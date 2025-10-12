Într-una dintre cele mai sărace țări din lume, președintele spune că în aceste clipe are o lovitură de stat

Președintele Madagascarului afirmă că armata încearcă să preia ilegal puterea.

Soldații unității militare de elită Capsat au anunțat că preiau controlul după săptămâni de proteste conduse de tineri, scrie The Guardian. Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a declarat că este în curs o „încercare de preluare ilegală a puterii prin forță”, după ce o unitate militară de elită care s-a alăturat protestatarilor în stradă sâmbătă a anunțat că preia controlul asupra armatei.

Intervenția unității Capsat vine după săptămâni de proteste conduse de tineri, care au început pe 25 septembrie împotriva penuriei de apă și electricitate și s-au extins la cererea demisiei președintelui, Andry Rajoelina, a încetării corupției și a unei reforme radicale a sistemului politic.

Foto: Luis TATO / AFP / Profimedia

Rajoelina a declarat că se află „în țară … gestionând afacerile naționale”, într-o declarație publicată duminică dimineața. Noul prim-ministru numit, Ruphin Fortunat Zafisambo, a declarat sâmbătă seara la televiziunea de stat că guvernul este „pe deplin pregătit să asculte și să dialogheze cu toate facțiunile – tineretul, sindicatele sau armata”.

Rajoelina a declarat: „Președinția republicii dorește să informeze națiunea și comunitatea internațională că în prezent are loc o încercare de preluare ilegală și forțată a puterii, contrar constituției și principiilor democratice”.

Madagascar, una dintre cele mai sărace și corupte țări din lume

Madagascar este una dintre cele mai sărace țări din lume, cu un PIB pe cap de locuitor de doar 545 de dolari anul trecut, potrivit Băncii Mondiale. Această țară bogată în pietre prețioase și vanilie s-a clasat pe locul 140 din 180 de țări în indicele de percepție a corupției din 2024 al Transparency International, scrie The Guardian.

Venit la putere în urma unei lovituri de stat

Soldații din Capsat, care l-au adus pe Rajoelina la putere în urma unei lovituri de stat în 2009, au declarat duminică dimineață că preiau comanda armatei, potrivit unei declarații video difuzate de organizațiile locale de știri. Nu a fost clar imediat dacă restul armatei se supunea controlului Capsat pe insula din Oceanul Indian, cu o populație de aproximativ 32 de milioane de locuitori.

Sâmbătă, Capsat a declarat că nu va trage asupra protestatarilor și a chemat restul armatei să „își unească forțele” în refuzul de a trage. Spre sfârșitul după-amiezii, membrii unității au părăsit baza din districtul Soanierana, în sudul capitalei Antananarivo, conducând vehicule blindate către simbolica Piață 13 Mai, situată la aproximativ 5 km nord, însoțiți de mii de protestatari care îi aclamau.

Gen Z vrea să dea jos puterea

Protestele au fost inițial coordonate de Gen Z Madagascar, un grup de tineri fără lideri, care s-au inspirat din protestele similare ale generației Z din Indonezia și Nepal, unde guvernul a fost răsturnat.

Rajoelina a demis guvernul pe 29 septembrie, ca răspuns la demonstrațiile inițiale. Cu toate acestea, Gen Z Madagascar a respins această măsură ca fiind insuficientă, cerând demisia președintelui, a liderului parlamentului și a judecătorilor curții constituționale, în timp ce protestatarii de pe străzi continuau să strige „Miala Rajoelina!” (Pleacă, Rajoelina!).