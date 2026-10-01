Cazul FlyDubai: Copilotul voia să prăbușească avionul, însă o întrebare rămâne încă fără răspuns. Ultimele detalii

O mare necunoscută a rămas în urma incidentului de la bordul Flydubai, când copilotul l-a înjunghiat pe pilot și a încercat să prăbușească avionul cu 174 de oameni la bord.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că este prea devreme pentru a stabili cine s-a aflat, în cele din urmă, în spatele tentativei de a doborî miercuri zborul companiei Flydubai cu destinația Tel Aviv, relatează The Guardian și BBC.

Ambasadorul Israelului la ONU a calificat incidentul drept un „atac terorist”, fără a indica însă un vinovat.

Avionul Flydubai a pierdut 5.200 m altitudine la două ore de la decolarea din Dubai, înainte ca pasagerii și echipajul să-l imobilizeze pe atacator și să preia din nou controlul pentru a ateriza de urgență în Arabia Saudită.

Pilotul înjunghiat, căpitanul Smit Machchhar, cetățean indian, se află acum în spital, în stare stabilă, și a fost salutat ca un „adevărat erou” de către Netanyahu. Machchhar, acoperit de sânge şi întins pe podea, a reușit să apese butonul de deschidere a uşii cabinei de pilotaj.

Un pasager, Yaniv Hayun, a descris cum l-a imobilizat pe atacator printr-o prindere de gât, înainte ca alți pasageri să-l ajute să-l țină la pământ.

Atacatorul a fost arestat în Arabia Saudită, dar se așteaptă să fie transferat în Emiratele Arabe Unite, a declarat Netanyahu pentru Fox News.

Netanyahu: „Vom afla dacă a avut complici”

„Vom afla adevărul despre acest atacator, vom afla dacă a avut complici”, a declarat Netanyahu pentru Fox News.

Premierul israelian a precizat însă că este „prea devreme să ne pronunțăm” atunci când a fost întrebat dacă există vreun indiciu privind implicarea Iranului.

Într-o intervenție separată la CNN, el a declarat că Israelul nu a primit niciun avertisment și nici informații prealabile cu privire la incidentul din avion.

Copilotul acuzat de comiterea atacului cu cuțitul a fost audiat de autoritățile saudite, a declarat premierul israelian, adăugând că se așteaptă ca acesta să fie transferat în curând în Emiratele Arabe Unite, de unde decolase zborul. Anterior, Netanyahu afirmase că a discutat cu președintele Emiratelor Arabe Unite, care a acceptat ca Israelul să participe la interogatoriul suspectului.

Oficialii israelieni, care au vorbit cu jurnaliști sub condiția anonimatului, au declarat că atacatorul este un cetățean omanez, însă nici Omanul, nici Emiratele Arabe Unite nu au făcut vreun comentariu.

Ministerul de Externe al Israelului a informat ulterior diplomații săi din întreaga lume că incidentul a reprezentat o „tentativă de atac terorist împotriva israelienilor, a Emiratelor Arabe Unite și a Acordurilor lui Avraam”, referindu-se la acordul care a normalizat relațiile dintre cele două țări în 2020.