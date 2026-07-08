Întrebare dură pentru Mark Rutte la summitul NATO: „Are vreun efect asupra respectului de sine când stai lângă Trump și nu spui nimic?”. Ce a răspuns

„Are vreun efect asupra respectului de sine când stai așa lângă el și nu spui nimic?”, a întrebat jurnalistul.

„Mark”, a întrebat un jurnalist danez, folosind prenumele secretarului general, „ai stat alături de Donald Trump când a vorbit despre anexarea Groenlandei, când și-a atacat aliații, precum Spania, cand a inceput războaie comerciale, lucruri cu care vechiul Mark nu ar fi fost de acord”.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a primit o întrebare dură și personală la finalul summitului NATO de la Ankara, una care a vizat relația sa cu Donald Trump.

Mark Rutte a fost criticat pentru laudele aduse public lui Donald Trump. Miercuri, la summitul NATO de la Ankara, a fost nevoit să răspundă unei întrebări pe acest subiect.

Rutte răspunde cu laude la adresa liderului american

Răspunsul lui Rutte a fost unul general – și laudativ la adresa lui Trump.

„Vreau să recunosc meritele atunci când este cazul, și cred că ar trebui să-l lăudăm pe Donald Trump pentru faptul că NATO este mult mai puternică”, a spus el.

„Desigur, acest lucru are legătură cu amenințarea rusă, are legătură cu războiul din Ucraina, dar are, de asemenea, o legătură foarte strânsă cu faptul că președintele Trump realizează acum ceea ce Statele Unite au încercat să realizeze încă de pe vremea lui Eisenhower, și anume echilibrarea cheltuielilor între SUA și Europa. Iar acest lucru face Europa mai puternică, o face mai relevantă pentru Statele Unite ca partener”, a insistat Rutte.

„Iar în ceea ce privește Groenlanda, am explicat deja. Am avut o întâlnire la Davos. Și am spus: sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește Rusia și China, care își fac acces în Extremul Nord. Dar să facem acest lucru împreună. Avem NATO pentru asta, să colaborăm în acest sens. Exact asta facem”, a spus secretarul general al NATO.

„Tăticul” Trump

Rutte a fost numit secretar general al NATO inclusiv datorită bunei sale relații cu Trump, fiind văzut ca un potențial „îmblânzitor” al liderului de la Casa Albă.

Ca parte a strategiei, el l-a lăudat în mod repetat și public pe Trump, chiar și în momentele în care acesta își ataca dezlănțuit aliații.

Criticii lui Rutte au atras în mai multe rânduri atenția asupra acestor dovezi extreme de adulare față de liderul de la Casa Albă.

Celebră a rămas remarca făcută la summitul de la Haga, în care s-a referit la Trump ca la un „tătic” – „daddy”.

În timp ce Trump considera că Israelul și Iranul erau „ca doi copii în curtea școlii; se ceartă aprig, apoi se opresc”, Rutte l-a întrerupt pentru a spune: „Și atunci «daddy» (Trump, n.r.) trebuie uneori să folosească un limbaj dur pentru a-i face să se oprească”.

Rutte a explicat ulterior că nu se referea la Trump ca la „tati” al său: „În olandeză, traducerea cuvântului «daddy» ar fi «tată»”, dar, desigur, cuvântul «tati» are o conotație specială și acum va trebui să trăiesc cu asta tot restul vieții”, a spus el râzând.

Secretarul general a adăugat că episodul a devenit viral pentru că Trump l-a tratat cu umor și a „brodat” pe seama lui.

Trump, din nou despre Groenlanda și Spania

Donald trump a redeschis subiectul Groenlanda la Ankara, spunând că SUa ar trebui să controleze insula autonomă daneză.

”Nu sunt mulţumit de NATO din cauza a ceea ce a făcut cu Groenlanda”, i-a spus Trump lui Rutte, într-o întâlnire înaintea deschiderii oficiale a lucrărilor summitului.

„Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu… Desigur, vom apăra Regatul Danemarcei”, a spus ulterior prim-ministra daneză Mette Frederiksen, reiterând că Groenlanda nu este de vânzare.

Trump s-a răstit și la Spania, care nu vrea să-și sporească cheltuielile pentru Apărare, ordonând întreruperea relațiilor comerciale cu această țară – un lucru greu sau chiar imposibil de realizat, potrivit experților.