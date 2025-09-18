Investigație: După un deceniu, Holzindustrie Schweighofer mai e cercetată doar într-un singur dosar de evaziune fiscală și criminalitate organizată

Jurnaliștii de la RISE Project au publicat joi o nouă investigație despre Holzindustrie Schweighofer, corporația austriacă care procesează lemn în România, și dosarul DIICOT privind acuzațiile de evaziune fiscală, spălarea banilor și constituirea unui grup infracțional organizat. RISE Project arată că, după un deceniu în care procurorii DIICOT au tot scormonit în fabricile Schweighofer, dosarele de criminalitate organizată și evaziune fiscală s-au tot împuținat până s-au redus la unul singur, întrucât mare parte din fapte s-au prescris.

Procurorii estimează că, în perioada 2010-2017, compania a primit lemn în valoare de 154 de milioane de lei fără să-l mai evidențieze în registrele contabile.

Totodată, din documentele obținute de RISE reiese că firma ar fi prejudiciat statul cu alte 36 de milioane de lei, TVA care nu a fost achitat după ce lemnul a fost procesat și vândut.

Este singurul dosar în care Schweighofer mai este investigată, restul anchetelor din ultimii 10 ani s-au oprit pentru că mare parte din fapte s-au prescris.

RISE a mai descoperit că unul dintre procurorii DIICOT, care a ghidat la început echipa care investiga Schweighofer, a devenit membru într-un ONG care în 2022 a primit 1,2 milioane de lei, sponsorizări, chiar de la austrieci.

RISE a mai descoperit că unul dintre procurorii care a ghidat la început echipa care investiga grupul Schweighofer a devenit membru într-o organizație neguvernamentală care a primit 1,2 milioane de lei, sponsorizări, chiar de la Schweighofer.

