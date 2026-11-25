Exclusă din grupul senatorilor PNL, Nicoleta Pauliuc spune că nu va părăsi partidul care „va supraviețui stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”.

„Sunt mai mulți colegi parlamentari semnatari ai acelorași acțiuni în instanță, dar Ilie Bolojan a ales să înceapă execuțiile cu noi, cu două femei. Asta spune multe despre președintele PNL. Și de această dată, Ilie Bolojan a ales să fie Omul Negru din încăpere“, a reacționat, pe Facebook, imediat după decizia de excludere senatoarea liberală.

Ea spune că nu și-a retras acțiunile din instanță împotriva deciziilor luate de echipa condusă de Ilie Bolojan pentru că nu a vrut să renunțe la un drept garantat de Constituție.

„Rămân în PNL și cer același lucru pe care îl ceream înainte de sancțiuni: o dezbatere deschisă despre direcția partidului. PNL a trecut prin perioade mai dificile. Va supraviețui și stilului de conducere al lui Ilie Bolojan”, a scris Pauliuc pe Facebook.