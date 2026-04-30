„Întotdeauna am crezut că este nebun”. Cel mai ambițios proiect de până acum al lui Elon Musk

În zilele de după listarea pe bursă a PayPal din 2002, Elon Musk și directorii companiei s-au adunat la un cazinou din Las Vegas pentru a sărbători. Dar, în timp ce ceilalți socializau la piscină, Musk stătea aplecat asupra unui vechi manual sovietic de rachete și își planifica deja următoarea afacere: SpaceX, relatează Reuters.

„Tocmai ieșise din ceea ce a fost fără echivoc o victorie, era unul dintre cei mai mari acționari și, totuși, era concentrat pe următorul lucru”, a declarat pentru Reuters Kevin Hartz, un investitor timpuriu în PayPal care a fost prezent la petrecere. „Acum este o afacere de mai multe trilioane de dolari”, a subliniat el, referindu-se la SpaceX.

În cele două decenii de când Musk a preluat conducerea la SpaceX, compania a devenit cea mai mare afacere din domeniul spațial la nivel mondial, lansând mii de sateliți de internet Starlink și dezvoltând rachete reutilizabile, transformând economia spațiului într-un mod pe care Musk îl compară cu inventarea unui avion care nu mai trebuie distrus după fiecare zbor.

Elon Musk se pregătește de o listare masivă pe bursă

Anii în care Musk a sfidat convențiile acceptate prin asumarea unor riscuri îndrăznețe în spațiu vor fi încununați cu un nou succes atunci când SpaceX se va lista pe bursă anul acesta, la o evaluare posibilă de 1,75 trilioane de dolari. Analiștii cred că va fi cea mai mare listare din istorie și că aceasta l-ar putea aduce pe Musk pe traiectoria de a deveni primul trilionar din lume.

Dar ceea ce urmează ar putea fi o provocare și mai mare decât construirea de rachete reutilizabile sau a primului vehicul electric de masă, potrivit unei analize Reuters a peste 100 de pagini de extrase din foaia de parcurs premergătoare listării SpaceX, care oferă cea mai detaliată privire asupra finanțelor companiei și asupra planurilor sale de viitor de când Musk a preluat conducerea.

„Întotdeauna am crezut că este nebun”, a spus jurnalistul și scriitorul american Walter Isaacson, care a petrecut doi ani urmărindu-l pe Musk în timp ce scria o biografie a miliardarului. „Dar riscul de a paria împotriva lui este că ajunge să fie nebun în sensul bun și reușește să ducă lucrurile la capăt”, a adăugat acesta în comentarii făcute pentru Reuters.

SpaceX țintește către Lună și Marte

Parcă desprins din paginile uneia dintre cărțile preferate ale lui Musk, „Ghidul autostopistului galactic”, documentul confidențial redactat la SpaceX privind listarea pe bursă redefinește compania. Potrivit acestuia, SpaceX se vede în viitor mai puțin ca producător de rachete și sateliți și mai mult ca o viitoare putere în domeniul inteligenței artificiale, cu centre de date în spațiu și idei și mai provocatoare, precum industrii pe Lună și pe Marte.

Documentul promite valorificarea energiei solare aproape nelimitate pentru a alimenta „era inteligenței artificiale” și declară că va face viața „multiplanetară”, „pentru a înțelege adevărata natură a universului și pentru a extinde lumina conștiinței către stele”.

„Vrei să te trezești dimineața și să crezi că viitorul va fi extraordinar”, se arată într-un citat introductiv al lui Musk, aflat în partea de sus a documentului cunoscut în interiorul companiei drept S-1. „Iar asta înseamnă să fii o civilizație capabilă de călătorii spațiale”, subliniază miliardarul.

Astfel de afirmații desprinse parcă din altă lume ridică semne de întrebare în rândul observatorilor pieței și al scepticilor. Dar unii dintre cei mai mari investitori instituționali din lume și susținătorii fideli ai lui Musk – Fidelity Investments, Founders Fund și Valor Equity Partners – au rămas alături de SpaceX, chiar dacă firma aerospațială a trecut prin ani de eșecuri ale rachetelor sale, pierderi de venituri, procese împotriva guvernului Statelor Unite, accidente de muncă și probleme geopolitice.

Lansarea din Florida a unui lot de 23 de sateliți Starlink la bordul unei rachete Falcon 9 a SpaceX, fotografiată de la distanță în data de 24 mai 2025, FOTO: Jennifer Briggs / Zuma Press / Profimedia Images

Investitorii pariază pe capacitatea lui Musk de a da o nouă lovitură

Credibilitatea lui Musk în fața investitorilor se bazează pe capacitatea SpaceX de a transforma idei cândva privite cu scepticism în afaceri funcționale, în special prin racheta reutilizabilă Falcon 9 și rețeaua de internet în bandă largă Starlink pe care lansările cu aceasta au făcut-o posibilă.

