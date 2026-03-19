„Invenția anului”. Un cubanez și-a modificat Fiatul să meargă cu cărbune din cauza blocadei lui Trump

Juan Carlos Pino, un mecanic cubanez cu doar opt clase, ar fi găsit o modalitate de a ocoli blocada petrolieră impusă de SUA, scrie Reuters.

Folosindu-se de ingeniozitatea pe care mulți cubanezi au dezvoltat-o de-a lungul deceniilor de sancțiuni americane, Pino, în vârstă de 56 de ani, și-a modificat Fiatul Polski fabricat în 1980 pentru a funcționa cu cărbune, un combustibil mai ieftin și mai abundent decât benzina, în condițiile în care SUA a blocat livrările de petrol către insulă din luna ianuarie.

Pino a construit dispozitivul în atelierul său din Aguacate, un oraș cu 5.000 de locuitori, situat la aproximativ 70 km est de Havana, care odinioară prospera datorită unei rafinării de zahăr acum închise.

În oraș, Pino este o celebritate cu mașina sa Polski cu doi cilindri care se deplasează pe străzile pline de gropi, cu rezervorul său distinctiv de 60 de litri de combustibil sudat în spate.

Juan Carlos Pino, a Cuban mechanic, has modified a 1980 Fiat Polski to run on charcoal due to U.S. sanctions cutting off oil shipments.



More Here → https://t.co/6gDMY3oB2S pic.twitter.com/yRg9KR1TUj — PiQ Newswire (@PiQNewswire) March 19, 2026

Locuitorii orașului se adună să-și facă selfie-uri cu dispozitivul, unii neîncrezători, alții întrebându-l dacă le-ar putea construi și lor una.

„Într-o criză ca aceasta, este cea mai bună opțiune pe care o avem”, a spus Pino. El vrea ca acum să modifice la fel un tractor: „Avem nevoie de mobilitate, trebuie să putem planta culturi.”

Dispozitiv făcut din deșeuri

Pino și-a construit dispozitivul în întregime din deșeuri și obiecte refolosite. Cărbunele arde în interiorul unui rezervor de propan transformat, care este închis cu capacul unui transformator. Un filtru este realizat dintr-un bidon de lapte din oțel inoxidabil umplut cu haine vechi.

Lipsurile sunt de mult timp o constantă în Cuba, din cauza economiei sale de tip sovietic. Situația s-a înrăutățit de când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro, întrerupând aprovizionarea cu petrol din Venezuela și amenințând cu tarife vamale orice altă țară care furnizează combustibil Cubei.

Penele de curent sunt acum la ordinea zilei, ia una care a cuprins toată țara la începutul acestei săptămâni a durat 29 de ore. Benzina este strict raționalizată, iar la negru se vinde cu 8 dolari pe litru, de șase ori mai mult decât prețul oficial.

„M-a contactat mai întâi un producător de gheață”

Și în acest context a intrat în scenă inventatorul Pinto. El a spus că se gândea la automobilul alimentat cu cărbune de câțiva ani, inspirat inițial de unchiul său care a murit mai demult. Pino a menționat, de asemenea, tehnologia open-source promovată de Edmundo Ramos, un inovator argentinian din spatele site-ului DriveOnWaste.com.

Într-un interviu, Ramos a spus că alți cubanezi l-au sunat pentru a-i cere sfaturi, inclusiv unul care alimentează cu energie electrică un cartier cu un generator de 50 de kilowați.

„M-a contactat mai întâi un producător de gheață și mi-a spus că nu poate produce gheață. Apoi m-a contactat un producător de înghețată, apoi un proprietar de magazin”, a spus Ramos.

El a spus că aproape orice motor poate fi convertit pentru a funcționa cu cărbune, prin introducerea de gaz fierbinte în loc de benzină în carburator.

„Invenția anului”

Pino și-a lansat Fiatul Polski alimentat cu cărbune pe 4 martie. Într-unul dintre primele teste, mașina a parcurs o distanță de 85 km, atingând o viteză maximă de 70 km/h .

Concetățenii săi cubanezi sunt uimiți.

„Este uimitor. M-a lăsat fără cuvinte”, a spus Yurisbel Fonseca, 27 de ani, care și-a oprit motocicleta pentru a se uita mai de aproape și a face poze.

Narvis Cruz, 53 de ani, a numit-o „invenția anului”.

Cruz știe câte ceva despre improvizațiile cubaneze. El conduce un Pontiac din 1953 care funcționează cu un motor Perkins din anii 1940, cu o transmisie Mercedes, un sistem de direcție de la grupul ceh AVIA și un diferențial fabricat de compania est-germană Ifa.

„Asta e Cuba. O salată cu de toate”, a spus Cruz. „