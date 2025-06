Intră în competiția angajatorilor care contează

Employer Branding Awards 2025 a deschis oficial perioada de înscrieri. Competiția aduce în prim-plan inițiativele care modelează viitorul muncii în România, de la campanii creative de comunicare până la programe interne care creează experiențe valoroase pentru angajați. Dacă ai contribuit la transformarea modului în care organizația ta atrage, inspiră și păstrează oamenii potriviți, e momentul să le oferi proiectelor tale vizibilitatea pe care o merită.

Pe 3 octombrie, la Hotel JW Marriott din București, se va celebra excelența în employer branding la cea de-a patra ediție a galei de premiere. Evenimentul marchează finalul unei zile dedicate strategiilor moderne de comunicare internă și atragere a talentelor, premiind companiile care au reușit să-și consolideze poziția de angajator prin proiecte cu impact real. Competiția se adresează organizațiilor din toate domeniile de activitate, care investesc constant în construirea unui brand de angajator autentic și adaptat provocărilor actuale din lumea resurselor umane.

Categoriile de premiere

Anul acesta sunt pe listă 20 de categorii actualizate și adaptate evoluției domeniului, precum:

• Employer Brand of the Year for Large Companies

• Employer Brand of the Year for Small & Medium Companies

• Best Internship or Graduate Program

• Best Onboarding Experience

• Best Use of Employee Generated Content in an Employer Branding Campaign

• Best Employer Brand Video

• Best Recruitment Campaign

• Best Use of Social Media in an Employer Branding Campaign

• Best New Employer Brand

• Employer Branding Professional of the Year

• Employer Branding Team of the Year

• Best Benefits Strategy

• Best Rewards & Recognition Strategy

• Wellbeing Initiative of the Year

• Best People Development Strategy

• Best Diversity & Inclusion Employer Branding Campaign

• Best Employer Branding Campaign Targeting Gen Z

• Best Internal Communication Strategy

• Best Use of Technology for Internal Communication

• Special Projects

Înscrierea în competiție

Organizațiile, brandurile, consultanții și agențiile de comunicare care au derulat proiecte și campanii de Employer Branding în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2025 (cu condiția ca acestea să nu fi fost înscrise la ediția anterioară) sunt invitate să se înscrie în competiție.

Termenul limită pentru trimiterea propunerilor este 28 iulie, ora 23:59. Un juriu format din experți de renume în resurse umane și comunicare va evalua fiecare proiect în parte, ținând cont de criterii precum inovația, impactul și creativitatea.

Gala de decernare a premiilor

Câștigătorii vor fi anunțați pe 3 octombrie, în cadrul galei de premiere de la Hotel JW Marriott din București, începând cu ora 19:00. Evenimentul va reuni profesioniști din HR și business, într-un cadru elegant, oferind oportunități de conectare, inspirație și schimb de experiență în jurul celor mai actuale direcții din employer branding.

Employer Branding Awards este parte din Employer Branding Conference, cel mai important eveniment în promovarea brandului angajatorului din România. Evenimentul este organizat de Evensys în parteneriat cu Lidl România și cu sprijinul Wellington, Bosch România, Continental, Up România, Exploratist și Beciul Domnesc.

Parteneriat media