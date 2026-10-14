Întrebare pentru Elon Musk de la șeful diplomației poloneze. „Suntem cu ochii pe tine”

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, l-a întrebat miercuri pe miliardarul Elon Musk dacă „face jocuri politice” cu Starlink în Ucraina, după ce Kievul a anunțat că SpaceX, compania condusă de Musk, a impus limite asupra unor servicii în Ucraina, perturbând astfel misiunile dronelor de luptă, informează Reuters.

Polonia a amintit că achită abonamentul Starlink pentru Kiev, serviciu vital pentru ghidarea atacurilor cu drone cu rază lungă de acțiune în zonele ocupate din sudul și estul Ucrainei și care au făcut ravagii asupra logisticii ruse, notează Agerpres.

„Hei, @elonmusk, om mare, iar te joci de-a politica folosindu-ți produsele?”, a scris Sikorski, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

„În calitate de clienți europeni, suntem cu ochii pe tine”, a adăugat șeful diplomației poloneze.

Nu a existat o reacție imediată din partea lui Musk la această postare.

Expresia ironică „om mare” face trimitere la o dispută extrem de publică pe rețelele de socializare dintre Sikorski, Musk și secretarul de stat american Marco Rubio, din 2025, când șeful Tesla și SpaceX i-a spus lui Sikorski: „Taci, om mărunt”.

Conflictul respectiv a izbucnit după ce Musk a afirmat că „întreaga linie a frontului din Ucraina s-ar prăbuși dacă eu aș dezactiva” sistemul Starlink.

Ulterior, Musk a spus că, „indiferent cât de mult aș dezaproba politica Ucrainei, Starlink nu își va opri niciodată terminalele… Nu am face niciodată așa ceva și nici nu l-am folosi ca monedă de schimb”.

SpaceX a limitat operațiunile Starlink în Ucraina

Compania SpaceX a introdus o limitare pentru unele servicii Starlink în Ucraina, întrerupând funcționarea versiunii destinate uzului militar la viteze de peste 160 km/h și perturbând astfel misiunile de luptă, a declarat miercuri consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Serhii Beskrestnov.

„Forțele noastre de apărare nu au primit nicio avertizare cu privire la această limitare, iar acest lucru a dus la perturbarea mai multor misiuni”, a scris el, pe Telegram.

O sursă din cadrul Corpului 7 de Reacție Rapidă, dislocat pe frontul din sud-est, a confirmat existența unor perturbări în funcționarea sistemului Starlink.

La rândul său, influentul activist ucrainean Serhii Sternenko, un om-cheie în sectorul de apărare al Ucrainei pentru rolul său în achiziționarea de drone cu ajutorul donațiilor, a scris miercuri pe platforma X că serviciul pe care sateliții americani ai Starlink îl oferă armatei ucrainene a fost restricționat în primele ore ale dimineții.

„În această dimineață au existat limitări privind funcționarea terminalelor Starlink. Conexiunea a început să se piardă atunci când viteza de mișcare a depășit 160 de kilometri pe oră”, a scris Sternenko, care până în iulie a fost și consilier al Ministerului Apărării din Ucraina.

Sternenko, care este în contact constant cu unitățile armatei cărora le furnizează drone, a confirmat și el că „mai multe misiuni critice” nu au putut fi îndeplinite ca urmare a acestei întreruperi a conexiunii.

„Este posibil ca SpaceX să fi luat aceste măsuri la cererea administrației (președintelui american Donald) Trump”, a mai spus activistul.

Serviciile de internet Starlink joacă un rol indispensabil în comunicațiile armatei ucrainene în acest război.

Musk l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski pentru ignorarea cererilor repetate ale președintelui american Donald Trump de a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Administrația Trump a amenințat Kievul cu întreruperea furnizării de informații armatei ucrainene, așa cum a făcut-o pentru scurt timp în martie 2025, dacă Zelenski continuă să ordone atacuri asupra rafinăriilor rusești.

Începând de luni seară, președintele ucrainean a denunțat două cazuri în care aliații Ucrainei, care în mod normal furnizează informații despre lansările de rachete balistice rusești, nu au avertizat Kievul în avans cu privire la atac, ceea ce a subminat grav capacitatea ucrainenilor de a răspunde.

Cel mai recent dintre aceste două atacuri a avut loc marți seară și a lovit una dintre cele mai importante centrale electrice ale Kievului.