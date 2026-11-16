INVESTIGAȚIE Noi detalii din culisele prăbușirii AnimaWings. Sechestrul pus de o instanță din Olanda și de ce n-a mai intrat fondul Băncii Transilvania în acționariatul companiei

Frații Cristian și Marius Pandel, fondatorii operatorului turistic Christian Tour, au controlat de-a lungul timpului AnimaWings prin firma olandeză MCP Holding BV. De aceea Olanda este țara unde a existat un proces, pornit de la flota de avioane Airbus A220. Consecințele deciziei instanței olandeze s-au extins imediat în România.

AnimaWings a intrat oficial în insolvență. În luna noiembrie, publicația BoardingPass a relatat că Ministerul Transporturilor din România i-a suspendat companiei aeriene licența de operator.

O etapă importantă a fost determinată de o instanță din Olanda. Instanța a aprobat în iunie 2026 un sechestru temporar pe 20,74% din capitalul social al companiei Anima Wings Aviation SA, acțiuni deținute de firma olandeză MCP Holding BV.

Sechestrul a fost instituit la cererea Sef Trading SRL, companie din Timișoara care a intermediat legătura cu o firmă de leasing de la care AnimaWings a luat avioane Airbus A220.

Firma Sef, care a intermediat, n-a primit comisionul de intermediere, susține o sursă a HotNews din industria aviatică. Reprezentanții Sef s-au îndreptat într-o instanță din Olanda împotriva MCP Holding BV – companie olandeză prin care frații Cristian și Marius Pandel, fondatorii operatorului turistic Christian Tour, au controlat de-a lungul timpului AnimaWings.

Cum s-a derulat totul?

Data la care a început căderea a fost 30 iunie 2026

Pe 30 iunie 2026, o instanță din Amsterdam a aprobat cererea firmei din Timișoara de a bloca temporar acțiunile pe care compania olandeză MCP Holding BV le deține în AnimaWings. Opt zile mai târziu, decizia a produs efecte în România, unde un executor judecătoresc a pus sechestru asigurător pe mai mult de 18 milioane de acțiuni ale AnimaWings.

HotNews a verificat informațiile consultând încheierea curții Rechtbank din Amsterdam din 30 iunie 2026, un aviz de sechestru din Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (nr. 2026-07091138599857-QDF) și un certificat constatator despre Anima Wings Aviation SA emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Ce este MCP Holding BV

Conform ultimelor date de la Registrul Comerțului, MCP Holding BV este o companie înregistrată în Olanda care la ora actuală deține 20,74% din capitalul social al Anima Wings Aviation SA. Holdingul olandez a intrat în acționariatul AnimaWings în octombrie 2019, la puțin timp după înființarea companiei aeriene.

Între 2021 și 2024, MCP Holding BV a deținut 49% din acțiuni, alături de grupul Aegean Airlines.

Cota i-a fost diluată de două ori, prin majorări de capital la care nu a participat. În 2024, a scăzut la 37,66%, după ce o firmă a grupului Aegean și-a transformat în acțiuni datoriile din leasingul a două aeronave.

În aprilie 2026, a ajuns la 20,74%, după ce Pan Global Assets Holding – companie controlată de Marius Pandel – și Cristian Pandel au făcut același lucru cu împrumuturile date companiei, arată hotărârile publicate în Monitorul Oficial.

Sechestrul provizoriu aprobat de instanța olandeză – pus pe 18.052.007 acțiuni ale AnimaWings – acoperă o datorie de până la 1.160.800 de euro, conform documentelor consultate de HotNews.

Decizia este temporară, însă MCP Holding nu poate vinde acțiunile deținute în AnimaWings până când instanța olandeză nu dă o decizie definitivă în acest sens.

De la ce a pornit disputa

Conflictul a fost generat de un contract de intermediere, potrivit unei surse HotNews din industria aeronautică. Hotărârea instanței din Amsterdam confirmă că la mijloc a fost un contract de intermediere semnat de Sef Trading cu MCP Holding BV, nu cu AnimaWings. Din acest motiv, litigiul se judecă în Olanda.

