități și strategii comune ați observat în rândul antreprenorilor din competiția 2024, care i-au ajutat să-și scaleze afacerile cu succes?

Alexandru Lupea: În competiția EY Entrepreneur Of the Year™ 2024 am observat un număr de calități și practici comune care au ajutat la dezvoltarea cu succes a afacerilor. Printre acestea se numără adaptabilitatea, care le permite antreprenorilor să răspundă rapid la schimbările din piață și să își ajusteze strategiile în funcție de nevoile clienților. Viziunea pe termen lung este, de asemenea, esențială, deoarece antreprenorii care își gândesc dezvoltarea pe termen lung sunt mai bine pregătiți să facă față provocărilor de zi cu zi. Capacitatea de a inova și de a dezvolta produse și servicii noi este o altă trăsătură comună. Utilizarea tehnologiilor emergente, cum ar fi inteligența artificială și analiza seturilor mari de date au fost frecvent caracteristici ale antreprenorilor de succes. Nu în ultimul rând, capacitatea de a construi echipe puternice și motivate este crucială pentru succesul pe termen lung.

Cum influențează digitalizarea și noile tehnologii dezvoltarea afacerilor antreprenoriale în România, în special în rândul participanților și premianților EY Entrepreneur Of the Year™?

Alexandru Lupea: Digitalizarea și noile tehnologii au un impact din ce în ce mai mare asupra dezvoltării afacerilor antreprenoriale în România. Participanții și premianții EY Entrepreneur Of the Year™ au demonstrat că adoptarea soluțiilor digitale nu doar că îmbunătățește eficiența operațională, dar și facilitează accesul la piețe noi. De exemplu, utilizarea platformelor de e-commerce a permis antreprenorilor să își extindă baza de clienți dincolo de granițele locale. Analiza seturilor mari de date a permis identificarea de trenduri noi în preferintele consumatorilor și lansarea de noi produse sau servicii. În plus, tehnologiile emergente, cum ar fi inteligența artificială și automatizarea, au fost integrate în procesele de afaceri, ajutând la reducerea costurilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite clienților. Această transformare digitală nu doar că sprijină creșterea afacerilor, dar și contribuie la crearea unor modele de afaceri mai sustenabile, mai eficiente și mai responsabile.

Anul acesta, programul marchează 10 ani de recunoaștere a antreprenorilor de succes din România. Care sunt cele mai importante realizări ale competiției de-a lungul acestor ani și cum s-a schimbat percepția asupra antreprenoriatului în țara noastră?

Alexandru Lupea: Anul acesta, programul EY Entrepreneur Of the Year™ marchează 10 ani de recunoaștere a antreprenorilor de succes din România, timp în care competiția a avut un impact pozitiv semnificativ în privința percepției antreprenoriatului în țară. Printre cele mai importante realizări se numără promovarea poveștilor de succes ale antreprenorilor români, care au inspirat și motivat alte persoane să își dezvolte propriile afaceri. De asemenea, competiția a contribuit la creșterea vizibilității antreprenoriatului ca motor al economiei, subliniind importanța inovației și a creativității în dezvoltarea economică. Percepția asupra antreprenoriatului s-a schimbat, devenind mai pozitivă, iar antreprenorii sunt acum văzuți ca lideri de opinie și inovatori, capabili să contribuie la dezvoltarea comunităților și la creșterea economică.

Care sunt planurile EY România în ceea ce privește dezvoltarea programului EY Entrepreneur Of the Year™ în următorii ani și cum vedeți evoluția acestuia, în sprijinul antreprenorilor locali?

Alexandru Lupea: În ceea ce privește dezvoltarea programului EY Entrepreneur Of the Year™ în următorii ani, EY România își propune să extindă rețeaua de suport pentru participanti, prin colaborări cu organizații locale și internaționale. De asemenea, EY România va continua să promoveze poveștile de succes ale antreprenorilor locali, contribuind astfel la crearea unei culturi antreprenoriale puternice în România. Evoluția programului va fi orientată spre sprijinul antreprenorilor locali, încurajându-i să inoveze și să adopte practici de afaceri responsabile, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a economiei.

Articol susținut de EY România