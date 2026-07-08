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Actualitate

Întrebare dură pentru Mark Rutte la summitul NATO: „Are vreun efect asupra respectului de sine când stai lângă Trump și nu spui nimic?”. Ce a răspuns

Adrian Cochino
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Mark Rutte a fost criticat pentru laudele aduse public lui Donald Trump. Miercuri, la summitul NATO de la Ankara, a fost nevoit să răspundă unei întrebări pe acest subiect.

Secretarul general al NATO Mark Rutte a primit o întrebare dură și personală la finalul summitului NATO de la Ankara, una care a vizat relația sa cu Donald Trump.

„Mark”, a întrebat un jurnalist danez, folosind prenumele secretarului general, „ai stat alături de Donald Trump când a vorbit despre anexarea Groenlandei, când și-a atacat aliații, precum Spania, cand a inceput războaie comerciale, lucruri cu care vechiul Mark nu ar fi fost de acord”.

„Are vreun efect asupra respectului de sine când stai așa lângă el și nu spui nimic?”, a întrebat jurnalistul.