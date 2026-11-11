Investigație PressOne: Directorii SRI nu au mai dat socoteală în fața Parlamentului de 13 ani. Cum au trecut 9 rapoarte anuale ale serviciului fără să fie prezentate public

PressOne a scris miercuri, 11 noiembrie 2026, că nouă rapoarte anuale ale Serviciului Român de Informații (SRI) au fost puse pe ordinea de zi a Parlamentului și considerate prezentate public, cu toate că prezentările propriu-zise n-au avut loc niciodată.

Niciun director SRI nu a mai apărut în fața plenului reunit din decembrie 2013, arată investigația semnată de Emilia Șercan și Ionuț Dumitrescu.

Legea 14/1992 arată că directorii SRI să prezinte anual raportul de activitate în plenul Parlamentului. Practic, este printre puținele momente publice în care șeful serviciului de informații răspunde public în fața aleșilor, arată PressOne.

„Activitatea Serviciului Român de Informații este controlată de Parlament. Anual sau când Parlamentul hotărăște, directorul Serviciului Român de Informații prezintă acestuia rapoarte referitoare la îndeplinirea atribuțiilor ce revin Serviciului Român de Informații, potrivit legii”, se arată la articolul 23 al legii care reglementează organizarea și funcționarea SRI.

13 ani de „tăcere”

George Maior este ultimul șef SRI care a comunicat în fața parlamentarilor români, pe 10 decembrie 2013, despre activitatea instituției pe care o conducea. Maior a prezentat atunci șase rapoarte restante care vizau perioada 2007-2012.

George Maior a fost succedat, ca director civil, de liberalul Eduard Hellvig, care a fost numit în funcția de șef SRI în martie 2015, la propunerea fostului președinte Klaus Iohannis. Hellvig a părăsit instituția pe 3 iulie 2023, iar de atunci fotoliul de director interimar al SRI este ocupat de generalul Răzvan Ionescu.

Razvan Ionescu, Foto: sri.ro

Pe 4 mai 2016, 11 mai 2021 și 10 octombrie 2023, în Parlament au fost citite doar documentele Comisiei parlamentare de control despre rapoartele de activitate SRI din perioada 2013-2020. Prezentarea din 2023 a fost făcută de Cristian Chirteș, șeful comisiei de atunci, și a avut loc într-o sală aproape goală. Chirteș a vorbit, scrie PressOne, aproape 4 minute.

La final, cei care conduceau ședințele respective anunțau că plenul „a luat act” despre rapoartele de activitate SRI, considerând că obligația prevăzută de legea 14/1992 a fost îndeplinită.

Hellvig, niciodată în plen

„Eduard Hellvig nu este primul director al SRI în mandatul căruia Parlamentul nu a prezentat un raport de activitate. Precedentul a fost creat pe 29 iunie 2009, atunci când plenul reunit al Parlamentului a pus pe ordinea de zi raportul de activitate al SRI pentru 2006, fără ca acesta să fi fost prezentat în realitate”, mai susțin jurnaliștii de la PressOne.

Eduard Hellvig, Foto: AGERPRES

Biroul de presă al SRI a susținut în fața redacției PressOne că rapoartele au fost dezbătute în cele trei ședințe. Stenogramele arată contrariul, iar Cezar Preda și Cristian Chirteș, foști șefi ai comisiei, au confirmat că au prezentat doar rapoartele comisiei. SRI a mai afirmat că Parlamentul nu l-a invitat pe director.

Ulterior, serviciul a precizat că a fost prezentă în sală, de două ori, doar conducerea instituției, la citirea rapoartelor comisiei. Potrivit unor surse citate de PressOne, era vorba despre un adjunct al directorului (Cristian Bizadea) și despre secretarul general al SRI, Florin Virtici.

Deși a condus SRI timp de opt ani, Eduard Hellvig nu a venit niciodată în plen pentru a prezenta rapoarte de activitate. Este singurul dintre cei cinci directori civili ai serviciului secret care se află în această situație. El n-a răspuns solicitărilor PressOne pentru un punct de vedere.

Raportul SRI din anul alegerilor prezidențiale anulate, blocat

Cinci rapoarte care acoperă perioada 2021-2025 stau astăzi pe masa Birourilor Permanente Reunite. Cel mai vechi dintre ele a fost trimis de SRI în Parlament acum patru ani și cinci luni, iar trei rapoarte acoperă mandatul directorului interimar, Răzvan Ionescu. Printre documentele respective se numără și raportul pe 2024, an în care SRI i-a furnizat lui Iohannis o „notă de informare” ce a stat la baza deciziei CCR de a anula primul tur al alegerilor prezidențiale.

Despre blocajul din Parlament a relatat, în septembrie 2025, și jurnalistul Cristian Andrei.

Actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean (PNL), a declarat pentru PressOne că directorul și-a îndeplinit obligația prin simpla trimitere a rapoartelor: „Este la latitudinea BPR-ului dacă invită directorul sau nu”, a continuat acesta.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, și șeful comisiei SRI, Eugen Bejinariu, au condiționat prezentarea rapoartelor de numirea unui director civil. Grindeanu declarase același lucru și pentru HotNews, în septembrie 2025.

Datoria de a numi un nou director civil îi revine președintelui Nicușor Dan – care, conform analizei făcute de PressOne, a vorbit în ultimul an și jumătate de aproximativ 20 de ori despre nevoia unui astfel de șef SRI, dar fără a face și o propunere în acest sens.