După semnarea contractului, Sef Trading a pus reprezentanții AnimaWings în legătură cu firma de leasing Air Lease Corporation (în prezent parte din grupul SMBC/Sumitomo), proprietară a două dintre cele șase avioane Airbus A220 operate de AnimaWings, conform BoardingPass. După ce cele două părți au intrat în contact, explică aceeași sursă, AnimaWings a început să susțină că Sef Trading n-a intermediat nimic.

Sursa vorbește și despre o clauză din contract care îi interzice părții care a primit un contact de afaceri să încheie tranzacția direct, sărind peste intermediar.

Reprezentanții MCP Holding au declarat în timpul procesului că discutaseră cu firma de leasing înainte de a intra intermediarul în ecuație, iar din acest motiv nu consideră că ar datora ceva.

Ce a hotărât, mai exact, instanța din Amsterdam

HotNews a consultat încheierea C/13/789976/KG RK 26-1017 emisă pe 30 iunie de instanța din Olanda, Rechtbank Amsterdam. Aceasta s-a considerat competentă în judecarea disputei din două motive: MCP Holding are sediul social în Amsterdam, iar contractul de intermediere semnat de cele două părți prevedea că orice litigiu trebuie judecat de magistrații din Olanda.

Cadrul legal invocat în hotărâre: Regulamentul european 1215/2012 privind „competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială”.

Regulamentul permite ca o hotărâre judecătorească pronunțată într-un stat membru să fie recunoscută și executată în alt stat membru UE, inclusiv în cazurile în care persoana vizată nu are domiciliu în țara în care a fost dată decizia respectivă.

Magistrata din Olanda n-a analizat fondul disputei, însă a concluzionat că, la o „examinare sumară”, pretențiile emise de Sef Trading par deocamdată întemeiate.

Încheierea dată în iunie are și două condiții: că decizia trebuie comunicată MCP Holding înainte ca sechestrul pe acțiunile din România să intre în vigoare, iar procesul pe fond (dosarul C/13/795885) trebuie deschis în cel mult 14 zile de la primul sechestru.

MCP Holding a încercat să conteste măsura, însă, pe 4 august 2026, un magistrat de la Rechtbank Amsterdam a respins solicitarea, MCP Holding fiind obligată să plătească cheltuieli de judecată de aproximativ 2.200 de euro.

Cum a fost executat sechestrul în România

Conform datelor obținute de la ONRC, decizia din Olanda a fost pusă în executare în România printr-un proces-verbal emis pe 8 iulie 2026, aferent dosarului de executare 209/2026.

Astfel, executorul judecătoresc a instituit sechestru asigurător asupra a 18.052.007 acțiuni deținute de MCP Holding în cadrul Anima Wings. Sechestrul a fost consemnat și în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și poate fi consultat de oricine pe site-ul platformei, căutând avizul de ipotecă mobiliară cu numărul „2026-07091138599857-QDF”.

„Având în vedere solicitarea creditoarei SC SEF TRADING SRL de punere în aplicare a executării silite, conform Hotararii nr. C/13/789976/KG RK 26-1017, pronunțată la data de 30.06.2026 de către instanța de la Amsterdam și având în vedere că toate procedurile legale au fost îndeplinite, executorul judecătoresc a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 18052007 acțiuni deținute de către debitoarea MCP HOLDING B.V. la societatea SC ANIMA WINGS AVIATION SA, până la concurența sumei de 1.160.800 EUR”, se arată pe site-ul Registrului Național de Publicitate Mobiliară.

De ce n-a mai intrat fondul Banca Transilvania la Anima Wings

În aprilie 2026, AnimaWings a anunțat că 50% dintre acțiunile companiei urmau să fie preluate de BT Asset Management SAI, parte din Grupul Financiar Banca Transilvania, Winners Holding Investments și Evergent Investments.

După ce compania a demarat procedura de insolvență, investitorii anunțați în primăvară au recunoscut oficial că tranzacția nu va mai avea loc.

Tranzacția nu s-a mai finalizat din mai multe motive. O sursă familiarizată cu situația a explicat posibilele cauze. Printre acestea, decizia unei instanțe străine de a pune sub sechestru o parte din acțiunile care urmau să fie vândute.

HotNews a întrebat AnimaWings și dacă sechestrul aprobat de instanța olandeză a afectat intrarea celor trei investitori în acționariatul companiei. Până la ora publicării acestui articol, compania n-a răspuns întrebărilor HotNews.