Inundație la o stație de metrou din București. Imagini cu apa care curge din tavan / Anunțul făcut de Metrorex

Stația de metrou Eroilor 1 a fost inundată marți, iar apa a căzut din tavan pe peron, potrivit imaginilor surprinse de martori. Metrorex a anunțat că s-a „intervenit cu rapiditate”, iar trenurile circulă conform graficului. Capitala intră de diseară, de la ora 21.00, sub cod roșu de ploi puternice.

„Conducerea Metrorex a solicitat creșterea gradului de mobilizare pentru prevenire și intervenție rapidă în vederea asigurării funcționării în condiții optime a rețelei de metrou”, anunță Metrorex, în contextul codului roșu de ploi, care intră în vigoare în câteva ore.

Compania spune că, deja, în unele stații, infiltrațiile „au fost mai pronunțate”, și dă exemplu situația de la stația Eroilor 1.

Imagini video surprinse de bucureștean care se afla pe peron la stația de metrou arată cum apa curgea din tavan. Imaginile au fost publicate dimineață, pe pagina de Facebook a radioului public BucureștiFM.

În acest context, Metrorex a precizat că „salariații Metrorex în colaborare cu firma de curățenie, alți partenerii contractuali și furnizorii de utilități au intervenit cu rapiditate și au înlăturat efectele infiltrațiilor”.

„La acest moment, trenurile de metrou circulă conform graficului de circulație, nefiind înregistrate perturbări în traficul subteran. Compania rămâne în permanență în legătură cu autoritățile competente și monitorizează evoluția fenomenelor meteo și intervenția promptă în cazul apariției unor situații neprevăzute”, precizează Metrorex.