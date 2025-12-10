Investigația Recorder „Justiția capturată” a trecut de 1 milion de vizualizări pe YouTube. În seara aceasta va fi televizată

„Justiție capturată”, documentarul despre starea sistemului judiciar din România publicat de Recorder de marți seară, a trecut de 1 milion de vizualizări pe platforma video YouTube.

În cele aproape 24 de ore de la difuzarea lui și până la momentul publicării acestui articol, materialul a fost văzut de peste 1,1 milioane de ori.

La ora 21.00, investigația jurnaliștilor de la Recorder este transmisă de către televiziunea publică, după cum a confirmat în cursul zilei de azi președintele director general al TVR Adriana Săftoiu, pentru HotNews.

De asemenea, postul de televiziune B1 Tv a anunțat că va difuza documentarul duminică seară, de la ora 18.00.

Mihai Voinea, autor al investigației alături de Andreea Pocotilă și cofondator al Recorder, a precizat, pentru HotNews, că a cedat gratuit dreptul de difuzare pentru a ajunge la un public cât mai mare.

Cum explică TVR decizia de preluare a investigației Recorder

Întrebată de HotNews „De ce dați documentarul?”, Adriana Săftoiu a explicat, scurt: „Cred că merită. Decizia au luat-o colegii de la editorial. Ne-am sfătuit. Credem că merită să fie văzut pe TVR”.

„Ne-a contactat doamna președinte director general TVR (nr. Adriana Săftoiu) pentru a ne cere dreptul să difuzeze și am acceptat întrucât dorim să ajungă la un public cât mai numeros”, a precizat Mihai Voinea.

El a explicat că a mai fost contactat și de către reprezentanții B1TV care au spus că vor să-l difuzeze duminică și că Recorder și-a dat acceptul.

Dezvăluirile Recorder

Documentarul „Justiție capturată” a fost publicat marți seară de către Recorder pe canalul propriu de YouTube.

Documentarul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.

Într-o primă reacție, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că trebuie văzut dacă sunt „aspecte concrete”, el subliniind că procedurile disciplinare din justiție sunt în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare. „Dacă sunt aspecte concrete, sigur că ele trebuie investigate”, a spus Marinescu după ce a fost întrebat insistent într-o intervenție la Digi24 dacă va lua măsuri și dacă va cere o anchetă.

Ulterior în cursul zilei de miercuri, Radu Marinescu a declarat, pentru HotNews, referitor la observațiile președintelui Nicușor Dan legate de „lipsa de voință” a Ministerului Justiției (MJ) de a rezolva problemele sistemului judiciar, că MJ nu poate interveni în actul de justiție, dar are voința de a participa la eforturile de corectare a acestor probleme.

„Președintele are toată îndreptățirea să reacționeze la preocupările societății și așteptările legitime ale cetățenilor”, a declarat Radu Marinescu pentru HotNews.

„Ministerul Justiției acționează în limitele competențelor sale și nu poate interfera în actul de justiție, aplicarea corectă și cu celeritate a legii fiind atributul magistraților, în contextul independenței justiției, care sunt și responsabili de modul cum își îndeplinesc atribuțiile. Ministerul Justiției este conștient ca există probleme în sistemul judiciar și are voința de a participa, în limitele competențelor legale și ale Constituției, la acțiunile instituționale conjugate pentru corectarea acestora”, a mai spus Radu Marinescu.

Reacția lui Nicușor Dan

„Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic”, a reacționat Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe X în care anunță că a văzut documentarul Recorder „Justiție Capturată”. „Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, a spus președintele.

Citește și Reacție Nicușor Dan după documentarul Recorder

„Nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele”, a adăugat Nicușor Dan în postare.