„Acum 25 de ani, oamenii credeau că suntem nebuni, inclusiv eu”, a spus Jim Cantrell, unul dintre primii angajați ai SpaceX, care ulterior a plecat pentru a-și înființa propria companie.

Acum, „ideea de a avea produse fabricate pe Marte și vândute pe Pământ nu mai pare atât de nebunească”, susține el.

Însă documentul arată și că SpaceX a înregistrat pierderi anul trecut, cheltuiește mult mai puțin pentru dezvoltarea inteligenței artificiale decât rivalii majori din tehnologie și avertizează investitorii că proiecte precum așezările de pe Lună și Marte sau centrele de date orbitale se bazează pe tehnologii nevalidate, care s-ar putea să nu fie viabile din punct de vedere comercial.

Aceste cifre mai prudente i-au determinat pe unii comentatori să considere viziunea lui Musk drept o strategie de promovare menită să umfle evaluarea SpaceX în vederea listării pe bursă. Spre deosebire de tehnologia rachetelor reutilizabile la începuturile sale sau vehiculele electrice, inteligența artificială nu este un teritoriu neexplorat, iar SpaceX va concura cu unele dintre cele mai mari companii din lume, inclusiv cu OpenAI, Microsoft și Alphabet, compania-mamă a Google.

Compania aerospațială visează la o piață mai mare decât PIB-ul Statelor Unite

Printre cele mai extravagante afirmații din document se numără estimarea că SpaceX vizează o piață totală de 28,5 trilioane de dolari, mai mare decât întregul Produs Intern Brut anual al Statelor Unite.

Eric Talley, profesor la Facultatea de Drept a Universității Columbia, a declarat pentru Reuters că această cifră este extrem de ambițioasă. Dar profesorul specializat în guvernanță corporativă afirmă că „marca lui Musk este să țintească extrem de sus și să spere că va obține câștiguri”.

Ross Gerber, directorul firmei de investiții Gerber Kawasaki care deține acțiuni SpaceX și Tesla, a declarat pentru Reuters că investitorii sunt „dispuși să suspende analiza fundamentală pentru a nu rata oportunitatea”. Prin „analiza fundamentală” el se referă la rezultatele financiare ale companiei.

„Există percepția că Elon a reușit o dată cu Tesla și a construit o companie de un trilion de dolari și că va putea face asta din nou și din nou”, afirmă Gerberg.

Starship si Tesla Cybertruck, Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Dependența SpaceX de Elon Musk

Previziunile spațiale ale lui Musk nu s-au adeverit întotdeauna. Termenele pentru Starship, racheta complet reutilizabilă pe care SpaceX își pariază deocamdată viitorul, au fost amânate în mod repetat, pe fondul unor teste eșuate spectaculos, întârzieri ale obținerii autorizațiilor și dificultăților inginerești.

Acest lucru este important deoarece Starship stă la baza multor promisiuni făcute de Musk investitorilor, de la extinderea Starlink pe noi piețe până la plasarea infrastructurii de inteligență artificială pe orbită și transportarea astronauților pentru misiuni NASA dincolo de Pământ. Riscurile sunt prezentate direct în documentul ce pregătește listarea pe bursă.

„Orice eșec sau întârziere în dezvoltarea Starship la scară largă (…) ar întârzia sau ar limita capacitatea noastră de a executa strategia de creștere”, se arată în documentul S-1.

Unul dintre cele mai evidente riscuri semnalate în documentul premergător listării este dependența de Musk însuși. El deține patru funcții, Controlează consiliul de Administrație și are un pachet de remunerație structurat neobișnuit, legat de ținte de evaluare de până la 7,5 trilioane de dolari și de obiective precum stabilirea unui milion de oameni pe Marte.

Documentul îl descrie pe Musk drept „unul dintre marii vizionari ai generației noastre” și avertizează că un viitor fără el ar putea reprezenta o provocare existențială pentru companie, adăugând că alegerea unui succesor ar putea să nu aibă loc „în timp util sau deloc”.

„Este singura persoană care reușește în mod constant să plaseze sateliți pe orbită și să aducă astronauți înapoi de pe stația spațială”, a declarat pentru Reuters Isaacson, biograful lui Musk.

„A reușit să transforme științifico-fantasticul în simplă știință”, a adăugat el.