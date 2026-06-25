Ludovic Orban le spune PNL și USR ce să nu facă. „Decât dacă vor să se sinucidă politic”. Și propune strategia prin care îl pot forța pe Nicușor Dan să le desemneze premierul

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, consideră că PNL și USR „nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu, decât dacă vor să se sinucidă politic”.

„Decât dacă vor să îi lase fără speranță și fără reprezentare politică pe toți românii care cred în democrație, în drepturi și libertăți, în integritate și competență în viața publică, în reforme profunde și în orientarea pro-europeană”, a scris Orban, într-un mesaj publicat joi pe pagina lui de Facebook.

Conform fostului consilier prezidențial, soluția pentru cele două partide de dreapta, alături de formațiunea condusă de Kelemen Hunor, „este simplă”.

„Continuați să susțineți propunerea unui guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă președintele Dan îl desemnează pe Grindeanu, lăsați-l să caute majoritate fără parlamentarii PNL și USR. Dacă nu va reuși, așa cum s-a întâmplat și la precedentele două desemnări, Nicușor Dan nu va ava ce să facă decât să dessemneze candidatul propus de PNL, USR și UDMR”, a subliniat Ludovic Orban.

Avertismentul lui Orban

„Odată instalat, guvernul PSD va face tot ce este posibil să își asigure o majoritate parlamentară, care să îl protejeze de o eventuală demitere prin moțiune de cenzură și care să îi permită adoptarea legilor și fără susținerea partidelor care au votat învestirea guvernului. Cu siguranță va căuta și va obține susținere din zona partidelor și grupurilor parlamentare naționaliste, făcând cedări de la linia democratică pro-europeană”, avertizează fostul consilier despre varianta ca social-democrații să preia din nou guvernarea.

„Imediat după instalare, PSD va căuta să distrugă PNL și USR, să elimine orice urme ale celor două partide din administrație, să le condiționeze politic aleșilor locali ai celor două partide rezolvarea oricărei probleme care ține de guvern. PSD va potența fracțiunea trădătoare din PNL și îi va ajuta pe puciști să rupă cât mai mult din PNL”, a adăugat fostul președinte al liberalilor.

Acesta mai spune că liderii PNL și USR trebuie să fie atenți și „la extragerea lui Nicușor Dan de la asumarea oricărei răspunderi politice în privința desemnării lui Geindeanu ca premier”, pentru că, spune Orban, „toată vina va cădea pe umerii PNL și USR”.

El mai consideră că majoritatea covârșitoare a electoratului celor două partide se opune față de varianta învestirii unui guvern PSD cu sprijinul voturilor venite din PNL și USR.

„Închei prin a le face o sugestie simplă liderilor PNL și USR. Faceți un sondaj telefonic rapid în care să aflați care este părerea simpatizanților PNL și USR cu privire la eventuala susținere a unui guvern PSD și faceți doar ceea ce dorește electoratul PNL, respectiv USR. Eu vă garantez că peste 95% din electoratul PNL și USR este împotriva susținerii de către cele două partide a unui guvern PSD”, a punctat Orban.

Joi, negocierile pentru formarea viitorului guvern continuă. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR discută pentru prima dată față în față de la declanșarea crizei politice, la Vila Lac.

Cele mai noi informații despre discuțiile dintre partide pentru formarea unui nou guvern, LIVETEXT pe HotNews.

Cele patru partide încearcă să ajungă la un acord politic pentru învestirea unui guvern, dar între ele rămân divergențe majore.

Neînțelegerile majore pornesc de la faptul că PSD a cerut guvernarea și desemnarea lui Sorin Grindeanu, în timp ce USR a anunțat că refuză să voteze un guvern monocolor PSD și a cerut o rotativă: întâi un guvern PNL-USR-UDMR, urmat de unul monocolor PSD.

Președintele Nicușor Dan este așteptat să se întâlnească vineri cu liderii celor patru formațiuni. După consultările de marți cu partidele, Nicușor Dan le-a cerut partidelor să vină vineri cu concluziile negocierilor dintre ele privind constituirea unui guvern minoritar. În lipsa unui acord, nu va face o desemnare vineri.