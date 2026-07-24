„Intrăm într-o fază urâtă”: Noile taxe vamale cu care amenință Trump înfurie deopotrivă aliații SUA și alegătorii

Taxele vamale americane s-au întors, și nu puteau veni într-un moment mai prost pentru Partidul Republican din Statele Unite, scrie Politico, arătând că unii republicani se tem că acestea îi vor nemuțumi și mai mult pe americanii care puneau deja inflația persistentă pe seama lor.

Președintele Donald Trump a folosit de mult timp taxele vamale ca instrument de presiune în negocieri, iar unii reprezentanți ai industriei consideră că promisiunea unor viitoare taxe de 50% asupra unor bunuri canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari și a unor taxe de 100% asupra medicamentelor generice reprezintă cel mai recent exemplu al unei tactici consacrate.

Administrația speră astfel să determine Canada să renegocieze un acord comercial și companiile farmaceutice să își relocheze producția în Statele Unite.

Însă aliați ai președintelui se tem că această nuanță nu va fi percepută de alegători înaintea alegerilor pentru Congres din noiembrie și susțin că noile taxe vamale – care ar putea duce la scumpirea unor produse populare precum băuturile alcoolice și baconul, dar și a medicamentelor pentru inimă necesare pentru a combate efectele acestora – riscă să ducă la ignorarea listei de realizări pe care republicanii ar prefera să le promoveze.

„Tot ceea ce faci și nu este concentrat pe accesibilitatea prețurilor nu ajută. Poate că asta nu înseamnă un minus cinci (n.r. procente la alegeri), dar este un minus 0,5. Orice faci și nu se află de partea pozitivă a balanței este o problemă”, a declarat pentru Politico o persoană apropiată de Casa Albă, care a dorit să își păstreze anonimatul pentru a vorbi despre impactul taxelor vamale asupra șanselor republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Când anunți noi taxe vamale, reacția nu este «bine, să vedem ce fac». Reacția este: «La naiba, astea sunt veștile proaste»”, a mai spus aceasta.

„Orice discuție despre taxe vamale, dacă nu este vorba despre reducerea lor, este o discuție proastă pentru republicani”

Amenințarea cu noile taxe vine într-un moment în care administrația își reconstruiește treptat sistemul de protecționism comercial, după ce Curtea Supremă de la Washington a decis în februarie anularea unei mari părți a regimului instituit de Trump anul trecut, în așa-zisa „Zi a Eliberării Americii”.

În zilele următoare, președintele urmează să anunțe un nou set de taxe vamale, cuprinse între 10% și 12,5% și aplicabile unui număr de 97 de țări. Administrația desfășoară, de asemenea, mai multe investigații care ar putea duce la introducerea unor taxe suplimentare.

„Cred că republicanii sunt confortabili cu amenințarea în sine, chiar dacă aceasta afectează piețele. Dar veniturile efectiv scoase din buzunarele oamenilor nu sunt ceva care să îi încânte pe republicani”, a declarat o a doua persoană apropiată de Casa Albă, de asemenea sub protecția anonimatului. „Orice discuție despre taxe vamale, dacă nu este vorba despre reducerea lor, este o discuție proastă pentru republicani”.

Consilierii Casei Albe susțin că acestea sunt limitate și bine țintite și că perioada lungă până la intrarea lor în vigoare va diminua impactul asupra consumatorilor înainte de alegerile de la jumătatea mandatului. În opinia lor, preocupările legate de costul vieții vizează locuințele și prețurile la combustibil, nu echipamentele de hochei importate din Canada sau băuturile alcoolice din alte țări.

„Nicio cantitate de comentarii făcute din fotoliu nu îl va împiedica pe președinte să apere muncitorii și industriile americane”, a declarat Kush Desai, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Administrația lui Trump mizează că excepțiile de la taxele vamale se vor vedea în prețurile de la raft

Administrația a inclus excepții în propunerile sale pentru produse esențiale, precum energia și alimentele, în încercarea de a limita impactul economic. Însă aceste excepții s-ar putea dovedi cea mai nefavorabilă variantă pentru președinte, susține Chad Bown, fost economist-șef al Departamentului de Stat în timpul administrației Biden.

Potrivit acestuia, alegătorii nu își vor da seama că prețurile ar fi putut fi și mai mari fără aceste excepții, iar scutirea produselor populare reduce veniturile obținute de Statele Unite din taxe.

„Există o diferență între ceea ce înțelege publicul despre ceea ce se aplică și realitate”, afirmă Bown. „Și, într-un anumit sens, acest lucru s-ar putea întoarce împotriva lor (n.r. a Casei Albe)”, susține acesta.

Oficialii canadieni avertizează că noile taxe, dacă vor fi impuse pe 19 august, riscă să afecteze și mai mult imaginea deja deteriorată a Statelor Unite și să provoace noi prejudicii economiilor din state-cheie precum Maine și Michigan, care au legături economice strânse cu Canada.

Casa Albă susține că urmărește interesele americanilor

Chiar dacă cele două țări vor ajunge la un acord care să deschidă piața canadiană pentru mai multe produse americane, canadienii s-ar putea să le boicoteze.

Trump anunțase săptămâna aceasta taxe vamale de 50% pentru importuri din Canada.

„Cred că intrăm într-o fază urâtă”, a declarat senatorul canadian Peter Boehm, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe și Comerț Internațional din Senatul Canadei. „Chiar dacă se vor face concesii pentru readucerea băuturilor alcoolice americane pe rafturi… nu există nicio garanție că consumatorii vor merge să le cumpere”, spune el.

Jamieson Greer, reprezentantul pentru Comerț al SUA, a apărat miercuri noile taxe vamale în fața Comisiei de Finanțe a Senatului, susținând că întreprinderile au absorbit o parte din costurile noilor taxe și că astfel consumatorii au fost protejați. De asemenea, multe produse de uz curent, precum alimentele, au fost exceptate.

„Asta îi interesează pe americani”, a spus Greer. „Îi interesează aceste prețuri, iar ele sunt în scădere”, a pretins el.