INVESTIGAȚIE. Cum și-a falsificat CV-ul senatorul POT care a declarat că a început liceul la 12 ani: în realitate, a făcut 10 clase și una de completare

Siteul de investigații Snoop a publicat miercuri un articol despre modul în care Paul Ciprian Pintea, senator POT de Sălaj, și-a alcătuit un CV neconform cu parcursul său academic și profesional.

Paul Ciprian Pintea, 38 de ani, este senator ales pe listele POT Sălaj. El ocupă poziția de secretar al comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și membru al comisiei pentru transporturi și infrastructură.

În biografia de pe site-ul Senatului, Ciprian Pintea susținea că a făcut, între 2000 și 2004, Liceul Mihai Viteazul din Zalău. În septembrie 2000, când începea anul școlar invocat în CV, Pintea avea 12 ani și 10 luni.

Ieri, după ce pe pagina de Facebook a utilizatorului Alunița Voiculescu s-a atras atenția că senatorul avea doar 13 ani (neîmpliniți, n.r.) în momentul începerii liceului, Pintea și-a schimbat datele. Pe CV-ul de pe pagina Senatului, el a trecut alți ani pentru perioada liceului: 2001-2005, „pe care l-a absolvit cu diploma de bacalaureat”.

Contactați de Snoop, reprezentanții Liceului Tehnologic din Zalău au spus, mai întâi, că vor răspunde în această dimineață. Apoi au invocat GDPR, „date cu caracter personal”.

Snoop a discutat însă cu surse din liceu, care au dorit să își păstreze anonimatul, care au confirmat că „ceea ce scrie în CV-ul lui Pintea nu este corect”.

Pintea a început liceul în anul 2002, a făcut două clase (până în clasa a X-a) și apoi un an de completare. Conform unor specialiști din Ministerul Educației, un an de completare însemna opțiunea de a completa cele zece clase pe filiera tehnologică. „Dacă a făcut an de completare, singura șansă să dea BAC-ul era să facă apoi la fără frecvență și să dea examenul, dar nu avea cum să îl dea după anul de completare”, spune un alt profesor contactat de ziariști. Dar liceul nu este singura deformare din CV-ul senatorului, susține siteul Snoop, în articol.