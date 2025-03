INVESTIGAȚIE SNOOP. Capturi WhatsApp: omul care a susținut că-l aduce în România pe Elon Musk cerea bani „pentru Călin Georgescu” înainte de turul doi: „Sponsorul ne-a lăsat baltă”

În toiul respingerii lui Călin Georgescu din cursa prezidențială, Realitatea Plus a lansat ideea că miliardarul american Musk va ajunge în București, pe 4 aprilie, împreună cu Tucker Carlson, comentator politic apropiat de Trump. Organizatorul presupusului eveniment este Ovidiu Stănică, fost politician care cerea în decembrie bani de la oameni de afaceri în numele lui Călin Georgescu, scrie site-ul de investigații Snoop. De-a lungul timpului, Stănică s-a mai lăudat că aduce personalități din America în România și acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Organizația care e în spatele „evenimentului” e din Elveția și-l are în conducere pe Ovidiu Stănică. E același fost politician care cerea, în decembrie, sume de bani de la oameni de afaceri români în numele fostului candidat independent. Motivul: un avion care să aducă „celebrități” din SUA care să-l susțină pe Georgescu.

George Becali și Sorin Constantinescu – ultimul cu o confirmare pentru Snoop – sunt doi dintre cei care au fost căutați de Stănică. Indicat de sursele publicației, Adrian Porumboiu susține că a vorbit direct doar cu Călin Georgescu, însă acesta din urmă nu i-a cerut bani.

Snoop are capturi cu o convorbire în care Stănică cere bani în numele candidatului independent, însă este refuzat.

Ovidiu Stănică se recomandă drept președintele Federației Europene a Camerelor Bilaterale de Comerț, organizație în care îi are alături pe doi foști ambasadori din România, ai Belarusului și Palestinei. Cine e de fapt Ovidiu Stănică?

„Eveniment crucial în cel mai periculos moment de securitate pentru țara noastră. Omul de bază al președintelui american Donald Trump, Elon Musk, vine la București pe 4 aprilie, iar Realitatea Plus este partener media”, arată un video publicat pe tiktok și YouTube de televiziunea care l-a susținut pe Călin Georgescu.

Clipul a fost postat cu doar o zi înainte ca Georgescu să fie scos din cursă de către Biroul Electoral Central (BEC), decizie confirmată de Curtea Constituțională a României (CCR) două zile mai târziu, pe 11 martie.

Pe site, Realitatea Plus a mers mai departe: susține că evenimentul se numește Eastern Europe Peace Forum. Iar Elon Musk ar urma să fie față în față, la București, cu Tucker Carlson, comentator american apropiat de Donald Trump.

Atât videoclipurile – dintre care cel de pe tiktok are peste 324.000 vizualizări și 25.000 aprecieri – cât și știrea de pe site sunt încă active, deși Musk a sugerat într-un mesaj pe X că nu va părăsi prea curând Statele Unite, potrivit PRO TV.



Evenimentul e prezentat ca fiind stabilit la Palatul Parlamentului din București, cu organizator Diplomatic Affairs Geneva, un think-thank din Elveția. Cel care îl conduce este Ovidiu Stănică, un fost politician din România, actual ONG-ist.

„Sponsorul ne-a lăsat baltă în primul tur”



Stănică este aceeași persoană care, între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale anulate din 2024, a cerut bani mai multor afaceriști români pentru un avion care ar fi adus susținători din SUA pentru Călin Georgescu.

Informația a fost confirmată de Snoop din multiple surse.

De exemplu, Sorin Constantinescu, personaj influent în lumea jocurilor de noroc și apropiat AUR, a povestit dialogul cu Stănică.

„Mi s-a propus să plătesc transportul oficialilor americani care ar veni în România să-l susțină pe Georgescu. Nu mi-a zis suma, probabil era vorba de 2-300.000 de euro”, spune Constantinescu.

El a citit și mesajele primite de la Stănică: „Săptămâna viitoare trebuie să aducem o delegație de patru înalți demnitari americani, iar sponsorul ne-a lăsat baltă azi-noapte”, a citit Constantinescu.

El spune că nu îl cunoștea pe bărbat. „Mi s-a părut foarte ciudat, mi-a dat și contactul lui Georgescu, deși eu aveam numărul lui de la un podcast. Probabil ca să pară mai credibil”. Constantinescu l-a refuzat și susține că nu este sigur că acesta l-ar fi cunoscut pe Georgescu.

Un alt om cu bani a fost chiar Gigi Becali. Pe atunci în AUR, patronul FCSB a susținut că Stănică i-a cerut 350.000 euro.

„Îl cheamă Ovidiu Stănică, care mi-a dat un mesaj, și după aia am și vorbit la telefon că domnul Georgescu are nevoie să fie plătită o sumă de 350.000 dolari în America și, dacă am posibilitatea, pentru vizita unor persoane din apropierea președintelui Trump”, a spus Becali în februarie, într-o intervenție televizată la Digi24.

