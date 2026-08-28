Într-o nouă reacție despre cazul Pahonțu, George Simion le transmite un mesaj votanților lui Nicușor Dan

„Ca să vă revanșați pentru eroare, înscrieți-vă în AUR sau măcar semnați pentru demiterea lui”, este mesajul transmis vineri dimineață de George Simion către românii care l-au votat pe Nicușor Dan.

Mesajul a fost transmis pe canalul de Facebook „AUR la guvernare”, unde Simion transmite adesea mesaje către cei care s-au alăturat acestui grup.

Acesta este al doilea mesaj dat de liderul AUR, după cel de vineri noapte, la miezul nopții. Ambele reacții ale lui George Simion au venit după conferința de presă a lui Nicușor Dan de la Chișinău, în care a răspuns pentru prima oară la întrebări despre dezvăluirile legate de șeful SPP, Lucian Pahonțu.

„Ați descoperit că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit. V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul, pro-europeanul. Dar să știți că Pahonțu era securist de mult, și Coldea, și Kovesi”, a spus George Simion în videoclipul postat noaptea trecută.

Ce a spus Nicușor Dan despre cazul Pahonțu

Joi seară, de la Chișinău, șeful statului a făcut primele declarații după izbucnirea scandalului legat de implicarea generalului Lucian Pahonțu în reprimarea evenimentelor de la Revoluție și Mineriadă.

„Reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă este o pată în istoria României. E regretabil că Parchetele nu au elucidat până acum. Orice persoană care a reprimat, participând la una din aceste acțiuni de reprimare, din punct de vedere moral nu are ce să caute într-o funcție din statul român. Domnul Pahonțu nu este în această situație”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat și despre investigația Snoop, care a arătat că șeful SPP nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere că a făcut poliție politică.

„SPP-ul nu este un serviciu secret, este un serviciu de pază (…) domnul Pahonțu, conform legii din România, când a fost numit la propunerea președintelui de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării, acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la ar fi făcut sau nu poliție politică”.

Recorder: Pahonțu, parte din forțele de represiune în două momente cheie din istoria României

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București.

Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

Atât fostul președinte Traian Băsescu, cât și fostul premier Ludovic Orban au declarat în interviuri separate pentru HotNews că, în opinia lor, Lucian Pahonțu trebuie schimbat de la conducerea SPP după materialul Recorder.

Pahonțu nu a depus niciodată declarația privind colaborarea cu Securitatea

De asemenea, site-ul de investigații Snoop a descoperit cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Verificarea din oficiu a lui Pahonțu de către CNSAS nu a început „cu prioritate”, în 2008, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a deconspirării.

CNSAS poate demara verificarea din oficiu doar dacă Pahonțu depune o declarație pe proprie răspundere, impusă de lege, a argumentat Consiliul.