Ziua 3 de discuții privind formarea guvernului. O nouă întâlnire între liderii PNL – USR – UDMR. Ce mutări pregătesc

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor discută acum la Guvern despre formarea viitorului executiv. Este a doua întrevedere dintre liderii celor trei formațiuni care au anunțat că vor să formeze un guvern minoritar.

Cei trei s-au întâlnit și miercuri seară. Atunci, președintele USR a postat o fotografie pe Facebook cu cei trei la masă și anunța că cele trei formațiuni sunt „hotărâte” să își asume un guvern minoritar.

Refuzul PSD

Soluția unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR a fost respinsă de PSD care a anunțat marți că-și asumă guvernarea și îl propune pe Sorin Grindeanu drept variantă de premier.

Acest scenariu este respins de USR care a precizat că nu va vota un guvern monocolor PSD. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care este și membru al Biroului Național al USR, a anunțat marți că USR va propune o „rotație” la guvernare între un executiv minoritar PNL-USR-UDMR și un cabinet monocolor PSD. Miruță spune că soluția avansată de USR se raportează la realitatea politică existentă.

Scenariile discutate

Surse politice au dezvăluit pentru HotNews că USR a propus, miercuri dimineață, în discuții cu PNL și UDMR, să ceară împreună o „rotativă” în care prima oară să intre coaliția lor minoritară de dreapta la guvernare și apoi să vină PSD cu un executiv monocolor. Potrivit acestor surse, liberalii și formațiunea condusă de Kelemen Hunor analizează această variantă.

PSD a reacționat ferm la varianta propusă de USR, prin intermediul unui comunicat de presă.

Social-democrații consideră că România nu poate avea în următoarele șase luni un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, condus de un premier de dreapta și mai apoi un guvern monocolor PSD și somează USR „să înceteze sabotarea” formării rapide a unui guvern funcțional.

Guvernul minoritar PNL-USR-UDMR are nevoie de voturile PSD pentru a putea fi învestit. În schimb, dacă USR își menține refuzul de a vota guvernul monocolor PSD, acesta poate fi învestit totuși dacă este votat de PNL, UDMR și grupul minorităților naționale.