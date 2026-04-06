Întregul Orient Mijlociu „arde”. Rusia reacționează după amenințarea plină de injurii a lui Trump la adresa Iranului

Rachete lansate din Iran către Israel, deasupra orașului Hebron, din Cisiordania, pe 28 martie 2026. FOTO: Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Profimedia

Kremlinul a afirmat luni că războiul cu Iranul se intensifică atât din punct de vedere geografic, cât și al impactului economic, și că întreaga regiune a Orientului Mijlociu este acum „în flăcări” din cauza atacurilor SUA și ale Israelului asupra Republicii Islamice, informează Reuters.

Într-o postare plină de injurii pe rețelele sociale, duminică, de Paștele catolic, președintele american Donald Trump a amenințat că va viza centralele electrice și podurile Iranului marți, dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă.

Întrebat de Reuters despre noile amenințări ale lui Trump, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a spus că Rusia a luat cunoștință de aceasta, dar că Kremlinul preferă să nu comenteze direct.

„Constatăm că nivelul de tensiune din regiune crește și continuă să crească”, a declarat Peskov.

„De fapt, întreaga regiune este în flăcări. Acestea sunt consecințe foarte periculoase și negative ale agresiunii declanșate împotriva Iranului”, a adăugat reprezentantul Kremlinului.

„Geografia acestui conflict s-a extins, iar acum suntem cu toții conștienți de consecințele pe care le avem, inclusiv consecințe foarte, foarte negative pentru economia globală”, a conchis Peskov.

Iranul nu vrea să negocieze cu SUA sub ultimatumurile lui Trump

Iranul nu va negocia cu SUA sub ultimatumurile emise de Donald Trump și a formulat propriile poziții și cereri ca răspuns la propunerile de armistițiu ce au fost transmise Teheranului prin intermediari, a transmis luni Ministerul de Externe iranian, un anunț care a venit pe fondul speculațiilor privind discuții asupra unui armistițiu de 45 de zile.

„Negocierile sunt incompatibile cu ultimatumurile, crimele sau amenințările cu comiterea de crime de război”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Ismail Bagaei, în cadrul unei conferințe de presă, au relatat anterior Reuters, EFE și Agerpres.

Teheranul are un set de cerințe bazate pe interesele sale naționale, care au fost deja transmise prin intermediari, iar cererile anterioare ale SUA, precum planul în 15 puncte, au fost respinse ca fiind „excesive”, a precizat oficialul iranian.

„Iranul nu ezită să exprime cu claritate ceea ce consideră a fi cereri legitime ale sale și acest lucru nu trebuie interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea propriilor poziții”, a explicat același purtător de cuvânt.

„Noi ne-am formulat propriile răspunsuri” și detaliile vor fi anunțate la momentul potrivit, a adăugat el, răspunzând întrebării unui jurnalist iranian despre posibilitatea unui armistițiu între Iran și SUA. Un armistițiu „ar înseamna o pauză pentru regrupare și reînarmare pentru continuarea crimelor”, a completat el.

„Cererea noastră este încheierea acestui război impus, împreună cu garanții că acest ciclu nefast nu se va repeta”, a indicat purtătorul de cuvânt al MAE de la Teheran.

Posibil armistițiu de 45 de zile

Potrivit publicației Axios, SUA, Iranul și un grup de mediatori regionali discută termenii unui posibil armistițiu de 45 de zile, ca prim pas pentru încheierea războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Publicația americană, citând patru surse americane, israeliene și regionale ce au cunoștințe despre discuții, a notat că negocierile se desfășoară prin intermediul unor mediatori pakistanezi, egipteni și turci, precum și prin schimburi de mesaje text între emisarul președintelui Trump, Steve Witkoff, și ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi.

Conform surselor citate, medierea este axată pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare, acestea fiind condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord.

Trump a amenințat Iranul că va dezlănțui „iadul” asupra acestei țări dacă până marți la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 00:00 GMT), nu redeschide complet Strâmtoarea Ormuz, în cel mai recent ultimatum pe care l-a transmis Teheranului.

„Marți vor fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va exista nimic asemănător! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad”, a scris președintele american, într-un mesaj pe Truth Social.