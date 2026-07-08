Danemarca, mesaj sfidător după ce Donald Trump a cerut din nou Groenlanda: „Vom apăra fiecare centimetru”

Danemarca este pregătită să apere fiecare centimetru al NATO, inclusiv Regatul Danemarcei, a declarat miercuri, la Ankara, prim-ministra daneză Mette Frederiksen, la o zi după ce președintele american Donald Trump a reiterat că Groenlanda ar trebui să fie controlată de Statele Unite, relatează Reuters.

Afirmațiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite trebuie să dobândească sau să controleze Groenlanda, un teritoriu danez semiautonom, au stârnit tensiuni între Copenhaga și Washington încă de la revenirea sa la putere in ianuarie anul trecut, precum și, într-un sens mai larg, relațiile dintre Statele Unite și Europa.

Atât SUA, cât și Danemarca, sunt state fondatoare ale NATO.

„Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu… Desigur, vom apăra Regatul Danemarcei”, a spus Frederiksen, reiterând că Groenlanda nu este de vânzare.

„Unul dintre motivele pentru care am creat NATO, cu foarte mulți ani în urmă, este că, dacă i se întâmplă ceva unuia dintre noi, atunci toți ceilalți trebuie să îi sară în ajutor”, a subliniat Frederiksen.

Trump a reluat marți subiectul Groenlandei, spunând că insula autonomă daneză ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca. Corespondentul HotNews la Ankara, Laurențiu Ungureanu, a transmis principalele informaţii de la Summitul NATO din capitala Turciei.

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