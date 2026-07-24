Întrebarea pe care Dragnea nu o pune: Domnule Ciolacu, v-a plăcut la condamnatul Arsene la Villa Cortine Palace? 

Când Liviu Dragnea a fost condamnat, Marcel Ciolacu a spus că nu-l poate vizita, la Rahova. A explicat publicului: „Înseamnă că jignesc votul dumneavoastră”. Acum, dacă întâlnirea are loc la „cinci stele”, Ciolacu își poate petrece vacanța alături de un condamnat fugar.

Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive din Teleorman. Și-a ispășit pedeapsa la penitenciarul Rahova. Ionel Arsene, fost președinte CJ Neamț, este condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență. Stă la Villa Cortine Palace, cu Marcel Ciolacu.

Ciolacu a început vâslind în barca mai marilor PSD

Politicienii condamnați Liviu Dragnea și Ionel Arsene au fost buni prieteni. Atât de apropiați încât Arsene a avut un rol important în a-l convinge pe Dragnea să o propună premier pe Viorica Dăncilă, în iarna lui 2018. Inițial, Dragnea dorea să o propună premier pe Carmen Dan. S-a răzgândit.

Lângă acești politicieni a crescut Marcel Ciolacu, încă tânără speranță a PSD înainte de anii 2020. Ciolacu își croia drumul spre putere, în aceeași barcă cu Dragnea. Ciolacu vâslea, la propriu. Asta a apărut într-o imagine devenită celebră după partida de pescuit din martie 2017.

Arestarea lui Liviu Dragnea în mai 2019, din poziția de președinte PSD și al Camerei Deputaților, i-a deschis lui Ciolacu drumul spre șefia partidului. A împins-o pe scări pe Dăncilă și s-a asigurat că ea își rupe gâtul, ca politician, în campania prezidențială.

Din spatele gratiilor, Liviu Dragnea a devenit rapid istorie. Printre cei care l-au uitat și și-au marcat uitarea a fost Marcel Ciolacu.

„Înseamnă că jignesc votul dumneavoastră”

Ciolacu și-a descoperit o nouă latură, cea de persoană publică în căutarea responsabilității. A invocat, într-un interviu pentru Adevărul, în ianuarie 2020, că nu l-a vizitat la închisoare pe Liviu Dragnea și nici nu intenționează să-l viziteze pentru că ar însemna că nu-și respectă poziția socială.

„Înseamnă că jignesc votul dumneavoastră, sunt președintele Camerei Deputaților, nu îmi pot permite să mă duc la penitenciar să vizitez. Dacă era vorba despre o rudă aș fi avut o justificare”, sunt cuvintele lui Ciolacu pentru a explica refuzul de a-l vizita pe Dragnea la Rahova.

„La cinci stele” voturile nu mai contează atât de mult

Marcel Ciolacu a mai făcut o promisiune care să-i scoată în evidență latura morală: este exclus să aibă contact cu cineva care a fost condamnat, dacă nu este din familia sa.

Momentul reprezenta lepădarea lui Ciolacu de Dragnea și de vechiul PSD. După cum remarca Cristian Tudor Popescu în acel moment, Ciolacu a inventat această scuză pentru a scăpa de întrebările incomode ale jurnaliștilor privind o posibilă vizită la Rahova.

În aceste zile, după imaginile publicate de HotNews, se poate observa cu ușurință cât de volatilă e responsabilitatea lui Marcel Ciolacu față de voturile primite. Acestea pot fi neglijate, când apare un detaliu important: condamnatul să îl aștepte pe malul lacului Garda din nordul Italiei, la cinci stele, și nu la Rahova.

Ciolacu pare că nu mai are nimic de apărat, buzoienii pe care îi reprezintă nu merită prea mult respect. Transmite arogant în dialogul cu Ruth Novacovici, reportera HotNews care l-a întrebat despre vizita la Arsene, că este vorba despre viața lui personală.

Când esența puterii e să-i cunoști pe infractori

Sintagma cu jignirea electoratului a fost uitată, discursul a fost abandonat. Tipic șmecheriei lui Ciolacu: azi spune ceva, mâine încalcă.

„Gata, voi chiar m-ați crezut când vă păcăleam? Haideți să fim serioși”, pare să ne transmită Ciolacu într-un dialog imaginar, după ce s-a dedulcit în ultimii ani la haine și pantofi de mii de euro. După aroganța Nordis, cine se așteaptă ca Marcel Ciolacu să mai aibă vreo brumă de moralitate?

În PSD, există o Comisie de Etică condusă de senatorul Robert Cazanciuc. Comisia de Etică a PSD este la fel de utilă precum importul de nisip în Sahara.

Întâlnirea cu un condamnat pare normalitatea, este esența relațiilor de putere din PSD. Partidul nu consideră că un condamnat este o persoană vinovată, ci doar cineva care a avut un dosar politic.

Ciolacu este definiția imposturii. Nu îi tremură glasul, nimeni nu îl mai poate trage la răspundere. Pur și simplu nu îi mai pasă. A plătit atâția ani trusturile media, încât Antena3, Realitatea TV, RTV și Gândul nu au arătat vreun rând despre întâlnirea lui Ciolacu cu un condamnat în Italia.

Nu există subiectul, deși vorbim despre întâlnirea unui fost premier al României cu un condamnat penal, urmărit de țara unde Ciolacu este demnitar.

Ionel Arsene figurează și astăzi pe site-ul Poliției Române. Este la fel de condamnat pe cât a fost Liviu Dragnea, cel pe care Ciolacu se rușina să-l viziteze la Rahova. Numai că Dragnea chiar a făcut închisoare.

Rude prin alianță

Pentru Marcel Ciolacu și PSD-ul lui Grindeanu, zilele petrecute cu cei urmăriți sunt doar o treabă personală. Să nu vă mirați de ce procentele PSD dispar de la an la an, corupția și aroganța au fost mereu mai presus de interesul cetățenilor.

Am fost în sala de la Parlament, în 2009, când Traian Băsescu l-a întrebat direct pe Mircea Geoană: „Spuneți-mi, vă rog, v-a plăcut aseară la Vântu?”. A fost întrebarea care l-a pus în genunchi pe candidatul PSD, care a schimbat cursul unei campanii electorale. L-am văzut pe Geoană, care deși fusese antrenat să răspundă, că nu este capabil să pareze.

Domnule Ciolacu, v-a plăcut la condamnatul Arsene la Villa Cortine Palace?

Credeți că ați jignit electoratul când v-ați întâlnit cu un condamnat? Sau a fost doar marketing politic, așa cum spunea prietenul dumneavoastră, George Simion, cel pe care l-ați alimentat cu voturi în alegerile prezidențiale din 2024? Sau, poate, ați devenit rudă cu fugarul Arsene? Măcar rude printr-o vastă alianță: cea a puterii care își bate joc de oameni.